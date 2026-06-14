/ஓசூர் டாடா ஐபோன் ஆலைக்கு வந்த ஆபத்து: அதிர்ச்சியில் ஊழியர்கள்...கழிவுநீரால் கலையுமா கனவு?

Tata Group iPhone Facility: விவசாய நிலங்களுக்கு அருகில் கழிவுநீர் வெளியேற்றத்தால் நிலத்தடி நீர் மாசுபடுவதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள டாடா குழுமத்தின் ஐபோன் உதிரிபாகத் தொழிற்சாலை மூடப்படக்கூடிய நிலை உள்ளது. மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பலமுறை ஆய்வு செய்ததைத் தொடர்ந்து அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் கவலைகள் குறித்த விசாரணைகள் தொடரும் நிலையில், சுதந்திரமான ஆய்வுகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தைக் காரணம் காட்டி, டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் விதிமீறல்களை மறுக்கிறது.
ஆப்பிள் சாதனங்களுக்கான உதிரிபாகங்களை (எ.கா. பின்பக்க பேனல்கள்) தயாரிக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள டாடா குழுமத்தின் ஐபோன் உதிரிபாக உற்பத்தி ஆலை, கழிவுநீர் வெளியேற்றத்தால் அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவதாக எழுந்த புகார்களைத் தொடர்ந்து, கட்டாயமாக மூடப்பட வேண்டிய சூழலை எதிர்கொண்டுள்ளது.
ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனத்தின் தகவலின்படி, ஆலையிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் தங்கள் நிலங்களையும் திறந்தவெளி கிணறுகளையும் மாசுபடுத்துவதாக உள்ளூர் விவசாய நில உரிமையாளர்கள் புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (TNPCB) டிசம்பர் 2025 மற்றும் மே 2026-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஐந்து முறை ஆய்வுகளை மேற்கொண்டது.
மே 25 தேதியிட்ட ஒரு ஒழுங்குமுறை அறிவிப்பில், ஆலையின் வளாகத்திற்குள் உள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு குளத்தில் கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்தக் குளத்திலிருந்து வழிந்தோடிய நீர், அருகிலுள்ள விவசாய நிலங்களில் உள்ள கிணறுகளில் நிலத்தடி நீர் மாசுபாட்டிற்கு வழிவகுத்ததாகவும் அந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. டிசம்பர் 23, 2025 அன்று மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வெளியிட்ட கடிதத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்ட திருத்த நடவடிக்கைகளை டாடா நிறுவனம் மேற்கொள்ளவில்லை என்பதையும் அந்த அறிவிப்பு சுட்டிக்காட்டியது.
தனது சமீபத்திய தகவல் தொடர்பில், TNPCB பின்வரும் கடுமையான கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளது:
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதிலளித்த டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ், தாங்கள் ஒரு சுயாதீன ஆய்வக மதிப்பீட்டை மேற்கொண்டதாகவும், அதில் ஆலை அனைத்து ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளுக்கும் முழுமையாக இணங்கிச் செயல்படுவது உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாகவும் ராய்ட்டர்ஸிடம் தெரிவித்தது. அனைத்து ஒழுங்குமுறை கேள்விகளுக்கும் முறையாகப் பதிலளித்துள்ளதாகக் கூறிய நிறுவனம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, பொறுப்பான வணிக நடைமுறைகள் மற்றும் உள்ளூர் சமூகங்களுடனான நல்லுறவு ஆகியவற்றில் தனக்குள்ள அர்ப்பணிப்பை மீண்டும் வலியுறுத்தியது.
சீனாவிற்கு அப்பால் தனது விநியோகச் சங்கிலியை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் உத்தியில் ஓசூரில் உள்ள இந்த ஆலை ஒரு முக்கிய அங்கமாக உள்ளது. மேலும் இது ஃபாக்ஸ்கானுக்கு (Foxconn) அடுத்தபடியாக தெற்காசியாவில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் இரண்டாவது பெரிய விநியோகஸ்தராகத் திகழ்கிறது.
இருப்பினும், இந்த ஆலை கடந்த காலங்களில் செயல்பாட்டுச் சிக்கல்களையும் சந்தித்துள்ளது. உதாரணமாக, செப்டம்பர் 2024-ல் ஏற்பட்ட தீ விபத்து உற்பத்தியை தற்காலிகமாக நிறுத்தியது. மேலும், 2023-ல் பெகாட்ரான் (Pegatron) ஆலையிலும் ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏப்ரல் 2025-ல் வெளியான தகவல்களின்படி, டாடா நிறுவனத்தின் ஓசூர் ஆலை ஒரு மணி நேரத்திற்கு 300 முதல் 500 யூனிட்கள் வரை உற்பத்தி செய்யும் திறன் கொண்ட உற்பத்திப் பாதையில் ஐபோன்களை அசெம்பிள் செய்யத் தொடங்கியது. முழுமையாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு 2027-க்குள் 50,000 வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் திட்டமும் இதில் அடங்கும்.
கர்நாடகாவில் உள்ள விஸ்ட்ரான் (Wistron) ஆலையைக் கையகப்படுத்தியதன் மூலம் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டுச் சூழலில் டாடா தனது பங்கை வலுப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள ஆப்பிள் சாதனங்களை அசெம்பிள் செய்யும் முக்கிய நிறுவனங்களில் ஒன்றாகவும் அது மாறியுள்ளது.
ஓசூரில் உள்ள டாடா நிறுவனம் மூடப்படுமா? இதில் பணிபுரிபவர்களின் நிலை என்ன ஆகும்? ஆலை தொடர்பான பிரச்சனைகள் விரைவில் சரி செய்யப்பட்டு இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.