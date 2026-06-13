/பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தேவையான ஆணவங்கள் - தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு

PM Kisan : மத்திய அரசு பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை 2000 ரூபாய் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கிலேயே நேரடியாக வரவு வைக்கிறது. இதுவரை 22 தவணைத்தொகை வரவு வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விரைவில் 23வது தவணைத்தொகை வரவு வைப்பதற்கான பணிகளை மத்திய அரசு வேகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டில் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் இதுவரை பதிவு செய்யாத விவசாயிகள், ஏற்கனவே தவணைத்தொகை பெற்று விடுபட்ட விவசாயிகள் உடனடியாக பதிவு செய்யுமாறு தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ஏற்கனவே தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் இது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்த நிலையில், தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் இப்போது பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் விவசாயிகள் இணையக்கோரி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேர விண்ணப்பிப்பது எப்படி?, பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேருவதற்கு தேவையான ஆவணங்கள், எங்கு சென்று விண்ணப்பிப்பது? என்பது உள்ளிட்ட தகவல்களை விளக்கமாக கூறியுள்ளார். அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரியின் கெளரவ நிதி திட்ட சிறப்பு முகாம் (பிஎம் கிசான்) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுடைய விவசாயிகள் முழுமையாக பயன்பெறவும், பல்வேறு காரணங்களால் தவணைத் தொகை நிறுத்தம் செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் மீண்டும் திட்டத்தில் இணைந்து பயன்பெறவும் மாவட்டம் முழுவதும் சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறுகிறது. பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காத 3070 விவசாய பயனாளிகள், மின்னணு கே.ஒய்.சி. பதிவு செய்யாத 1174 விவசாய பயனாளிகள், ஆதார் எண் மற்றும் மின்னணு கே.ஒய்.சி பதிவு செய்யாதவர்கள் 252 விவசாய பயனாளிகள் தொடர்ந்து இத்திட்டத்தின் பலனைப் பெற முடியாத நிலையில் உள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தகுதியுடைய அனைத்து விவசாயிகளும் வட்டார அளவில் நடைபெறும் பிரதம மந்திரி கெளரவ நிதியுதவி திட்ட சிறப்பு முகாம்களில் பங்கேற்று தங்களின் ஆவணங்களில் உள்ள குறைபாடுகளை சரிசெய்து தொடர்ந்து திட்டத்தில் பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதற்காக, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் வேளாண்மைத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை, வேளாண்மை வணிகத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறையினருடன் இணைந்து நடைபெறும் முகாம்களில் விடுபட்ட விவரங்களை பதிவு மேற்கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஜூன் 15 ஆம் தேதி இந்த முகாம்கள் நடக்க உள்ளது.
முகாம் அந்தந்த வட்டார வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களில் நடைபெறும். தொடர்புகொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பின்வருமாறு:-
தஞ்சாவூர், -9659996866, பூதலூர்-8838096352 திருவையாறு-9344209860. ஒரத்தநாடு- 980082492, திருவோணம்-980082492, பட்டுக்கோட்டை-8528062230, மதுக்கூர்-7904173513, பாபநாசம்-9003223080, பேராவூரணி-6381918376, சேதுபவாசத்திரம்-9443785789, அம்மாப்பேட்டை-9344072899, கும்பகோணம்-9655478817, திருவிடைமருதூர்-9080175515 திருப்பனந்தாள்-8220719849
பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதியுதவி திட்டத்தின் 23வது தவணை ஜூலை மாதத்தில் வழங்கப்பட உள்ள நிலையில், நில ஆவண விவரங்கள் புதுப்பித்தல், வங்கி கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பு, மின்னணு கே.ஒய்.சி. பதிவு உள்ளிட்ட தகவல்களை சரிசெய்ய வேண்டியது அவசியம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் விடுபட்ட தகுதியுடைய விவசாயிகள் திட்டத்தில் புதிதாக தொடர்ந்து பயனடைய முடியும்.
எனவே, தஞ்சாவூர் மாவட்ட விவசாயிகள் அனைவரும் இந்த சிறப்பு முகாம்களை முழுமையாக பயன்படுத்தி, பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதியுதவி திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் நிதியுதவியை பெற தேவையான அனைத்து நடைமுறைகளையும் உடனடியாக பின்பற்ற வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ரேவதி அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். மற்ற மாவட்டத்தினரும் தங்கள் மாவட்டத்தில் நடக்கும் பிஎம் கிசான் சிறப்பு முகாமில் கலந்து கொண்டு, இத்திட்டத்துக்கு உடனடியாக விண்ணப்பிக்கவும். ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்கள் அல்லது தகவல் தெரிந்தவர்கள் இந்த முக்கிய தகவலை மற்றவர்கள் தெரியப்படுத்தவும்.