/கல்விக் கடன் பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தேவையான ஆவணங்கள்

Education Loan : தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவ, மாணிவகள் நடப்பாண்டில் கல்விக் கடன் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்ற வழிகாட்டுதல்கள் வெளியாகியள்ளது. அரசின் இந்த வழிக்காட்டுதலைப் பின்பற்றி கலை மற்றும் அறிவியல், பொறியியல், பாலிடெக்னிக், மருத்துவம், செவிலியர், தொழிற்பயிற்சி படிப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உயர்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் கல்விக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கவும்.
இது தொடர்பாக தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு : தருமபுரி மாவட்டத்தை இருப்பிடமாக கொண்டு 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்று 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் கலை மற்றும் அறிவியல் (Arts & Science), பொறியியல் (Engineering), பாலிடெக்னிக் (Polytechnic), மருத்துவம் (Medical), செவிலியர் (Nursing), தொழிற்பயிற்சி (ITI) படிப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உயர்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் பயன்பெறும் வகையில், கல்விக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறைகள் முற்றிலும் இணையவழியில் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளன. கல்விக் கடன் பெற விரும்பும் தகுதியுள்ள மாணவர்கள் மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான PM Vidyalakshmi portal (www.pmvidyalakshmi.co.in) வாயிலாக மட்டுமே நேரடியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.
கல்விக் கடன் பெறத் தேவையான ஆவணங்களின் சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (Checklist): மாணவர்கள் இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கும் போது, பின்வரும் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:
1. அடையாளச் சான்றுகள்:மாணவர் மற்றும் பெற்றோர் இருவரின் பான் (PAN) கார்டு மற்றும் ஆதார் நகல்கள். மாணவரின் கல்லூரி அடையாள அட்டை (Student ID Card).
2. கல்விச் சான்றுகள்: 10-ஆம் வகுப்பு, 11-ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் (Marksheets). மாற்றுச் சான்றிதழ் (Transfer Certificate. TC).
3. கல்லூரிச் சேர்க்கை மற்றும் கட்டண விவரங்கள்:
* கல்லூரியின் சேர்க்கை அனுமதி கடிதம் (Offer Letter) மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டண விவரப் பட்டியல் (Fee Structure).
* அரசு/அரசு ஒதுக்கீடு (Merit Quota) மூலம் சேர்க்கை பெற்றிருந்தால், அதற்கான தற்காலிக சேர்க்கை ஆணை (Provisional Allotment Order).
* வருமானச் சான்றிதழ் (Income Certificate). இருப்பிடச் சான்றிதழ் (Nativity Certificate). சாதிச் சான்றிதழ் (Community Certificate).
* பெற்றோரின் வருமான வரி தாக்கல் விவரம் (ITR) மற்றும் வணிகச் சான்று (Business Proof) - (பொருந்துமாயின் மட்டும்).
5. வெளிநாட்டுப் படிப்புகளுக்கு (Foreign Studies):
* மாணவரின் செல்லுபடியாகும் கடவுச்சீட்டு (Passport) மற்றும் விசா (Visa) நகல்கள்.
சான்றிதழ்கள் பெற: தேவைப்படும் வருமானச் சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்றிதழ் போன்றவற்றை மாணவர்கள் அருகில் உள்ள இ-சேவை (E-Sevai) மையங்கள் மூலம் எளிதாக விண்ணப்பித்துப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
நேரடிப் பரிசீலனை: இணையதளத்தில் பதிவு செய்யப்படும் விண்ணப்பங்கள் நேரடியாகச் சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக் கிளைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுத் தகுதியின் அடிப்படையில் விரைவாகப் பரிசீலிக்கப்படும்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு முன்னோடி வங்கி மேலாளர், இந்தியன் வங்கி, தருமபுரி மற்றும் பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், சிட்கோ தொழிற்பேட்டை ஒட்டப்பட்டி அலுவலகத்தை நேரடியாகவோ அல்லது 8925533941, 8985533942 மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் 8248437853 ஆகிய எண்களுக்கு தொலைபேசி மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம்.
எனவே, தருமபுரி மாவட்டத்தை இருப்பிடமாக கொண்டு உயர்கல்வி பயிலும் தகுதியுள்ள மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் இந்த எளிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, www.pmvidyalakshmi.co.in இணையதளத்தின் வாயிலாக உடனடியாக விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் தெரிவித்துள்ளார்கள்.