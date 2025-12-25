English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு : தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு வழிக்காடுதல்கள்

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு : தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு வழிக்காடுதல்கள்

SSLC 10th Exam : பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்ற முழு வழிக்காட்டுதல்களை அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 25, 2025, 04:49 PM IST
  • 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு விண்ணப்பம்
  • தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
  • அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்கள்

Trending Photos

600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!
camera icon8
Vaibhav Suryavanshi
600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!
நெல்லை, மதுரை பயணிகளுக்கு அலர்ட்! தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் இது கட்டாயம்.. நோட் பண்ணுங்க
camera icon7
Tatkal Ticket
நெல்லை, மதுரை பயணிகளுக்கு அலர்ட்! தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் இது கட்டாயம்.. நோட் பண்ணுங்க
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon5
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு : தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு வழிக்காடுதல்கள்

SSLC 10th Exam : அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம், மார்ச்/ஏப்ரல்-2026 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடர்பாக தனித் தேர்வர்களுக்கான அறிவுரைகளை வெளியிட்டுள்ளது. நடைபெறவுள்ள மார்ச்/ஏப்ரல்-2026 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான தனித் தேர்வர்கள் (முதல் முறையாக நேரடி தனித் தேர்வராக பத்தாம் வகுப்பு தேர்வினை எழுத விரும்புவோர் மற்றும் ஓரிரு பாடங்களில் தேர்ச்சி பெறாதோர்) 22:12.2025 (திங்கள் கிழமை) முதல் 07.01.2026 (புதன் கிழமை) வரையிலான நாட்களில் (ஞாயிற்றுக் கிழமை மற்றும் அரசு விடுமுறை நாட்கள் நீங்கலாக) காலை 11.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை கல்வி மாவட்ட வாரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அரசுத் தேர்வுகள் சேவை மையங்களுக்கு (Government Examinations Service Centres) நேரில் சென்று விண்ணப்பங்களை Online-ல் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.

Add Zee News as a Preferred Source

முக்கிய குறிப்பு:

1. நேரடி தனித் தேர்வர்கள் அனைவரும் பகுதி | (Part-I) மொழிப்பாடத்தில் தமிழ்மொழிப் பாடத்தை மட்டுமே முதல் மொழிப்பாடமாக தேர்வெழுதிட முடியும்.

2. மார்ச்/ஏப்ரல்-2026 பொதுத் தேர்விற்கு விண்ணப்பித்திட தேர்வரின் ஆதார் அட்டையில் உள்ள எண்களை கட்டாயம் பதிவேற்றம் செய்யப்படவுள்ளதால், தேர்வர்கள் தங்களது ஆதார் அட்டை மற்றும் அதன் நகலினையும் கட்டாயம் சேவை மையங்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஆதார் அட்டையின் நகலில் தங்களது முகவரி வேறு மாவட்டைத்தைச் சேர்ந்தது என்றால் இவ்விண்ணப்ப அறிவிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சுய உறுதிமொழி படிவத்தை பூர்த்தி செய்து ஆதார் அட்டை நகலுடன் தவறாமல் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

3. தேர்வர்கள் தங்களது சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் size புகைப்படத்தைக் கட்டாயம் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்:

முதன் முறையாக விண்ணப்பிக்க விரும்பும் நேரடித் தனித்தேர்வர்கள்:

1.01.03.2026 அன்று 14 அரை வயது பூர்த்தி செய்திருத்தல் வேண்டும்.
2. மத்திய / மாநில அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளிகளில் 8 ம் வகுப்பு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள மாணவ/மாணவியர்.
3. 9 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்று இடையில் நின்ற மாணவ /மாணவியர்.
4. தேர்வுத் துறையால் நடத்தப்படும் 8-ஆம் வகுப்பு (ESLC) பொதுத் தேர்வெழுதி தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்.
5. அனைவருக்கும் கல்வி இயக்ககத்தின் கல்வி காப்புறுதி திட்டத்தின் கீழ் பயின்று 8- ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றதாக மாற்றுச் சான்றிதழ் பெற்றவர்கள்.
6. உண்டு உறைவிடப் பள்ளியில் 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றதாக மாற்றுச் சான்றிதழ் பெற்றவர்கள்.
7. திறந்த வெளிப் பள்ளியில் "C" level சான்றிதழ் பெற்றவர்கள்.
8. 14 அரை வயது பூர்த்தி செய்த உழைக்கும் சிறார் கல்வி திட்டத்தின் கீழ் தொழிலாளர் அமைச்சகம் இந்திய அரசின் கீழ் வழங்கப்பட்ட முறைசாரா கல்வி மாற்றுச் சான்றிதழ் பெற்றவர்கள்.

மேற்படி வரிசை எண் 1 முதல் 8 முடியவுள்ள கல்வித்தகுதி பெற்ற தனித்தேர்வர்கள் அறிவியல் செய்முறைப் பயிற்சிக்கு பதிவு / பயிற்சி பெற்றிருந்தால் மட்டுமே பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கப்படுவர்.

