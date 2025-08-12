மகளிர் உரிமை தொகைக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது? இந்த 4 ஆவணங்கள் போதும்!

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொதுமக்களின் குறைகளை நேரடியாக கேட்டறிந்து, அரசு சேவைகளை அவர்களின் இருப்பிடத்திற்கே கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில், "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" என்ற புதிய திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடந்த மாதம் தொடங்கி வைத்தார். இந்த திட்டத்தின் கீழ், மாநிலம் முழுவதும் 10,000 சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, பல்வேறு அரசு திட்டங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் விடுபட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்க இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.
'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' திட்டம்
உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டத்தின் கீழ், தமிழ்நாடு முழுவதும் நகர்ப்புற மற்றும் ஊரக பகுதிகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஊரகப் பகுதியில் 15 அரசுத் துறைகள் மூலமாக 45 வகையான சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் நகர்ப்புறப் பகுதியில் 13 அரசு துறைகள் மூலமாக 43 வகையான சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த முகாம்கள் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை செயல்படும். பொதுமக்கள் தங்கள் குறைகளை மனுக்களாக அளிப்பதோடு, பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்களுக்கும் இங்கேயே விண்ணப்பிக்கலாம்.
மகளிர் உரிமை தொகைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் தகுதியிருந்தும், இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் அல்லது விடுபட்டவர்கள், இந்த "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" முகாம்களில் எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம். மகளிர் உரிமைத் தொகைக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் இந்த முகாம்களில் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருகிறது. வேறு எந்த அலுவலகத்திலோ அல்லது தனி நபர்களிடமோ இந்த படிவங்கள் கிடைக்காது என்பதை மனதில் கொள்ளுங்கள். தகுதியுள்ள பெண்கள், முகாமிற்கு நேரில் சென்று விண்ணப்பத்தை பெற்று, அதை சரியாக பூர்த்தி செய்து, தேவையான ஆவணங்களுடன் அங்கேயே சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த விண்ணப்பங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, தகுதியான பயனாளிகள் பட்டியல் விரைவில் வெளியிடப்படும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
- 21 வயது பூர்த்தியடைந்த பெண்கள்.
- குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்திற்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
- 5 ஏக்கருக்கும் குறைவாக நன்செய் நிலம் அல்லது 10 ஏக்கருக்கும் குறைவாக புன்செய் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள்.
- ஆண்டுக்கு 3,600 யூனிட்டிற்கும் குறைவாக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் குடும்பங்கள்.
- ஏற்கனவே முதியோர் ஓய்வூதியம் போன்ற பிற அரசு உதவித்தொகைகளை பெறும் குடும்பங்களில் உள்ள தகுதியான மற்ற பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்க முடியாது?
- வருமான வரி அல்லது தொழில் வரி செலுத்தும் குடும்பத்தினர்.
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள்.
- சொந்த பயன்பாட்டிற்கு கார் போன்ற நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்திருப்பவர்கள்.
- அரசு ஊழியர்கள், வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள்.
விண்ணப்பிக்கத் தேவையான ஆவணங்கள்
- குடும்ப அட்டை
- ஆதார் அட்டை
- வங்கி கணக்கு புத்தகம்
- சமீபத்திய மின்சார கட்டண ரசீது
இந்த சிறப்பு முகாம்களை பயன்படுத்தி, தகுதியுள்ள அனைத்து மகளிரும் அரசின் இந்த மகத்தான திட்டத்தில் இணைந்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
