/ஓசூர்-பெங்களூரு மெட்ரோ திட்டம் - முதலமைச்சரின் அடுத்த பிளான்...

Hosur-Bangalore Metro News: தென்னிந்தியாவின் முக்கிய தொழிற்சாலை நகரமாக விளங்கும் ஓசூர் மெட்ரோ திட்டம் செயல்படுத்துவதில் இன்று வரையில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய், மெட்ரோ திட்டம் குறித்து மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
Hosur-Bangalore Metro News: ஓசூர்-பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் நீண்ட நாட்களாக இழுத்தடிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது முதலமைச்சராக பதவியேற்றிருக்கும் விஜய் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பார் என தமிழக மக்களிடையே எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது. அதனை நிறைவேற்றும் விதமாக டெல்லி சென்றிருந்த முதலமைச்சர் மத்திய அமைச்சரிடம் மெட்ரோ திட்டம் குறித்து கோரிக்கை வைத்திருப்பதாகவும், அதனை ஆய்வு செய்து அதற்கான நிதியை ஒதுக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
ஒசூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் எப்போது செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும் என்ற ஓசூர் பகுதி மக்களிடையே நீண்ட நாள் கேள்வியாக இருந்து வருகிறது. இந்தியாவின் ஐடி தலைநகர் என்றழைக்கப்படும் பெங்களூருவுடன் ஓசூர் மெட்ரோ திட்டத்தை இணைக்கும் நோக்கத்துடம் நீண்ட காலமாக தமிழ்நாடு அரசு முயற்சி செய்து வந்தது. ஆனால் அதுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கவில்லை. இந்த மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வந்தால் பெருமளவிலான வரவேற்பை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கர்நாடகாவின் பொம்மசந்திரா மற்றும் ஓசூர் வரையில் சுமார் 20 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு மெட்ரோ பாதையை நீட்டித்தால் இது இந்தியாவின் இரு மாநிலங்களுக்கிடையேயான முதல் மெட்ரோ ரயில் திட்டமாகும்.
முதலமைச்சர் விஜய் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நிலையில் மரியாதை நிமித்தமாக, பிரதமர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்களை சந்தித்தார். அந்தவகையில் பிரதமரை சந்தித்துவிட்டு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்த முதலமைச்சர் தமிழகத்திற்கு தேவையான முக்கிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியுள்ளார். அதில், தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்திலும் தொழில் வளர்ச்சியிலும் முக்கிய பங்காற்றி வரும் கோவை, ஓசூர், மதுரை போன்ற முக்கிய நகரங்களுக்கு பொதுப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் மெட்ரோ திட்டம் அமல்படுத்துவதற்காக அதற்கான நிதியை ஒதுக்கக் கோரியும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதில் முக்கியமாக ஓசூர் மெட்ரோ திட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஏனென்றால், தொழில்துறையில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஓசூரை மேலும் வளர்ச்சி பெற செய்ய இந்த மெட்ரோ திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மெட்ரோ இணைப்பை சாத்தியப்படுத்தினால் இரு மாநிலங்களுக்கான இணைப்பை உருவாக்கும் இந்த மெட்ரோ மின்சாரம் மூலம் இயங்குவதால், அந்த மெட்ரோவிற்கு மின்சாரம் வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. 25 கிலோ வாட் உயர்மட்ட கேபிளைக் கொண்டு இயக்கப்படுவதால் அதிகளவிலான மின்சாரம் தேவைப்படுகின்றன. தொழில்நுட்ப மற்றும் பொருளாதார சிக்கல் காரணமாக இந்த மெட்ரோ இணைப்பு பேச்சுவார்த்தை தற்போது வரையில் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. இது மட்டுமன்றி நிலம் கையகப்படுத்துவதிலும் சற்று சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
கர்நாடகாவில் ஆர்.வி ரோடு முதல் பொம்மசந்திரா வரையிலான மெட்ரோ இணைப்புடன் இணைத்து இரு மாநிலங்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்தது. ஆனால் இதனை கண்டுக்கொள்ளாத கர்நாடக அரசு திட்டத்தை நிராகரித்தது. இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால், பெங்களூருவுக்கு போட்டியாக ஓசூர் அதிக அளவில் தொழில் முதலீடுகளை பெற்று வளர்ச்சி பாதையில் நகர்ந்து வருகிறது. இந்த சூழலில் பெங்களூரு - ஓசூர் மெட்ரோ ரயில் சேவையை இணைத்துவிட்டால் வேலைவாய்ப்பு, வாழ்வாதாரம், பொருளாதார வளர்ச்சி உள்ளிட்டவைகள் படிப்படியாக தமிழகம் நோக்கி நகர்ந்து விடும் என்ற பொறாமையில் கர்நாடகா இந்த திட்டத்தை நிராகரித்துள்ளது.