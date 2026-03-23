தபால் வாக்கு : 12டி பார்ம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்

இந்திய தேர்தல் ஆணையம், தமிழக சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல், 2026-ற்கான தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தேர்தல் நடவடிக்கைகள் தொடங்கியுள்ளது. வாக்குப் பதிவு 23.04.2026 அன்று நடைபெறவுள்ளது. சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் அனைத்து தரப்பினரும் விடுபடாமல் தங்களது ஜனநாயக் கடமையாற்றி தங்களது வாக்குகளை செலுத்திட, தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான நாள் முதல் படிவம் 12D மூலம்
1) 85 வயது நிறைவடைந்த மூத்த குடிமக்கள் (Absentee voters on senior citizens(AVSC)) 2) குறைந்தபட்சம் 40 சதவீதம் இயலாமை உள்ள மாற்று திறனாளி வாக்காளர்கள் (Absentee voters on Persons with disability (AVPD)).
3) கோவிட்-19 யினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் (Absentee voters on Covid-19 suspect or affected persons (AVCO).
4) அத்தியாவசிய சேவை துறையில் பணியாற்றும் நபர்கள் (Absentee voters on Persons employed in essential services (AVES)) போன்ற வாக்காளர்களை, வாக்குசாவடிக்கு வருவதிலிருந்து விலக்களித்து, இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வசதிகள் செய்து கொடுத்துள்ளது. இதன்படி, இவ்வசதியினை பயன்படுத்தி வாக்களிக்க விரும்பும் வாக்காளர்கள் படிவம் 12D-யினை தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து (15.03.2026) (Announcement of Elections), தேர்தல் அறிவிப்பாணை (Notification) வெளியிடப்படவுள்ள 5 நாட்களுக்குள் (03.04.2026) விண்ணப்பம் அளிக்க வேண்டும்.
இந்த படிவம் 12D-யானது வாக்குசாவடி நிலை அலுவலர் (BLO) மூலம், தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து, தகுதிவாய்ந்த வாக்காளர்களுக்கு, வீடு வீடாக விநியோகிக்கப்படும். மேலும், புதுக்கோட்டை மாவட்ட இணையதளமான https//pudukkottai.nic.in என்ற இணையதளத்திலும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
வாக்குசாவடி நிலை அலுவலர்கள் படிவம் 12D விநியோகம் செய்வதை மண்டல அலுவலர்கள் மூலம் தினசரி கண்காணிப்படும். வாக்குசாவடி நிலை அலுவலர்கள் இந்த படிவம் 12D விநியோகம் செய்து அதற்கான ஒப்புகையினை இத்தகைய வாக்காளர்களிடமிருந்து பெறுவர். இந்த வாக்குசாவடிநிலை அலுவலர் வருகையின் போது, வாக்களர்கள் தங்களது இருப்பிடங்களில் இல்லாமல் இருப்பின் தங்களது தொடர்பு எண்ணை அளித்தால் மீண்டும் ஒரு முறை இத்தகைய நபர்களின் வீடுகளுக்கு வாக்குசாவடி நிலை அலுவலர்கள் வருகை தருவர்.
இத்தகைய வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குகளை, இந்த முறையில் இல்லாமல் வாக்குசாவடிகளுக்கு நேரடியாக வந்தும் வாக்களிக்கலாம் அல்லது இந்த முறையில் விண்ணப்பத்தினை அளித்து, தபால் வாக்கு மூலமாகவும் வாக்களிக்கலாம். இந்த முறையில் வாக்காளர்கள் விரும்பினால், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவத்தினை வாக்கு சாவடி நிலை அலுவலர்களிடம் தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட 5 நாட்களுக்குள், வாக்குசாவடி நிலை அலுவலர் மூலமாகவோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்/ தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் / மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரான மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரிடம் நேரிடையாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அளிக்கலாம்.
1) மூத்த குடிமக்கள் (AVSC) 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர் வயது வாக்காளர் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே படிவம் 12D உடன் வேறு எந்த கூடுதல் சான்றிதழோ அல்லது உறுதிமொழியோ கொடுக்க தேவையில்லை.
