/ரூ.110 செலுத்தினால் 3 லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நடப்பு பசலி ஆண்டில் புதிய உறுப்பினர்களுக்கு இ-கேசிசி (eKCC) தளம் மூலமாகப் பயிர்க்கடன்கள் வழங்குவது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வாழை, தென்னை மற்றும் நெல் ஆகிய பயிர்களுக்கு ஆண்டு முழுவதும் பயிர் செய்வதற்கான உகந்த பருவகாலம் நிலவுகிறது. இப்பயிர்களைச் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் செயல் எல்லையில் உள்ள புதிய உறுப்பினர்களுக்குப் பயிர்க்கடன்கள் வழங்கப்பட உள்ளன.
இதற்காகக் கோரம்பள்ளம், குலையன்கரிசல், பழையகாயல், முக்காணி, ஆறுமுகமங்கலம், ஏரல், பேரூர், சாயர்புரம், செபத்தையாபுரம், சிவகளை, வெள்ளூர் புதுக்குடி, பெருங்குளம், ஆழ்வார்கற்குளம், வல்லநாடு, ஆறுமுகனேரி, ஆத்தூர், காயாமொழி, தென்திருப்பேரை, சேதுக்குவாய்த்தான், நாசரேத், குரும்பூர், ஆதிநாதபுரம், மெஞ்ஞானபுரம், பரமன்குறிச்சி, பள்ளிபத்து, பிச்சிவிளை, சொக்கன்குடியிருப்பு, உடன்குடி, வெள்ளாளன்விளை, கழங்குவிளை, பழங்குளம், சாஸ்தாவிநல்லூர், அம்பலசேரி, ஆசிர்வாதபுரம், புத்தன்தருவை, மாதவன்குறிச்சி, அரசூர் மற்றும் தண்டுபத்து ஆகிய தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் இதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
குறிப்பிட்ட இந்தப் பகுதிகளில் உள்ள புதிய விவசாயிகள், மேற்கூறிய தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் வெறும் ரூ.10 நுழைவுக் கட்டணம் மற்றும் ரூ.100 பங்குத் தொகை ஆகியவற்றைச் செலுத்தி தங்களைப் புதிய உறுப்பினராக எளிதாக இணைத்துக் கொள்ளலாம். மேலும், விவசாயிகளுக்குக் கடன் அனுமதிக்கப்படும் போது, கடனுக்குரிய கூடுதல் பங்குத் தொகையையும் அவர்கள் செலுத்த வேண்டும்.
தகுதியுடைய விவசாயிகள் தங்களுக்குரிய கூட்டுறவுச் சங்கங்களை நேரடியாக அணுகியோ அல்லது பொது சேவை மையங்கள் மூலமாகவோ இ-கேசிசி முறையில் தங்களது விவரங்களைப் பதிவு செய்து கடன்களைப் பெறலாம்.
பிணையில்லாக் கடன்: எந்தவிதமான ஈட்டுறுதியோ அல்லது பிணையமுமின்றியோ அதிகபட்சமாக ரூ.2.00 லட்சம் வரை பயிர்க்கடன்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
பிணையக் கடன்: அதிகபட்சமாக ரூ.3.00 லட்சம் வரை பெறப்படும் கடன்களுக்கு நகை மற்றும் நில அடமானத்தின் பேரில் கடன்கள் வழங்கப்படும்.
தவணை காலம்: இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் கடன்களுக்கான திருப்பிச் செலுத்தும் தவணை காலம் 1 வருடம் (One Year) ஆகும்.
விவசாயிகள் தங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தவணை தேதிக்குள் பெற்ற கடனை முழுமையாகத் திருப்பிச் செலுத்தினால், அதற்கான வட்டித் தொகை முழுவதையும் தமிழக அரசே ஏற்றுக் கொள்ளும். இதனால் விவசாயிகளுக்கு வட்டி இல்லாக் கடன் சலுகை கிடைக்கிறது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் இந்த அரிய வாய்ப்பினை முறையாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு, நடப்பாண்டில் தங்களது விவசாய உற்பத்தியை மேலும் அதிகரிக்கும்படி மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.