உங்க பேர்ல எத்தனை சிம் கார்டு இருக்கு? யாராவது திருட்டுத்தனமா பயன்படுத்துறாங்களா?

SIM Card : இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் மொபைல் போன் இல்லாத நபர்களே இல்லை என்று சொல்லலாம். ஆனால், அதே போன்கள்தான் சைபர் குற்றவாளிகளின் புகலிடமாகவும் மாறிவிட்டது. உங்கள் பெயரில் உங்களுக்குத் தெரியாமலேயே யாரோ ஒருவர் சிம் கார்டு வாங்கி, அதை வைத்து ஆன்லைன் மோசடியில் ஈடுபட்டால் என்ன செய்வீர்கள்? நினைத்தாலே தலை சுற்றுகிறது அல்லவா? இந்த ஆபத்தைத் தடுக்கவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் மத்திய அரசு ஒரு அதிரடி நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
போலி ஆப்கள் ஜாக்கிரதை
மத்திய தொலைத்தொடர்புத் துறை 'சஞ்சார் சாதி' (Sanchar Saathi) என்ற பிரத்யேக இணையதளத்தையும், மொபைல் செயலியையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும். கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இந்த பெயரில் பல போலி செயலிகள் உலா வருகின்றன. எனவே, செயலியைப் பதிவிறக்கும் போது அது 'Department of Telecommunications' மூலம் உருவாக்கப்பட்டதா என்பதை உறுதி செய்துகொள்வது மிக அவசியம்.
எப்படிச் சரிபார்ப்பது?
உங்கள் பெயரில் எத்தனை மொபைல் எண்கள் ஆக்டிவாக உள்ளன என்பதைத் தெரிந்துகொள்வது மிக எளிது. சஞ்சார் சாதி செயலியைத் திறந்து, அதில் 'Know Mobile Connections in Your Name' என்ற பகுதியைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். உங்கள் பெயர் மற்றும் இனிஷியலைச் சரியாக உள்ளிட்டு சமர்ப்பித்தால் போதும், அதிகாரப்பூர்வத் தரவுகளின் அடிப்படையில் உங்கள் பெயரில் உள்ள எண்களின் பட்டியல் திரையில் தோன்றும்.
இதில் உங்களுக்குத் தெரியாத ஏதேனும் எண் இருந்தால், அதை உடனடியாகத் தடை செய்யவும் இந்தத் தளத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், உங்கள் போன் தொலைந்துவிட்டாலோ அல்லது திருடப்பட்டாலோ, அதன் 15 இலக்க IMEI எண்ணைப் பயன்படுத்தி போனை முழுமையாக முடக்கிவிடலாம். இதன் மூலம் உங்கள் போனைத் திருடியவர்களால் அதில் எந்த சிம் கார்டையும் போட்டுப் பயன்படுத்த முடியாது.
நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?
அரசு எத்தனை பாதுகாப்புகளைக் கொண்டு வந்தாலும், பொதுமக்களாகிய நமக்கும் சில பொறுப்புகள் உள்ளன. குறிப்பாக, ஆன்லைன் விஷயங்களில் பெரியவர்களுக்கும், தொழில்நுட்பம் தெரியாதவர்களுக்கும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். முகம் தெரியாத நபர்களிடம் ஓடிபி பகிராமல் இருப்பது, அவ்வப்போது நம் பெயரில் உள்ள சிம் கார்டுகளைச் சரிபார்ப்பது போன்ற விஷயங்களைச் செய்ய வேண்டியது அவசியம். இப்போதே சஞ்சார் சாதி செயலிக்குச் சென்று உங்கள் ஆவணங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்துகொள்ளுங்கள். விழிப்புணர்வு ஒன்றே சைபர் குற்றங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்.
