புதுச்சேரியில் இருந்து எவ்வளவு மது எடுத்து வரலாம்? தமிழ்நாடு அரசின் அப்டேட்

Tamil Nadu Government : புதுச்சேரியில் இருந்து எவ்வளவு மது எடுத்து வரலாம்? என்ற தெளிவுபடுத்தலை இன்று கொடுத்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 28, 2026, 09:32 PM IST
Tamil Nadu Government : புதுச்சேரியில் இருந்து மது எடுத்து வர தமிழ்நாட்டில் தடை உள்ளது. இதையும் மீறி அங்கிருந்து மது கொண்டு வந்தால் அரசு சட்டரீதியாக கடும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. ஆனால், சமீபத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய ஒரு தீர்ப்பும், அதனைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசு செய்துள்ள மேல்முறையீட்டு நடவடிக்கையும் இந்த விவகாரத்தை மீண்டும் பேசுபொருளாக்கியுள்ளது.

சர்ச்சையின் பின்னணி 

சமீபத்தில் ஒரு வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், தமிழக அரசின் 2017 ஆம் ஆண்டின் விதிகளின்படி, ஒரு நபர் 4.5 லிட்டர் வெளிநாட்டு மதுபானம் மற்றும் 7.8 லிட்டர் பீர் ஆகியவற்றைத் தன்னிடம் வைத்திருக்க அனுமதி உள்ளதாகக் குறிப்பிட்டது. இதைக் காரணமாகக் காட்டி, குறைந்த அளவு மதுபானம் கொண்டு வந்தவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய முடியாது என நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவைப் பிறப்பித்தது. இந்தத் தீர்ப்பு சமூக வலைதளங்களில் இனி புதுச்சேரியில் இருந்து மது கொண்டு வரலாம் என்ற தவறான புரிதலை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியது.

தமிழக அரசின் மேல்முறையீடு

இந்தத் தீர்ப்பு வெளியான சில நாட்களிலேயே, தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இதில் அரசு கொடுத்துள்ள விளக்கத்தில் நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டிய 4.5 லிட்டர் விதி என்பது தமிழகத்திற்குள் டாஸ்மாக் கடைகளில் வாங்கப்பட்ட மதுபானங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரியில் இருந்து வரி செலுத்தப்படாத மதுபானங்களை ஒரு பாட்டில் கூட தமிழக எல்லைக்குள் கொண்டு வர அனுமதி கிடையாது. இதன் மூலம், ஒரு பாட்டில் மதுபானம் கொண்டு வந்தாலும் அது கடத்தலாகவே கருதப்படும் என்ற தனது கடுமையான நிலைப்பாட்டை அரசு மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

காவல்துறை கட்டுப்பாடுகள்

தற்போது கோரிமேடு மற்றும் பிற எல்லையோர சோதனைச் சாவடிகளில் கண்காணிப்பு பல மடங்கு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காகத் தானே கொண்டு வருகிறோம் என்று மக்கள் நினைத்தாலும், நடைமுறையில் போலீஸ் தரப்பு அதனை அனுமதிப்பதில்லை. ஒரு பாட்டில் மதுபானம் பிடிபட்டாலும் வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்படுவதோடு, சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது. புதுச்சேரி மதுபானத்தின் விலை குறைவாக இருப்பதால், மக்கள் அதைப் பயன்படுத்த முயல்வது தமிழக அரசின் வருவாயைப் பாதிப்பதோடு, கள்ளச்சந்தை விற்பனைக்கும் வழிவகுக்கும் என்பதே அரசின் கவலையாக உள்ளது.

சட்டச் சிக்கல்கள்

நீதிமன்றம் தனிமனித சுதந்திரம் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள விதிகளைக் கருத்தில் கொண்டு தீர்ப்பு வழங்கினாலும், மதுவிலக்கு சட்டங்களின்படி பிற மாநில மதுவை அனுமதியின்றி கொண்டு வருவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கின் இறுதித் தீர்ப்பு வரும் வரை, பழைய நடைமுறையே தொடரும். அதாவது, புதுச்சேரியில் இருந்து மதுபானம் கொண்டு வருவது சட்டப்படி குற்றமாகவே நீடிக்கிறது. எனவே, மதுப்பிரியர்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கேள்வி பதில்கள்

புதுச்சேரியில் இருந்து ஒரு பாட்டில் மதுபானம் தமிழகத்திற்குள் கொண்டு வருவது சட்டப்படி அனுமதிக்கப்படுமா?

இல்லை. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சமீபத்தில் 4.5 லிட்டர் வரை மது வைத்திருக்கலாம் என்று ஒரு தீர்ப்பளித்திருந்தாலும், அது தமிழ்நாட்டில் (TASMAC) வாங்கப்பட்ட மதுபானங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்று தமிழக அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. பிற மாநில மதுபானங்களை ஒரு பாட்டில் கூட கொண்டு வர அனுமதி இல்லை என அரசு மேல்முறையீடு செய்துள்ளதால், தற்போது கொண்டு வருவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.

மதுபானம் கொண்டு வருவது தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கின் தற்போதைய நிலை என்ன?

குறைந்த அளவு மதுபானம் வைத்திருந்த நபர் மீதான வழக்கை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்ததை எதிர்த்து, தமிழக அரசு தற்போது மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் இறுதித் தீர்ப்பு வரும் வரை, சோதனைச் சாவடிகளில் மதுபானம் பறிமுதல் செய்வதும் வழக்கு பதிவு செய்வதும் தொடரும் என காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.

