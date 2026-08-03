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கல்விக் கடன் பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தேவையான ஆவணங்கள்

Education Loan : பொறியியல், மருத்துவம் உள்ளிட்ட படிக்கும் தமிழ்நாட்டு மாணவ, மாணவிகள் கல்விக் கடன் பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்ற வழிகாட்டுதலை தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 03, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:22 PM IST
கல்விக் கடன் பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தேவையான ஆவணங்கள்
Image Credit: Education Loan - Tamil nadu Government Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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