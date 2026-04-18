தேர்தல் வந்தாச்சு..வாக்களிப்பது எப்படி? முதல்முறை வாக்காளர்களுக்கான டிப்ஸ்..

How To Vote Tips : வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி, தமிழ்நாடு முழுவதும் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்கெடுப்புகள் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த நிலையில், முதல்முறை வாக்காளர்கள், வாக்கு செலுத்தும் பூத்களுக்கு சென்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த வழிக்காட்டியாக இந்த பதிவு இருக்கும். எனவே, இதை படித்து பயன்பெறவும்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 18, 2026, 07:17 PM IST
How To Vote Tips : இந்தியாவில், 18 வயது நிரம்பியவர்கள் மட்டும்தான், ‘வயது வந்தவர்’ என்று சட்டரீதியாக குறிப்பிடுகிறார்கள். இப்படி வயது வந்தவர்கள், சொந்தமாக முடிவெடுக்கவும், ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடவும், வாக்களிக்கவும் உரிமையை பெற்றவர்களாக ஆகின்றனர். 18 வயதுக்கு கீழ் இருப்பவர்களுக்கு அப்படி எந்த உரிமையும் வழங்கப்படாது. குறிப்பாக, வாக்காளர் அடையாள அட்டையை பெறுவதற்கு கண்டிப்பாக 18 வயது நிரம்பியிருக்க வேண்டும்.

முதல் முறை வாக்காளர்கள்:

18 வயது மட்டுமன்றி, எந்த வயதிலும் ஒரு விஷயத்தை முதன்முறையாக செய்யும் போது ஒரு வித படப்படப்பும், பயமும் இருக்கத்தான் செய்யும். அதிலும் குறிப்பாக, வரும் 23ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த நாளில், மக்கள் அனைவரும் தங்களின் ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற, கையில் வாக்காளர் அடையாள அட்டையினை எடுத்துக்கொண்டு, தாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் கட்சிக்காக, தங்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் வாக்களிக்கும் மையத்திற்கு சென்று மின்னணு இயந்திரம் மூலம் வாக்களிப்பர்.

ஏற்கனவே பல முறை வாக்களிப்பவர்களுக்கு இது பழகிப்போன விஷயம் என்றாலும், முதல்முறை வாக்காளர்களுக்கு, வாக்குப்பதிவு செய்யும் மையத்திற்கு சென்றவுடன் என்ன சொல்வது, என்ன செய்வது என்பது தெரியாமல் போகலாம். அப்படி, முதன்முறை வாக்காளர்களின் குழப்பங்களை தடுப்பதற்காகவே இந்த டிப்ஸ்.

உரிமைகள்:

முதல்முறை வாக்காளர்களாக, முதலில் வாக்களிக்கும் மையத்தில் உங்களுக்கு இருக்கும் உரிமைகள் என்னென்ன எபதை தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும். அதில் ஒன்று ரகசிய வாக்குரிமை. நீங்கள் யாருக்கு வாக்களிக்கிறீர்கள் என்பதை யாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை யாரும் தெரிந்து கொள்ளவும் அனுமதிக்க கூடாது. இன்னொன்று, உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் அதை பெறுவது. வாக்குப்பதிவு மையத்தில் இருப்பவர்களிடம் நீங்கள் உதவி கேட்கலாம். இன்னொன்று, அச்சுறுத்தல் அல்லது பாகுபாடின்றி வாக்களிக்கும் உரிமை. வாக்குப்பதிவு செய்யப்படும் இடத்தில் உங்களுக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலோ, பாகுபாடோ காட்டப்பட்டால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் வாக்கினை பதிவு செய்யும் முன்பு, உங்கள் தொகுதியில் எந்த கட்சியின் வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும், அவர் செய்த மற்றும் செய்யாத விஷயங்கள் என்னென்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது சிறந்தது. இது, முதல்முறை வாக்காளர்களுக்கு மட்டுமன்றி, அனைவருக்கும் பொருந்தும்.

எடுத்து செல்ல வேண்டிய ஆவணங்கள்:

வாக்காளர் அடையாள அட்டை, வாக்களிக்க தேவையான முக்கியமான ஆவணம் ஆகும். இதை வாக்களிக்கும் நாளில் கட்டாயமாக எடுத்துச்செல்ல வேண்டும். அப்படி இல்லாவிட்டால், ஆதார் கார்ட், பான் கார்ட், ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளிட்டவற்றை வாக்குச்சாவடிக்கு எடுத்து செல்லலாம்.

