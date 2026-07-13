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ரூ.110 செலுத்தினால் 3 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : நடப்பு பசலியில் புதிய உறுப்பினர்களுக்கு இ-கேசிசி மூலம் ரூ.3 லட்சம் வரை பயிர்க்கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 13, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:01 PM IST
ரூ.110 செலுத்தினால் 3 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Thoothukudi crop loanSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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