வாடகைக்கு வீடு! சொந்த வீடு வைத்துள்ளவர்கள் கவனத்திற்கு! முக்கிய அறிவிப்பு!

House Owner And Tenant New Rules: தமிழ்நாட்டில் வாடகை வீடுகள் தொடர்பான புதிய விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், வீட்டு உடமையாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் இடையே கடும் குழப்பம் நிலவி வருகிறது. ஏனெனில் வாடகை ஒப்பந்தங்களை கட்டாயமாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற விதி பல வீட்டு உரிமையாளர்களை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது. தமிழ்நாடு வீட்டு உடமையாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஒழுங்குமுறை சட்டம், 2017 (TNRRRL Act) படி, அனைத்து வாடகை ஒப்பந்தங்களும் எழுத்து மூலமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் வாடகை ஆணையத்தில் கட்டாயமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இந்த விதி குடியிருப்பு மற்றும் வணிக சொத்துகள் என இரண்டிற்கும் பொருந்தும்.
மேலும் படிக்க | இலவச லேப்டாப், புதிய ரேஷன் கார்டு எப்போது கிடைக்கும்? அமைச்சர் சக்கரபாணி அப்டேட்
காலக்கெடு என்ன?
புதிய மத்திய அரசு விதிமுறைகளின்படி, வாடகை ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்ட 60 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும், தமிழ்நாடு சட்டத்தின்படி, ஒப்பந்தம் செயல்படுத்தப்பட்ட தேதியிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள் வாடகை ஆணையத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். 2025 ஜூலை 1 முதல் அமல்படுத்தப்பட்ட இந்த புதிய விதிமுறைகளின்படி, அனைத்து வாடகை ஒப்பந்தங்களும் டிஜிட்டல் முறையில் ஸ்டாம்ப் செய்யப்பட வேண்டும். பாரம்பரிய ஸ்டாம்ப் பேப்பர்கள் பெரும்பாலும் காலாவதியாகிவிட்டன. இந்திய ஸ்டாம்ப் சட்டம், 1899-ன் Article 35-ன்படி அனைத்து ஒப்பந்தங்களும் ஸ்டாம்ப் செய்யப்பட வேண்டும். பதிவு செய்யப்படாத ஒப்பந்தங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூபாய் 5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும், பதிவு செய்யப்படாத ஒப்பந்தங்கள் சட்டபூர்வ செல்லுபடியாகும் தன்மையை இழக்க நேரிடும். வாய்மொழி ஒப்பந்தங்களோ அல்லது எழுதப்பட்டு பதிவு செய்யப்படாவிட்டாலோ அவை சட்டரீதியாக இல்லாதது.
11 மாத ஒப்பந்த காலம் முடிவு
பழைய வாடகை சட்டத்தின்படி, 11 மாதங்களுக்கு மேல் அல்லது ரூபாய் 50,000-க்கு மேல் உள்ள ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இருப்பினும், புதிய TNRRRL சட்டம் வருடங்கள் மற்றும் தொகையை பொருட்படுத்தாமல் அனைத்து வாடகை ஒப்பந்தங்களையும் பதிவு செய்ய கட்டாயப்படுத்துகிறது. பலர் பதிவு செய்வதை தவிர்க்க 11 மாத ஒப்பந்தங்களை உருவாக்கினர், ஆனால் இந்த வசதி இப்போது மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டம் 2019 பிப்ரவரி 22க்கு முன் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்களுக்கும் பொருந்தும். பழைய ஒப்பந்தங்களும் விதிகள் அறிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள் வாடகை ஆணையத்தில் கட்டாயமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
காவல்துறை சரிபார்ப்பு
குடியிருப்பாளர்களின் காவல்துறை சரிபார்ப்பு இப்போது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இது விரிவான வாடகை பதிவுகளை பராமரிக்கவும் சொத்து தவறான பயன்பாட்டை தடுக்கவும் உதவுகிறது. புதிய விதிமுறைகள் பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகைக்கு அதாவது அட்வான்ஸ் வரம்பு நிர்ணயித்துள்ளன. குடியிருப்பு சொத்துகளுக்கு, வீட்டு உடமையாளர்கள் அதிகபட்சமாக இரண்டு மாத வாடகைக்கு சமமான தொகையை மட்டுமே அட்வான்ஸாக கேட்கலாம். வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றுதல் அல்லது மின்சாரம், தண்ணீர் போன்ற அத்தியாவசிய பயன்பாடுகளை துண்டிப்பது சட்டபூர்வமாக தண்டிக்கத்தக்கது. இது குடியிருப்பாளர்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. வாடகை ஒப்பந்தங்களின் புதுப்பித்தல் புதிய குத்தகையாக கருதப்பட வேண்டும், எனவே மீண்டும் பதிவு தேவைப்படும். இது குடியிருப்பு மற்றும் வணிக குத்தகைகள் இரண்டிற்கும் பொருந்தும்.
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசின் இலவச லேப்டாப்... இதில் என்னென்ன வசதிகள் உள்ளன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