வாக்களிக்க செல்பவர்கள், உள்ளே போனவுடன் முதலில் தேர்தல் அலுவலர் அடையாள அட்டையை சரிபார்ப்பார்.

அடையாள அட்டை சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகு, இரண்டாவதாக இருக்கும் தேர்தல் ஊழியர் உங்கள்  கையில் அழியாத மையினை வைப்பார். 

மூன்றாவதாக, வாக்காளர் பதிவேட்டில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா என்பது சரிபார்க்கப்பட்டு விட்டு, வாக்காளர் அதில் கையெழுத்திட வேண்டும்.

2வது வாக்குப்பதிவு அலுவலர், வாக்காளர் சீட்டினை, வாக்காளரிடம் வழங்குவார். அதில் கையெழுத்திடப்பட்டிருக்கும். 

மூன்றாவது அலுவலர் உங்களிடம் இருந்து கையெழுத்திடப்பட்ட வாக்குசீட்டை பெற்றுக்கொள்வார்.

அந்த வாக்குச்சீட்டை அவரிடம் கொடுத்த பின்பு, நீங்கள் வாக்குப்பதிவு மின்னணு இயந்திரம் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்று உங்கள் வாக்கினை பதிவிடலாம். 

நீங்கள் யாருக்கு வாக்குப்பதிவு செய்ய விரும்புகிறீர்களோ, அவர்களின் சின்னத்தின் பொத்தானை அழுத்தலாம். அனைத்து பொத்தான்களிலும், அந்தந்த வேட்பாளர்களின் முகமும், பெயரும் சின்னமும் இருக்கும். இதை வைத்து வாக்காளர்கள் எளிமையாக தங்களுக்குரிய வேட்பாளரின் பொத்தான் எது என்பதை தேர்ந்தெடுக்க இயலும். 

நீங்கள் பொத்தானை அழுத்திய பின்பு, எதை அழுத்தினீர்களோ, அதற்கு நேராக விளக்கு எரியும். இதன் மூலமாக நீங்கள் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளலாம். 

நீங்கள், ஒரே சின்னத்தில் 2 முறை வாக்களிக்கும் பட்சத்திலும், இரண்டு சின்னங்களில் பொத்தானை அழுத்தும் பட்சத்திலும் அந்த வாக்கு, செல்லாத ஓட்டாகிவிட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பொறுமையாக அங்கிருக்கும் தேர்தல் அதிகாரிகளின் வழிக்காட்டுதல்களின் படி வாக்களிப்பது நல்லது.

செல்போனுக்கு தடை?

வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் இடத்திற்குள் செல்போன் எடுத்துச்செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், செல்போன்களை பாதுகாப்பதற்கென்று அனைத்து வாக்குப்பதிவு மையங்களிலும் ஒவ்வொரு இடம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, உங்கள் போனை அங்கு ஸ்விட்ச் ஆஃப் செய்து கொடுத்து விட்டு, டோக்கன் வாங்கிக்கொள்ளலாம். போகும் போது அந்த டோக்கனை கொடுத்து போனை எடுத்து செல்லலாம். வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் இடத்திற்குள் செல்ஃபி, போட்டோ உள்ளிட்டவை எடுக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விதிமுறை வாக்காளர்களுக்கு மட்டுமல்ல, வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் இடத்தில் வேலை செய்யும் தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கும்தான்.

ஆன்லைனில் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

ஒரு சிலர், தங்களின் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை தவற விட்டிருப்பார்கள். ஒரு சிலரின் வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் இருக்கும் EPIC Number தெரியாமல் இருக்கும். எனவே, தேர்தல் அதிகாரிகள் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போகலாம். அவர்கள் வாக்களிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. https://voters/eci.gov.in/login என்கிற தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதள பக்கத்திற்கு சென்று, அங்கு உங்களின் Voter ID எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். இது, உங்களின் பழைய வாக்காளர் அடையாள் அட்டையிலேயே இருக்கும். இதனை உள்ளிட்ட பின்பு, பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். பின்னர், அந்த எண்ணிற்கு OTP வரும். இதனை உள்ளிட்டு உறுதிப்படுத்தி விட்டால், உங்களது டிஜிட்டல் வாக்காளர் அடையாள அட்டையானது உடனடியாக கிடைக்கும்.

