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ஓசூர் டாடா ஐபோன் ஆலைக்கு வந்த ஆபத்து: அதிர்ச்சியில் ஊழியர்கள்...கழிவுநீரால் கலையுமா கனவு?

Tata Group iPhone Facility: ஆப்பிள் சாதனங்களுக்கான உதிரிபாகங்களை (எ.கா. பின்பக்க பேனல்கள்) தயாரிக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள டாடா குழுமத்தின் ஐபோன் உதிரிபாக உற்பத்தி ஆலை, கழிவுநீர் வெளியேற்றத்தால் அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவதாக எழுந்த புகார்களைத் தொடர்ந்து, கட்டாயமாக மூடப்பட வேண்டிய சூழலை எதிர்கொண்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 14, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:00 PM IST
ஓசூர் டாடா ஐபோன் ஆலைக்கு வந்த ஆபத்து: அதிர்ச்சியில் ஊழியர்கள்...கழிவுநீரால் கலையுமா கனவு?
Image Credit: Tata Group iPhone Facility (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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