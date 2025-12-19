தமிழ்நாட்டில் எத்தனை லட்சம் பேர் நீக்கம்? இன்று வெளியாகிறது வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Draft Electoral Roll In Tamil Nadu: தேர்தல் ஆணையம் கடந்த டிசம்பர் 14 ஆம் தேதியுடன் எஸ்ஐஆர் (SIR) பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில், இன்று தமிழ்நாட்டில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிடுகிறது. சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நவம்பர் 4 முதல் டிசம்பர் 14 வரை நடைபெற்றது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 19, 2025, 01:21 PM IST
  • இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் உள்ளவர்கள் மட்டுமே 2026 தேர்தலில் வாக்களிக்க தகுதி பெறுவார்கள்.
  • புதிதாக பெயர் சேர்க்க, திருத்தங்கள் செய்ய அல்லது மறுப்பு தெரிவிக்க: ஜனவரி 18, 2024 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
  • இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 17, 2024 அன்று வெளியிடப்படும்

Tamil Nadu Voter List: தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் ஆணையம் முக்கியமான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிடுகிறது. இந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல், நவம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளின் அடிப்படையில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிகள் மூலம் உயிரிழந்தவர்கள், முகவரி மாற்றியவர்கள், இரட்டை பதிவு நீக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் பிழைபடுத்தப்பட்ட பதிவுகள் என வாக்களார் பட்டியல் திருத்தப்பட்டுள்ளன. 

இந்த வரைவு பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள், ஜனவரி 18 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பித்து, பெயர் சேர்க்கலாம் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளுக்கு எதிராக மறுப்பு தெரிவிக்கலாம். இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி வெளியாகும். அதில் பெயர் உள்ளவர்கள் மட்டுமே 2026 தேர்தலில் வாக்களிக்க தகுதியுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். தேர்தல் ஆணையம் இணையதளம் மற்றும் மாவட்ட அலுவலகங்கள் வழியாக பொதுமக்களுக்கு தங்கள் விவரங்களை சரிபார்க்கும் வாய்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது. அதை பயன்படுத்தி தங்கள் பெயர் விடுப்பட்டு இருந்தால் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

மேலும் படிக்க - தமிழக சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தப் பணி நிறைவு: டிச. 19 அன்று வரைவுப் பட்டியல் வெளியீடு

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

தமிழக தேர்தல் ஆணையம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, நவம்பர் 4 முதல் டிசம்பர் 14 வரை நடைபெற்ற திருத்தங்கள் அடிப்படையில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிடுகிறது. இந்த பட்டியல், தேர்தல் முன்னேற்றத்தில் அடிப்படையான ஆதாரமாகும்.

SIR திருத்த பணிகள் மற்றும் காலக்கெடு

சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் இரண்டு முறை நீட்டிக்கப்பட்டாலும், டிசம்பர் 14க்கு முடிவடைந்தன. இதனால் பட்டியலில் பிழைகள் குறைக்கப்பட்டு, துல்லியமான தரவுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

புதிதாக சேர்க்க மற்றும் நீக்கப்பட்ட பெயர்கள்: 

உயிரிழந்தோர், முகவரி மாற்றியவர்கள் மற்றும் இரட்டை பதிவு உள்ளவர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். பெயர் சேர்க்க, மாற்ற, மறுப்பு தெரிவிக்க படிவங்கள் வழங்கப்பட்டு, ஜனவரி 18 வரை விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. 

கட்சிகள் எதிர்ப்பு மற்றும் வழக்குகள்

திமுக மற்றும் பிற கட்சிகள் இந்த பணிகளுக்கு எதிராக நீதிமன்ற வழக்குகளை தொடர்ந்தும் வைத்திருந்தாலும், தேர்தல் ஆணையம் பணிகளை நிறுத்தாமல் முன்னெடுத்துள்ளது.

இணையதளத்தில் தகவல் பகிர்வு

வாக்காளர் விவரங்கள் மற்றும் நீக்கப்பட்ட பெயர்கள், காரணங்கள் ஆகியவை இணையதளங்களில் வெளியிடப்பட்டு, பொதுமக்கள் தங்களது விவரங்களை எளிதில் சரிபார்க்க முடியும். பிப்ரவரி 17 அன்று இறுதி பட்டியல் வெளியாகி, அதில் பெயர் உள்ளவர்கள் மட்டுமே 2026 தேர்தலில் வாக்களிக்க தகுதியுடையவர்களாக இருப்பார்கள்.

மேலும் படிக்க - இன்றே கடைசி நாள்! SIR படிவம் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், உங்கள் பெயர் நீக்கப்பட வாய்ப்பு.. உஷார் மக்களே!

முக்கியமான அறிவுறுத்தல்கள்

தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் ஆணையம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிடுகிறது, இது தேர்தல் முன்னோட்ட நடவடிக்கைகளின் முக்கிய கட்டமாகும்.

நவம்பர் 4 முதல் டிசம்பர் 14 வரை சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நடைபெற்றது; இது பொதுமக்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தினருக்கு வாக்காளர் பட்டியலில் பிழைகளை திருத்துவதற்கான வாய்ப்பாக இருந்தது.

இந்த பணிகளின் மூலம் உயிரிழந்த நபர்கள், முகவரி மாற்றியவர்கள் மற்றும் இரட்டை பதிவு உள்ளவர்கள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர், இது தேர்தல் முறையின் நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது.

புதிய பெயர் சேர்க்க விரும்புவோர் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளில் பிழை இருப்பவர்கள், ஜனவரி 18 வரை விண்ணப்பிக்கவும், மறுப்பு தெரிவிக்கவும் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். இதன் மூலம் வாக்காளர் பட்டியல் முழுமையானதாகவும், துல்லியமாகவும் இருக்கும்.

திமுக மற்றும் பிற கட்சிகள் இந்த திருத்த பணிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், வழக்குகள் தொடர்ந்தும் இருந்தும், தேர்தல் ஆணையம் தனது பணிகளை தொடர்ந்தது, இது தேர்தல் நிர்வாகத்தின் தலைசிறந்த செயல்பாடாகும்.

வாக்காளர் விவரங்களை இணையதளத்தில் எளிதில் பார்க்கவும், சரிபார்க்கவும் முடியும்; இது வாக்காளர்களுக்கு தங்களது உரிமைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறது.

பிப்ரவரி 17 அன்று இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகும், அதில் பெயர் உள்ளவர்கள் மட்டுமே அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு வாக்களிக்க தகுதியுள்ளவர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது.

முக்கிய அம்சங்கள்

  • தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முன்னிட்டு வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு
  • சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் நவம்பர் 4 முதல் டிசம்பர் 14 வரை நடைபெற்றது.
  • உயிரிழந்தோர், முகவரி மாற்றியோர், இரட்டை பதிவுகள் நீக்கப்பட்டன.
  • பெயர் சேர்க்க, நீக்க, மறுப்பு தெரிவிக்க படிவங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
  • தேர்தல் ஆணையம் வழக்குகள், கட்சிகள் எதிர்ப்பு இருந்தும் பணிகள் நடந்து வந்தது.
  • வாக்காளர் விவரங்கள் இணையதளத்தில் சுலபமாக அணுகக்கூடியவை.
  • பிப்ரவரி 17 ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு.

மேலும் படிக்க - 2002/2005 பட்டியலில் பெயரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையா? தேர்தல் ஆணையத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு!

Tamil naduVoter ListDraft Voter ListElection CommissionSIR

