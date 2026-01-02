தங்கம் வாங்க எவ்வளவு பணத்தை ரொக்கமாக கொடுக்கலாம்? விதிகள் என்ன?

தினசரி சில்லறையில் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு உதாரணமாக காய்கறிகள், உணவு, பழங்கள் போன்ற சிறிய அளவிலான செலவுகளுக்கு பலரும் கையில் பணம் கொடுத்து வாங்கும் பழக்கத்தை வைத்துள்ளனர். ஆனால் பெரிய அளவில் பொருட்கள் வாங்கும் போது அதற்கு பணமாக பரிமாற்றம் செய்யும்போது, வருமான வரித் துறையின் கண்காணிப்பில் சிக்கலாம். ரிசர்வ் வங்கியும் வருமான வரித் துறையும் பெரிய பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு கடுமையான வரம்புகளை விதித்துள்ளன. சொத்து அல்லது வீடு வாங்கும்போது பெரிய அளவில் பணமாக கொடுப்பது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.2 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் பணமாக செலுத்தினால் கடுமையான அபராதம் விதிக்கப்படும். ரூ.30 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகளை வாங்கினாலோ விற்றாலோ, பதிவாளர் அலுவலகம் இது குறித்து வருமான வரித் துறைக்கு தெரிவிப்பார்.
தங்கம் மற்றும் பிற பொருட்கள் வாங்குதல்
கார், தங்கம், மின்னணு பொருட்கள் போன்ற உயர் மதிப்பு பொருட்களை வாங்கும் போது, ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளில் ரூ.2 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் பணமாக செலுத்த முடியாது. பில்லை தனித்தனியாக செலுத்தினாலும் இந்த வரம்பு பொருந்தும். இவற்றை வாங்க வங்கி பரிமாற்றம், யூபிஐ, காசோலை அல்லது கார்டு மூலம் செய்யப்பட வேண்டும். சட்டப்பிரிவு 269ST-ன்படி, ஒரு நாளில் அல்லது ஒரே நிகழ்வில் ஒரு நபரிடமிருந்து ரூ.2 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் பணம் பெறுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை மீறினால், பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்ட முழு தொகைக்கும் சமமான அபராதம் விதிக்கப்படும்.
கடன் பரிவர்த்தனை விதிகள்
தற்போது தனிநபர்களுக்கு இடையிலான கடன் பரிவர்த்தனைகளுக்கு மிக கடுமையான விதிகள் உள்ளன. ரூ.20,000 அல்லது அதற்கு மேல் கடன் வாங்கினாலோ அல்லது கொடுத்தாலோ அது ரொக்க பணமாக இருக்க கூடாது. கடனை திரும்ப செலுத்தும்போதும் இதே விதி பொருந்தும். ரூ.20,000 அல்லது அதற்கு மேல் திரும்ப செலுத்துதல் வங்கி மூலம் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும். சட்டப்பிரிவு 269SS-ன்படி, ரூ.20,000-க்கு மேல் பணமாக கடன் வாங்குவது அல்லது அளிப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மளிகை, உணவு, உடைகள் அல்லது சிறிய ஷாப்பிங் போன்ற தினசரி தேவைகளுக்கு பணம் செலுத்துவது பிரச்சனை இல்லை. இவை வழக்கமான செலவுகள் என்பதால் இவற்றிற்கு குறிப்பிட்ட வரம்பு எதுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை.
வங்கி பரிவர்த்தனைகள்
வருமான வரித் துறை Statement of Financial Transaction அறிக்கைகள் மூலம் டிஜிட்டல் கண்காணிப்பை மேற்கொள்கிறது. வங்கிகள், பங்கு தரகர்கள், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்கள் மற்றும் சொத்து பதிவாளர்கள் இந்த தகவல்களை PAN எண் மூலம் சமர்ப்பிக்கின்றனர். திடீரென்று சேமிப்பு கணக்கில் ரூ.10 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் பண வைப்பு செய்தாலோ, நடப்பு கணக்கில் ரூ.50 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் வைப்பு செய்தாலோ வங்கிகள் வருமான வரித் துறைக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். வருமான வரித் துறையின் கண்காணிப்பு மற்றும் அபராதங்களை தவிர்க்க பெரிய பண பரிவர்த்தனைகளை டிஜிட்டல் முறையில் செய்வது பாதுகாப்பானது. வரும் வருமானத்தை கணக்கில் காட்டி அதற்கு வருமானவரி செலுத்தினால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது.
