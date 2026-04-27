விஜய்க்கு எத்தனை ஓட்டு விழுந்தது? உளவுத்துறை அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்! பதற்றத்தில் பனையூர் பங்களா

தேர்தல் செய்திகள்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 ஒருவழியாக முடிந்துவிட்டது. அரசியல் களம் சூடுபிடித்திருந்த நிலையில், வாக்குப்பதிவு முடிந்து மின்னணு இயந்திரங்கள் சீல் வைக்கப்பட்டுவிட்டன. ஆனால், தேர்தல் முடிந்த கையோடு ஒரு புதிய விவாதம் சமூக வலைதளங்களிலும், அரசியல் வட்டாரங்களிலும் தீயாய் பரவி வருகிறது. வரலாறு காணாத வகையில் 83% வாக்குப்பதிவு. இது தளபதி விஜய்யின் வருகையால் ஏற்பட்ட 'விஜய் அலை' என்று ஒரு தரப்பினர் முழக்கமிட்டு வருகின்றனர். ஆனால் உண்மையில் இது 'விஜய் அலை'தானா? அல்லது தரவுகள் சொல்லும் கதை என்ன? தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
83% வாக்குப்பதிவு: விஜய் அலையா? உண்மை நிலவரம் என்ன?
தமிழகத்தில் 83% வாக்குகள் பதிவானது என்பது ஒரு ஆச்சரியமான எண் தான். ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க அரசியல் மாற்றத்தினால் மட்டுமே நிகழ்ந்ததா என்றால், புள்ளிவிவரங்கள் அவ்வாறு சொல்லவில்லை. தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் (SSR) மூலம் இறந்தவர்கள், இடம்பெயர்ந்தவர்கள் மற்றும் முகவரி இல்லாதவர்களின் பெயர்கள் பெரிய அளவில் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
எளிமையாகச் சொன்னால், ஒரு தொகுதியில் 10 பேர் வாக்காளர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து 3 பேர் நீக்கப்பட்டு மீதமுள்ள 7 பேரில் 6 பேர் வாக்களித்தால், அது 85% வாக்குப்பதிவாகக் காட்டும். உண்மையில் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கவில்லை, மாறாக வாக்காளர் பட்டியலின் சுருக்கம் (Denominator) குறைந்ததால், சதவீத விகிதம் அதிகரித்துள்ளது. இது தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாது, சமீபத்தில் தேர்தல் நடந்த மேற்கு வங்கம் (90% வாக்குப்பதிவு) போன்ற மாநிலங்களிலும் நிகழ்ந்துள்ள ஒரு பொதுவான நடைமுறைதான்.
வாக்குப்பதிவு அதிகரிப்பு: விஜய் அலையா?
தேர்தல் நடைபெறும் மாநிலங்களில் வாக்குப்பதிவு அதிகரிப்பது என்பது ஒரு காலக்கட்டமாகவே நிகழ்ந்து வருகிறது. பீகாரில் 55%-லிருந்து 67% வரை வாக்குப்பதிவு அதிகரித்துள்ளது. அங்கு எந்த ஒரு நடிகரோ அல்லது புதிய அரசியல் அலையோ கிடையாது. இந்த மாற்றங்கள் நாடு தழுவிய அளவில் ஜனநாயகத்தின் மீதான விழிப்புணர்வாகவோ அல்லது தேர்தல் நிர்வாகத்தின் மேம்பாடாகவோதான் பார்க்கப்பட வேண்டும்.
விஜய் அரசியலுக்கு வந்ததால் தான் வாக்குப்பதிவு கூடியது என்பது, தரவுகளைத் தாண்டிய ஒரு உணர்ச்சிகரமான வாதமாகவே தெரிகிறது. கடந்த கால தரவுகளை (2001-2021) உற்றுநோக்கினால், விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பே ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் 30 முதல் 60 லட்சம் வரையிலான வாக்குகள் அதிகரித்துள்ளன. 2026-ல் 25 லட்சம் வாக்குகள் அதிகரித்துள்ளன என்பது, இயல்பான மக்கள் தொகை பெருக்கம் மற்றும் புதிய வாக்காளர்களின் வருகையே தவிர, ஒரு பிரம்மாண்டமான அலை என்று சொல்ல முடியாது என்பதை தான் தரவுகள் காட்டுகிறது.
தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு விஜய் தனது கட்சியின் தேர்தல் செயல்பாட்டிற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் வெளியிட்ட அறிக்கை, புதிய விவாதத்திற்கு வித்திட்டுள்ளது. தமிழக வரலாற்றிலேயே இல்லாத இந்த 83% வாக்குப்பதிவு, நான் அரசியலுக்கு வந்ததின் பிரதிபலிப்பு என்பது போன்ற தொனியில் அவரது கருத்துகள் அமைந்திருந்தன.
இதனை விஜய் ரசிகர்கள் கொண்டாடினாலும், அரசியல் விமர்சகர்கள் இதனை ஒரு 'விஜய் அலை' என்பது கிடையாது எனக் கூறிவருகின்றனர்.
சட்டமன்றத்தில் விஜய்: வெறும் எம்.எல்.ஏ-வா? அல்லது ஒரு பாடமா?
விஜய் அவர்களை களத்தில் இறக்கியதன் மூலம், அவர் திமுகவின் சிறுபான்மையினர் ஓட்டுகளைப் பிரிப்பாரா அல்லது அதிமுகவின் ஓட்டுகளைப் பிரிப்பாரா என்ற கேள்விவும் எழுந்துள்ளது.மேலும் விஜய்யின் தொகுதித் தேர்வும் முக்கியமானது. பெரம்பூர் தொகுதியில் அவர் போட்டியிடுவது அவருக்கு சாதகமாக இருக்கலாம்.
அதேநேரம் திருச்சி கிழக்கு போன்ற தொலைதூர தொகுதிகளில் அவர் கவனம் செலுத்துவது நடைமுறைச் சிக்கலானது. ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக அவர் அவையில் ஆற்றுப்போகும் பணி, மக்கள் பிரச்சனைகளை எப்படி கையாள்கிறார் என்பதில்தான் அவரது உண்மையான 'அரசியல் அலை' அடங்கியுள்ளது. தற்போது அவர் சட்டமன்றத்தில் ஒரு 'அப்ரண்டிஸ்' போல தனது பயணத்தை தொடங்க வேண்டிய சூழலே நிலவுகிறது.
மே 4: உண்மையான மாற்றத்தை தீர்மானிக்கும் நாள்
விஜய் அரசியலுக்கு வந்ததால் ஓட்டு போட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இளைஞர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. அந்த வகையில் அவர் ஒரு நற்பணியைச் செய்துள்ளார். ஆனால் அந்த ஆர்வம் வெறும் சமூக வலைதளப் பதிவுகளாக மட்டும் நின்றுவிட்டதா அல்லது வாக்குச் சீட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதா என்பது இன்னும் சில நாட்களில் தெரிந்துவிடும். எனவே தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ள மே 4-ஆம் தேதி வரை பல விவாதங்கள் தொடரத்தான் செய்யும்.
விஜய்-யின் வருகை: திமுக vs அதிமுக.. யாருக்கான சவால்?
திமுக கூட்டணி வலிமையாக உள்ளதா, அதிமுக மீண்டுள்ளதா அல்லது 'விஜய் அலை' என்பது வெறும் மாயையா என்பதை தீர்மானிக்கும் தருணம் மே 4-ஆம் தேதி. தொங்கு சட்டசபைக்கான வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவு என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதினாலும், தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகே யாருடைய கணக்கு தப்பியது, யாருடைய வியூகம் பலித்தது என்பது தெளிவாகத் தெரியும்.
எது எப்படியோ, 83% வாக்குப்பதிவு என்பது ஜனநாயகத்தின் வெற்றி. மக்கள் தாங்கள் விரும்பும் மாற்றத்தை நோக்கி வாக்களித்திருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு முடிவுகளுக்காகக் காத்திருப்போம்.
