குழந்தைகளை தத்தெடுக்க விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : குழந்தைகளை தத்தெடுக்க விரும்புபவர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:04 AM IST
Tamil Nadu Government : குழந்தைகளை ததெடுப்பது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. விரும்புவர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த அறிவிப்பை தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். இது குறித்த கூடுதல் தகவல்கள், விதிமுறைகள் ஆகியவற்றை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

குழந்தைகளை தத்தெடுக்க விரும்பும் பெற்றோர் முறையான அரசு அனுமதியுடன் அரசு அனுமதி பெற்ற தத்துவள மையங்களிலிருந்து தத்தெடுத்தல் வேண்டும். குழந்தை தத்தெடுப்பு குறித்த முறையான வழிமுறைகள் இளைஞர் நீதி குழந்தைகளின் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2015 மற்றும் தத்தெடுப்பு ஒழுங்கு முறைகள், 2022 ஆகிய சட்ட விதிமுறைகளின்படி, தத்தெடுக்க விரும்பும் பெற்றோர் மற்றும் தனிநபர் (ஆண் அல்லது பெண்) முறையான இணையதளத்தில் பதிவு செய்து குழந்தையை தத்தெடுக்கலாம்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் சட்ட ரீதியாக தத்தெடுத்தல் குறித்து வழிமுறைகள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் நம் சமூகத்தில் ஆதரவற்ற, புறக்கணிக்கப்பட்ட மற்றும் ஒப்படைக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு, அன்பு, அரவணைப்பு, மகிழ்ச்சி, திறன் வளர்ப்பு, சுதந்திரம், உரிமை போன்றவைகள் அளிப்பதற்கான ஒரு இனிமையான குடும்ப சூழலை ஏற்படுத்துவதே தத்தெடுத்தலின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

குழந்தைகளுக்கு உடல் ரீதியான, உணர்வு ரீதியான பாதுகாப்பு மற்றும் முறையான வளர்ச்சி கிடைக்கும். அது மட்டுமல்லாமல் குழந்தையை தத்தெடுக்கும் பெற்றோர் அல்லது தனி நபருக்கு மகிழ்ச்சியான, பிரச்சனைகள் இல்லாத. திருப்தியான மன உணர்வு தத்தெடுப்பினால் கிடைக்கும். தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தத்தெடுத்தலினை ஊக்கப்படுத்திடவும், நெறிமுறை படுத்திடவும் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகின் கீழ் ஒரு சிறப்பு தத்து வள மையம் செயல்பட்டு வருகிறது.

தத்தெடுக்க தகுதியான வயது

1. 0 முதல் 2 வயதுடைய குழந்தையை தத்தெடுக்க தத்தெடுக்கும் பெற்றோர்களின் கூட்டு வயது அதிகபட்சமாக 85 ஆக இருத்தல் வேண்டும்.
2. 2 முதல் 4 வயதுடைய குழந்தையை தத்தெடுக்க தத்தெடுக்கும் பெற்றோர்களின் கூட்டு வயது அதிகபட்சமாக 90 ஆக இருத்தல் வேண்டும்.
3. 4 முதல் 8 வயது உடைய குழந்தையை தத்தெடுக்க தத்தெடுக்கும் பெற்றோர்களின் கூட்டு வயது அதிகபட்சமாக 100 இருத்தல் வேண்டும்
4. 8 முதல் 18 வயதுடைய குழந்தைகள் தத்தெடுக்க தத்தெடுக்கும் பெற்றோர்களின் கூட்டு வயது அதிகபட்சமாக 110 ஆக இருத்தல் வேண்டும்

தனிநபர்: 

1. தனி நபராக இருக்கும்/ திருமணம் ஆகாத பெண் 40 வயதிற்கு குறையாமலும், 55 வயதிற்கு மிகவும் மிகாமலும் இருக்க வேண்டும்.
2. தனி நபராக இருக்கும் தாய்/ திருமணமாகாத பெண். ஆண் அல்லது பெண் குழந்தையை தத்து எடுக்கலாம்.
3. திருமணம் ஆகாதவர் தனி நபராக இருக்கும் ஆண் பெண் குழந்தையை தத்தெடுக்க இயலாது.

தத்தெடுத்தலுக்கு தேவையான ஆவணங்கள்

1 தம்பதியரின் தற்போதைய புகைப்படம்.
2 ஆதார் அட்டை/ கடவுச் சீட்டு) வாக்காளர் அட்டை பான் அட்டை/ ஓட்டுநர் உரிமம்/பிறப்புச் சான்றிதழ்.
3. பெற்றோரின் பிறந்த தேதிக்கான சான்று.
4. இருப்பிட (ஆதார் கார்டு/ கடவு சீட்டு/ வாக்காளர் அட்டை மின் இரசீது/ தொலைபேசி இரசீது.
5. வருமானச் சான்றிதழ்( சம்பளம் இரசீது/ ஆண்டு வருமானச் சான்று/ வருமான வரி இரசீது.
6. உடற்தகுதிச்சான்று (மருத்துவரிடம் பெறப்பட வேண்டும்).
7. திருமண சான்றிதழ்.
8. தனி நபர் தத்தெடுத்தால் ஆளரி சான்று பெற வேண்டும். (நண்பர்/உறவினரிடமிருந்து பெறப்பட வேண்டும்).
9. தத்தெடுக்கும் தம்பதியருக்கு சொந்த குழந்தை இருந்தால், அக்குழந்தையின் ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு குழந்தை தத்தெடுக்க பதிவு செய்ய வேண்டிய இணையதள முகவரி http://missionvatsalya.wcdgov.in/ பதிவேற்றம் செய்யலாம் என தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

