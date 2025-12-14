English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • ஓசூர் விமான நிலையம்: 12 கிராமங்களில் நிலம் கையகப்படுத்தப்படும்... வந்தது புதிய அப்டேட்

ஓசூர் விமான நிலையம்: 12 கிராமங்களில் நிலம் கையகப்படுத்தப்படும்... வந்தது புதிய அப்டேட்

Hosur New Airport: ஓசூர்  விமான நிலையம் அமைக்கப்பட இருக்கும் நிலையில், அதற்கான நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் குறித்த அப்டேட் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 14, 2025, 05:09 PM IST
  • ஓசூரில் 500க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் உள்ளன.
  • சுமார் 2,979 ஏக்கர் நிலம் தேவைப்படுகிறது.
  • மொத்தம் 12 கிராமங்களில் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளன.

Trending Photos

2026ல் ராஜயோகம் பெறும் 4 ராசிகள்! புதிய வேலை, வருமானம் கூடுமாம்.. யார் தெரியுமா?
camera icon7
Zodiac Signs
2026ல் ராஜயோகம் பெறும் 4 ராசிகள்! புதிய வேலை, வருமானம் கூடுமாம்.. யார் தெரியுமா?
பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்! 2026 முதல் பெரிய சிக்கல்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க
camera icon7
Pan card
பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்! 2026 முதல் பெரிய சிக்கல்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க
7வது ஊதியக்குழுவுக்கு பின் அகவிலை நிவாரணம் உயருமா? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
8th Pay Commission
7வது ஊதியக்குழுவுக்கு பின் அகவிலை நிவாரணம் உயருமா? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்
பெண்ளுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.3 லட்சம் பெற செம்ம சான்ஸ்.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon7
Tamil Nadu government
பெண்ளுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.3 லட்சம் பெற செம்ம சான்ஸ்.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
ஓசூர் விமான நிலையம்: 12 கிராமங்களில் நிலம் கையகப்படுத்தப்படும்... வந்தது புதிய அப்டேட்

Hosur New Airport Latest News Updates: தமிழ்நாட்டின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில் நகரமாக ஓசூர் திகழ்கிறது. கர்நாடகாவின் தலைநகரும், இந்தியாவின் சிலிகான் பள்ளத்தாக்கு என பெருமையுடன் அழைக்கப்படும் பெங்களூருவுக்கு அருகே இருப்பதாலும் மிகுந்த முக்கியத்துவத்தை பெறுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Hosur New Airport: ஓசூர் தொழிற்சாலைகளுக்கு...

இந்தச் சூழலில், தற்போது ஓசூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான பணிகள் விறுவிறுவென நடைபெற்று வருகிறது. ஓசூரில் வர இருக்கும் இந்த பிரம்மாண்ட விமான நிலையத்திற்கான இடம் ஓசூரில் உள்ள பெரிகை-பாகலூர்-சூளகிரி பகுதியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஓசூரில் உள்ள 500க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகளுக்கும், 3,000க்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்களுக்கான அலகுகளுக்கும் இந்தப் புதிய விமான நிலையம் சரக்குப் போக்குவரத்தை கவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Hosur New Airport: நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள்

ஆண்டுக்கு 3 கோடி பயணிகளைக் கையாளும் வகையில் விமான நிலையத்தை பிரம்மாண்டமான முறையில் உருவாக்கப்பட உள்ளது. இதற்கு மொத்தம் சுமார் 2,979 ஏக்கர் நிலம் தேவைப்படுகிறது என கூறப்படுகிறது. இதில் அரசுக்குச் சொந்தமான நிலம் 845 ஏக்கர் உள்ளது. விவசாய நிலங்கள் உள்பட தனியார் நிலம் 2,134 ஏக்கர் இருக்கிறது. 

இந்நிலையில், ஓசூர் விமான நிலையத்திற்காக மொத்தம் 12 கிராமங்களில் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பாலவனப்பள்ளி, முதலி, அதவனப்பள்ளி, தசப்பள்ளி, பெதமுதுலி, ஆத்தூர், ஆலநத்தம், காரப்பள்ளி, நந்திமங்கலம், சூடுகொண்டப்பள்ளி, மிடுகேப்பள்ளி மற்றும் வெங்கடேசபுரம் ஆகிய கிராமங்கள் அடங்கும். இவற்றில் 10 கிராமங்கள் ஓசூர் தாலுகாவில் வருகின்றன. 2 கிராமங்கள் மட்டும் சூளகிரி தாலுகாவில் வருகின்றன.

Hosur New Airport: பிப்ரவரி மாதத்தில் பணிகள் முடியும்

அந்த வகையில், நில மேம்பாட்டுத் திட்டம் (LDP)  தொடர்பாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் ஒப்புதலுக்காக தற்போது அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நில மேம்பாட்டுத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டதும், நிர்வாக அனுமதி பெற்று அரசாணை (GO) வெளியிடப்படும். அரசாணை வெளியானவுடன் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி தொடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது. நிலம் கையகப்படுத்தும் இந்த பணிகள் வரும் 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்திற்கு நிறைவடையும் என கூறப்படுகிறது.

Hosur New Airport: ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு இருக்கும் சிக்கல்

ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு ஏற்கனவே தனி பிரச்னை இருக்கிறது. அதாவது பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து 150 கி.மீ., சுற்றளவிற்குள் 2033ஆம் ஆண்டுவரை புதிய விமான நிலையம் அமைக்க முடியாது என்ற விதி அமலில் இருக்கிறது உள்ளது. இதனால், ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு சிக்கல் நிலவுகிறது. ஆனால்,ஓசூர் விமான நிலையத்திற்காக தனி விலக்கு பெற்றோ அல்லது விதியின் காலம் முடிந்த பிறகோ  தமிழ்நாடு அரசு இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும் கூறப்படுகிறது. விதியின் காலக்கெடு காரணமாக, இந்தத் திட்டத்திற்கு பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலையத்தின் தடையில்லாச் சான்றிதழும் (NOC) தேவைப்படுகிறது.

பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலையத்தின் பெரும்பான்மையான பங்குகளை ஃபேர்ஃபாக்ஸ் ஃபைனான்சியல் ஹோல்டிங்ஸ் நிறுவனம் வைத்திருக்கிறது. இந்நிறுவனம் ஓசூர் விமான நிலையத்தின் மீதும் ஆர்வம் செலுத்தி வருகிறது. அந்நிறுவனத்தின் தலைவர் பிரேம் வாட்சா, இதுகுறித்து முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டிருக்கிறார். இதன்மூலம், அந்த நிறுவனமே ஓசூர் விமான நிலையத்தை நிர்வகிக்கும் வாய்ப்புகளை பெறலாம் என்றும் தகவல்கள் கூறப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க | பெங்களூரு – ஓசூர் மெட்ரோ வாய்ப்பே இல்லை: கைவிரித்த கர்நாடகா - என்ன பிரச்சனை?

மேலும் படிக்க | ஓசூரில் புதிய விமான நிலையம்..! கொடிகட்டி பறக்கும் ரியல் எஸ்டேட்..! முழு விவரம்..!

மேலும் படிக்க | ஓசூரில் விமானநிலையம்.. பெங்களூரின் நிலை என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

HosurHosur New AirportTamil NewsTamilnadu

Trending News