2) மாற்றுத்திறனாளிகள் (AVPD) என குறியீடப்பட்ட ஒரு வாக்காளர், பிரிவு 2 இன் கீழ், சான்றளிக்கும் அதிகாரியால் சான்றளிக்கப்பட்டபடி (குறிப்பிட்ட இயலாமை 40 சதவீதத்திற்கும் குறையாமல்) உள்ள ஒருவர். மாற்றுதிறனாளிகள் உரிமைகள் சட்டம், 2016, ன்படி, தபால் வாக்கு பெறுவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு தகுதியுடையவர்கள். இந்தப் பிரிவைச் சேர்ந்த வாக்காளர் ஒருவர் படிவம் 12D ல் தனது விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும்போது, அதற்கு ஆதாரமாக மாற்றுதிறனாளி அடையாள அட்டை நகலை 12D படிவத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.
3) கோவிட் 19 சந்தேகிக்கப்படும் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் (AVCO) கோவிட் 19 காரணமாக தேர்தல் நேரத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு வாக்காளர், மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் அல்லது கோவிட் 19 காரணமாக வீட்டில்/ நிறுவனத்தில் தனிமைப்படுத்தலில் இருப்பவர் மற்றும் மருத்துவ ஆ லோசனையின்படி வாக்குச் சாவடியில் தனிப்பட்ட முறையில் வாக்களிக்க இயலாத நிலையில் உள்ள வாக்காளர்கள் தபால் வாக்குச் சீட்டை வழங்கக் கோரினால், அத்தகைய வாக்காளர்கள் மாநிலத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டு கோவிட் -19 பாதிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காட்டும் தகுதிவாய்ந்த சுகாதார அதிகாரிகளின் சான்றிதழ் நகலை வைத்திருக்க வேண்டும். அல்லது கோவிட் 19 காரணமாக மாநிலத்திற்குள் (வீடு அல்லது நிறுவனம்) தனிமைப்படுத்திருக்க வேண்டும்.
4) அத்தியாவசிய சேவைகளில் பணியமர்த்தப்பட்ட நபர்கள் (AVES): இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அத்தியாவசிய சேவைகளில் பணிபுரியும் நபர்களின் வகைகளை அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, மாநிலத்தின் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ந்தவர்கள் வாக்குப்பதிவு நாளில் பணியில் இருப்பதற்கான சான்றிதழைப் பெற்ற இந்த பிரிவுகளின் அலுவலர்கள் மற்றும் அவர்களது தேர்தல் பணி சார்ந்த கடமைகளின் காரணமாக வாக்களிக்க இயலாத நபர்கள் தபால் வாக்கு மூலம் வாக்களிக்கத் தகுதியுடையவர்களாவார்கள். இவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரியின் (Nodel Officer) சான்றிதழை, படிவம் 12D இன் பகுதி. II இல் இணைத்து சம்மந்தப்பட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
85 வயதிற்கு மேல் மற்றும் 40%க்கு குறையாமல் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்கு வாக்கு பதிவு நாளுக்கு முந்தைய தினம் இப்பணி முடிவடையும் வகையில் கால அட்டவணை தயாரித்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் நேரிடையாக வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று தபால் வாக்குசீட்டுகளை பெறுவர்.
அத்தியாசிய சேவை பணிகளில் பணிபுரியும் வாக்காளர்களுக்கு மட்டும் தபால் வாக்கு மையம் (Postal Voting Centre) நிர்ணயிக்கப்படும் இடத்தில் மூன்று தினங்கள் காலை 9 மணி முதல் 5 மணி வரை செயல்படும் வகையில் அமைக்கப்படும். இம்மையம் வாக்கு பதிவு நாளுக்கு குறைந்த பட்சம் மூன்று தினங்களுக்கு முன்னர் நிறைவடையும் வகையில் அமைக்கப்படும். மேலும் வாக்குசாவடி அலுவலர்களின் வருகை மற்றும் தபால் வாக்கு மையம் (Postal Voting Centre) ஆகியவை குறித்து குறுஞ்செய்தி (SMS) மூலமும் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.
எனவே புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பின்படி 85 வயது நிறைவடைந்த மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய மூத்த குடிமக்கள், குறைந்தபட்சம் 40 சதவீதம் இயலாமை உள்ள மாற்று திறனாளி வாக்காளர்கள் மற்றும் கோவிட்-19 யினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய சேவை துறையில் பணியாற்றும் வாக்காளர்கள் 100 சதவிகிதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதற்கு ஏதுவாக இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.மேற்கண்ட தகவலை புதுக்கோட்டை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தெரிவித்துள்ளார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
