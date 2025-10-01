ஆதவ் அர்ஜுனா மீது இத்தனை வழக்குகளா? ஜாமினில் வெளிவர முடியாது! ஏன் தெரியுமா?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கரூர் கூட்ட நெரிசல் துயரத்தை தொடர்ந்து, காவல்துறைக்கு எதிராக சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து பதிவிட்டதாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பிரிவு பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது, சென்னை சைபர் கிரைம் காவல்துறை 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வழக்கில், ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிரிவுகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், அவர் எந்த நேரமும் கைது செய்யப்படலாம் என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது.
சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய எக்ஸ் பதிவு
கரூர் வேலாயுதம்பாளையத்தில் கடந்த 27ம் தேதி நடைபெற்ற தவெக பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம், தமிழகத்தையே பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. இந்த நிலையில், ஆதவ் அர்ஜுனா தனது எக்ஸ் சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், "சாலையில் நடந்து சென்றாலே தடியடி. சமூக வலைதளங்களில் கருத்து பதிவிட்டாலே கைது. இப்படி ஆளும் வர்க்கத்தின் அடிவருடிகளாக காவல்துறை மாறி போனால், மீட்சிக்கு இளைஞர்களின் புரட்சிதான் ஒரே வழி" என்று சர்ச்சைக்குரிய வகையில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்த பதிவு, சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி, பல தரப்பிலிருந்தும் கடும் கண்டனங்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து, ஆதவ் அர்ஜுனா தனது பதிவை நீக்கிவிட்ட போதிலும், அந்த பதிவின் ஸ்க்ரீன் ஷாட்கள் வைரலாக பரவின.
5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு
இந்த சர்ச்சைக்குரிய பதிவை தொடர்ந்து, கலவரத்தை தூண்டும் வகையில் கருத்து வெளியிட்டதாக, ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சென்னை சைபர் கிரைம் காவல்துறை, 5 முக்கிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது.
வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட பிரிவுகள்:
1. கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் செயல்படுதல்.
2. வெவ்வேறு குழுக்களுக்கு இடையே பகைமையை வளர்க்கும் அல்லது நல்லிணக்கத்தை பாதிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுதல்.
3. இந்திய இறையாண்மை, ஒற்றுமை, அல்லது பாதுகாப்புக்கு தீங்கு விளைவித்தல்.
4. பொதுமக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வகையில், தவறான தகவல்கள் அல்லது வதந்திகளை வெளியிடுதல்.
5. பொது அமைதிக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில் தகவலை வெளியிடுதல்.
கைது நடவடிக்கையும், சட்ட சிக்கல்களும்
இந்த வழக்கில், இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிராக தவறாக வழிநடத்தும் தகவலை வெளியிடுதல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளும் அடங்கியிருப்பதால், இது ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத ஒரு குற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பிரிவுகளின் கீழ், காவல்துறையினர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை வாரண்ட் இல்லாமலேயே கைது செய்ய முடியும். இந்த வழக்கில், அவருக்கு உடனடியாக ஜாமீன் கிடைக்காது என்றும், நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டுத்தான் தீர்வு காண முடியும் என்றும் சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால், அதிகபட்சமாக 3 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக, ஏற்கனவே தவெக நிர்வாகிகள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகியான ஆதவ் அர்ஜுனா மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது, தவெக-விற்கு மேலும் ஒரு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
