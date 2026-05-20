/'அண்ணா' என்று கூப்பிட்டவரே அத்துமீறல்... கண்ணீர்விட்டு கதறிய பெண் - ஓசூரில் கொடூரம்

Tamil Nadu Crime News : காவல்துறையில் பணியாற்றும் பெண்ணிடம், அவரது கிராமத்தைச் சேர்ந்த நபரே அத்துமீறி நடந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இச்சம்பவத்தின் முழு பின்னணியை இங்கு தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Tamil Nadu Crime News Latest : ஓசூர் அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர், கிருஷ்ணவேணி (பெயரை மாற்றப்பட்டுள்ளது). 36 வயதான இவரின் கணவர் வைகுண்டராமன். இந்த தம்பதியினருக்கு ஒரு மகன், ஒரு மகள் என இரண்டு பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
வைகுண்டராமன் இரண்டாம் நிலை காவலராக கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் வேலை பார்த்து வந்தார். கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நடந்த சாலை விபத்தில் வைகுண்டராமன் உயிரிழந்தார். இதனால் கருணை அடிப்படையில் அவரது மனைவி கிருஷ்ணவேணிக்கு காவல் துறையில் கணினியில் டேட்டா என்டரி செய்யும் ஆபரேட்டராக வாரிசு வேலை கிடைத்துள்ளது.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் ஒரு காவல் நிலையத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார், கிருஷ்ணவேணி. அதனை தொடர்ந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒரு காவல் நிலையத்தில் பணி புரிந்துள்ளார். கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் ஓசூரில் வேறு காவல் நிலையத்தில் அவருக்கு பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டது, அவர் ஓசூரில் பணியாற்றி வருகிறார்.
தினந்தோறும் கிருஷ்ணவேணி, காவல் நிலையத்தில் பணிகளை முடித்துவிட்டு ஓசூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பேருந்து மூலம் தனது கிராமத்திற்குச் செல்வது வழக்கம். அதேபோல, கடந்த மே 16ஆம் தேதி மாலை பணி முடிந்து கிருஷ்ணவேணி ஒரு தனியார் பேருந்தில் தனது கிராமத்திற்கு சென்றுள்ளார்.
அங்குள்ள பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து அவர் தனது வீட்டிற்கு சுமார் 2 கிமீ தூரம் நடந்து செல்ல வேண்டும். பேருந்தில் இருந்து இறங்கி வீட்டுக்கு அவர் நடந்து சென்ற போது, அதே கிராமத்தை சேர்ந்த மூர்த்தி (37) என்பவர் தனது டெம்போ டிராவல்லர் வாகனத்தில் அழைத்து செல்வதாக கூறி கிருஷ்ணவேணியை வாகனத்தில் ஏற்றி உள்ளார்.
அப்போது கிருஷ்ணவேணி தனது கிராமத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் மூர்த்தியுடன் நம்பிக்கையுடன் வாகனத்தில் ஏறி சென்றுள்ளார். சிறிது தூரம் சென்ற மூர்த்தி டெம்போ டிராவல்லர் வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு உள்ளே இருந்த கிருஷ்ணவேணியை தாக்கி அவரிடம் தவறான தொடுதலில் ஈடுபட்டு துன்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த கிருஷ்ணவேணி கத்தி கூச்சலிட்டுள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் கிருஷ்ணவேணி மூர்த்தியை தள்ளி விட்டு வாகனத்தில் இருந்து இறங்கி தப்பித்து தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து கிருஷ்ணவேணி தனது வயதான பார்வை இழந்த தாயார் மற்றும் உறவினர்களிடம் கூறியுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த 17ஆம் தேதி காவல் நிலையத்தில் அவர் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி உள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய போலீசார் மூர்த்தியின் டெம்போ டிராவல்லர் வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள அவரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கணவனை இழந்த கிருஷ்ணவேணி, பார்வை இழந்த அவரது தாயார் மற்றும் பிள்ளைகளுடன் வசித்து வருகிறார். அவர் காவல்துறையில் பெறும் குறைந்த ஊதியத்தை கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறார். தனது சொந்த ஊரை சேர்ந்தவர், அண்ணா என்று தான் அழைக்கும் ஒரே நபரே தன்னிடம் தவறாக நடந்த சம்பவத்தால் கிருஷ்ணவேணி மனம் உடைந்துள்ளார்.
மேலும், இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கிருஷ்ணவேணி கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இதுபோல வேறு எந்த பெண்ணுக்கும் நடக்கக்கூடாது என்றும் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார். தலைமறைவாக உள்ள மூர்த்தியை காவல்துறையினர் இவரை தேடி வருகின்றனர்.