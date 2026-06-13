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பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தேவையான ஆணவங்கள் - தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் விண்ணப்பிப்பது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 13, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:08 AM IST
பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தேவையான ஆணவங்கள் - தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு
Image Credit: PM Kisan latest Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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