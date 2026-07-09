Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமீன் கிடைத்தது எப்படி? திமுக பரபரப்பு விளக்கம்

செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமீன் கிடைத்தது எப்படி? திமுக பரபரப்பு விளக்கம்

Senthil Balaji Bribery Case: தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நேற்று (ஜூலை 08) முன்ஜாமீன் எப்படி வழங்கப்பட்டது என்பது குறித்து  திமுக பரபரப்பான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 09, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:04 PM IST
செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமீன் கிடைத்தது எப்படி? திமுக பரபரப்பு விளக்கம்
Image Credit: Senthil Balaji Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தொடரும் பவர் கட்... எப்போது விடிவுகாலம்? - சிடிஆர் நிர்மல் குமார் சொன்ன பதில்
CTR Nirmal Kumar1 hr ago
2
Puducherry1 hr ago
3
West Bengal1 hr ago
4
Dhanush1 hr ago
5
TIRUNELVELI1 hr ago