/ரூ.10 லட்சம் வரை வீட்டுக் கடன் - கூட்டுறவு வங்கியில் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்? எப்படி பெறலாம்?

Tamil Nadu home loan : சொந்தமாக ஒரு வீடு என்பது ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்க்கையிலும் மிக முக்கியமான ஒரு மைல்கல் மற்றும் லட்சியமாகும். நடுத்தர மற்றும் அடித்தட்டு மக்களின் இந்த வாழ்நாள் கனவை நனவாக்கும் நோக்கில், தமிழ்நாடு அரசு ஒரு சிறந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள் (District Central Cooperative Banks - DCCBs) மூலமாக எளிய முறையில் வீட்டு வசதி கடன்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
நீங்கள் புதிதாக ஒரு நிலம் வாங்கி வீடு கட்ட திட்டமிட்டிருந்தாலும், அல்லது ஏற்கனவே இருக்கும் வீட்டை விரிவாக்கம் செய்ய நினைத்தாலும், அல்லது பழுதடைந்த வீட்டை பட்டிபார்க்க நினைத்தாலும் உங்களுக்கு உதவ இத்திட்டம் வழிவகை செய்கிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் யார் யாரெல்லாம் பயன் பெறலாம், என்னென்ன தகுதிகள் தேவை, எவ்வளவு கடன் கிடைக்கும் மற்றும் எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பது குறித்த விரிவான தகவல்களை காண்போம்.
புதிய வீடு கட்டுதல் (New House Construction): உங்களுக்குச் சொந்தமாக ஒரு காலி மனை (நிலம்) இருந்து, அதில் புதிதாக ஒரு அழகிய வீட்டைக் கட்ட நீங்கள் விரும்பினால், கட்டுமானப் பணிகளுக்காக இக்கடனைப் பெறலாம்.
வீடு பழுதுபார்த்தல் (Repair): ஏற்கனவே நீங்கள் வசித்து வரும் வீடு பழையதாகிவிட்டாலோ, அல்லது அதன் கூரை, சுவர்கள் போன்ற கட்டமைப்புகளில் ஏதேனும் சேதங்கள் ஏற்பட்டு பழுதுபார்க்க வேண்டியிருந்தாலோ, வீட்டைப் பாதுகாப்பாகவும் வாழத் தகுதியுள்ளதாகவும் மாற்ற இக்கடன் உதவி செய்யும்.
வீடு விரிவாக்கம் (Extension): குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதன் காரணமாக, இருக்கும் வீட்டிலேயே கூடுதலாக ஒரு அறை, புதிய தளம் (Floor) அல்லது ஒரு பகுதியை விரிவாக்கம் செய்ய திட்டமிட்டால், அதற்கான நிதித் தேவைகளுக்கும் இத்திட்டத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
அதிகபட்ச கடன் தொகை: இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு விண்ணப்பதாரர் அதிகபட்சமாக ரூ. 10,00,000 (பத்து லட்சம் ரூபாய்) வரை கடனாகப் பெற முடியும்.
வட்டி விகிதம்: இக்கடனுக்கான வட்டி விகிதம் ஆண்டிற்கு 12% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த வட்டி விகிதமானது வங்கியின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு அவ்வப்போது மாற்றியமைக்கப்படலாம்.
விண்ணப்பதாரர் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டின் நிரந்தர குடியிருப்பாளராக (Resident of Tamil Nadu) இருக்க வேண்டும்.
பெறப்படும் கடன் தொகை முற்றிலும் வீடு கட்டுதல், பழுதுபார்த்தல் அல்லது விரிவாக்கம் செய்தல் போன்ற வீட்டு வசதி சார்ந்த நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிப்பதற்கு எந்தவிதமான வயது வரம்போ அல்லது சாதி, சமூக அடிப்படையிலான கட்டுப்பாடுகளோ விதிக்கப்படவில்லை. தகுதி வாய்ந்த தமிழக குடிமக்கள் அனைவரும் சம வாய்ப்புடன் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
வங்கியில் கடன் பெற அணுகும்போது பின்வரும் ஆவணங்களின் அசல் (Original) மற்றும் சுய சான்றொப்பம் (Self-attested) செய்யப்பட்ட நகல்களைக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்:
அடையாளச் சான்று (Identity Proof): பான் கார்டு (PAN card), அடையாள அட்டை [Your Aadhaar Omitted] அல்லது அதற்கு இணையான அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற ஆவணங்கள்.
முகவரிச் சான்று (Address Proof): நீங்கள் வசிக்கும் முகவரியை உறுதிப்படுத்தும் முறையான ஆவணம்.
சொத்து ஆவணங்கள் (Property Documents): நிலம் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் சான்று (Ownership proof), சொத்துப் பத்திரம் (Property deed) அல்லது அது தொடர்பான பிற வருவாய் ஆவணங்கள்.
வங்கியின் விதிமுறைகளின்படி தேவைப்படும் இதர கூடுதல் ஆவணங்கள்.
இந்த வீட்டு வசதி கடனுக்கான விண்ணப்ப செயல்முறை முற்றிலும் ஆஃப்லைன் (Offline) மூலமாகவே நடைபெறுகிறது. ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கத் தேவையில்லை. விண்ணப்பிக்கும் படிகள் இதோ:
வங்கிக்குச் செல்லுதல்: உங்கள் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி (DCCB) அல்லது அதன் கிளையை நேரில் அணுகவும்.
விண்ணப்பம் பெறுதல்: வங்கியின் கிளையில் வீட்டு வசதி கடனுக்கான பிரத்யேக விண்ணப்பப் படிவத்தைக் கேட்டுப் பெற வேண்டும்.
படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்தல்: விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து கட்டாய விவரங்களையும் துல்லியமாக நிரப்பவும். அதன் மேல் உங்கள் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படத்தை ஒட்டி, தேவையெனில் அதன் குறுக்கே கையொப்பமிட வேண்டும்.
ஆவணங்களை இணைத்தல்: பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவத்துடன், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள தேவையான அனைத்து ஆவணங்களின் சுய சான்றொப்பமிட்ட நகல்களை இணைக்க வேண்டும்.
சமர்ப்பித்தல்: பூர்த்தி செய்யப்பட்ட முழுமையான விண்ணப்பத்தை வங்கியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்கவும்.
ஒப்புதல் சீட்டு பெறுதல்: விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்த பிறகு, அதற்கான ஒப்புதல் சீட்டை (Acknowledgement receipt) மறக்காமல் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அந்தச் சீட்டில் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தேதி, நேரம் மற்றும் தனித்துவமான அடையாள எண் (Unique identification number) உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு, அதை எதிர்காலத் தேவைக்காகப் பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளவும்.
இந்தியாவில் உள்ள கிராமப்புற மற்றும் பகுதி-நகர்ப்புற (Semi-urban) சமூகங்களுக்கு கூட்டுறவு வங்கிகள் காலம் காலமாக ஒரு சிறந்த நிதி ஆதாரமாக விளங்கி வருகின்றன. பெரிய வணிக வங்கிகளை அணுகுவதில் சிரமம் உள்ள எளிய மக்களுக்கும் முறையான நிதிச் சேவையை வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும். எனவே, தேவைப்படுபவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். இந்த தகவல் தெரிந்தவர்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும்.