ஏற்கெனவே தேர்வெழுதி தோல்வியுற்ற தனித்தேர்வர்கள்:

ஆசிரியர் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி இயக்ககத்தால் நடத்தப்பட்ட திறந்தவெளிப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்களில் 01.03.2026 அன்று 14 - அரை வயது பூர்த்தியடைந்தவர்கள் திறந்தவெளி பாடத்திட்டத்தில் தேர்வெழுதி தேர்ச்சி பெறாத பாடங்களை மட்டும், தனித்தேர்வர்களாக அரசுத் தேர்வுத்துறையால் நடத்தப்படும் மார்ச்/ஏப்ரல்-2026 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அறிவியல் பாடத்திற்கு வ.எண் 5-ல் குறிப்பிட்டுள்ள நடைமுறையினை கடைபிடிக்க வேண்டும்.

எஸ்.எஸ்.எல்.சி பழைய பாடத்திட்டத்தில் தோல்வியுற்றிருப்பின், தோல்வியுற்ற பாடங்களை மட்டும் புதிய பாடத்திட்டத்தில் தேர்வெழுத விண்ணப்பிக்கலாம். அறிவியல் பாடத்திற்கு வ.எண் 5-ல் குறிப்பிட்டுள்ள நடைமுறையினை கடைபிடிக்க வேண்டும்.

ஒ.எஸ்.எல்.சி பழைய பாடத்திட்டத்தில் அறிவியல் பாடத்தைத் தவிர ஏனைய பாடங்களில் தோல்வியுற்றிருப்பின், தோல்வியுற்ற பாடங்களை மட்டும் புதிய பாடத்திட்டத்தில் தேர்வெழுத விண்ணப்பிக்கலாம். அறிவியல் பாடத்திற்கு வ.எண் 5-ல் குறிப்பிட்டுள்ள நடைமுறையினை கடைபிடிக்க வேண்டும்.

முதன்மை மொழிப் பாடத்தில் (Main Language) தமிழ் மொழி தவிர பிற மொழிப்பாடங்களில் தோல்வியுற்றிருப்பினும், அத்தேர்வர்கள் தாங்கள் பயின்ற மொழிப்பாடத்தில் தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்படுவர்.

மெட்ரிக் / ஆங்கிலோ இந்திய பழைய பாடத்திட்டத்தில் ஓரிரு பாடங்களில் தோல்வியுற்றிருப்பினும், மேற்படி தேர்வர்கள் பத்தாம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தில் ஒரே நேரத்தில் அனைத்துப் பாடங்களுக்கும் விண்ணப்பித்து (அறிவியல் செய்முறை மற்றும் கருத்தியல் உட்பட), அனைத்து பாடங்களையும் தேர்வெழுத வேண்டும். பகுதி I-ல் தமிழ் மொழிப்பாடத்தினை மட்டுமே தேர்வெழுத முடியும்.

தேர்வரின் கைவசம் உள்ள மெட்ரிக் / ஆங்கிலோ இந்திய அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழை அரசுத் தேர்வுகள் சேவை மையத்தில் சமர்ப்பித்துவிட்டு தற்போதுள்ள பாடத்திட்டத்தில் தேர்வெழுத விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் அல்லாத பிறமொழிகளைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட தனித்தேர்வர்கள், அவர்கள் விருப்பப்படின் அவரவர் தாய்மொழியை பகுதி IV-ல் விருப்பமொழிப்பாடமாக எடுத்து ஒரு தாள் கொண்ட தேர்வாக தேர்வெழுதலாம். அரசாணை நிலை எண்.42, பள்ளிக்கல்வித் துறை (கஆப) துறை, நாள் 13.02.2026-ன் படி விருப்பமொழிப்பாடத்தில் தேர்ச்சி பெற குறுமஅளவு 35 விழுக்காடு மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும்.

அறிவியல் செய்முறைத் தேர்வு மற்றும் கருத்தியல் தேர்வு குறித்த அறிவுரை: 

(1) அறிவியல் பாடத்தை ஏற்கனவே தேர்வெழுதி செய்முறைத் (Practical) தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று கருத்தியலில் (Theory) தோல்வியுற்றவர்கள், கருத்தியல் தேர்விற்கு மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

அறிவியல் பாட கருத்தியலில் (Theory) தேர்ச்சி பெற்று, அறிவியல் செய்முறையில் தேர்ச்சிப் பெறாதவர்கள் / வருகை புரியாதவர்கள் அறிவியல் பாட செய்முறைத் தேர்வுக்கு மாவட்டக் கல்வி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்த ஒப்புகைச்சீட்டு அல்லது ஏற்கனவே அப்பள்ளி செய்முறைத் தேர்விற்கு பயிற்சி பெற்றத் தேர்வர் தலைமையாசிரியரிடமிருந்து பெற்ற அசல் அத்தாட்சி சான்றிதழுடன் மேற்காணும் நாட்களில் அரசுத் தேர்வுகள் சேவை மையங்களுக்கு (Govt Ecamnation Service Centre) நேரில் சென்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

செய்முறைத் தேர்வு மட்டும் எழுதுபவர்கள் தவறாமல் சேவைமையத்தில் அறிவியல் பாட கருத்தியல் தேர்விற்கு விண்ணப்பித்து பதிவெண் பெற்றால் மட்டுமே மதிப்பெண் சான்றிதழில் செய்முறைத் தேர்வு மதிப்பெண்கள் பதிந்து வழங்கப்படும்.

வெளிமாநில மற்றும் வெளிநாடுவாழ் தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கும் முறை:

இவ்வலுவலகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சேவை மையங்களில் (Service Centres) நேரடியாக சென்று விண்ணப்பிக்க இயலாத வெளிமாநில மற்றும் வெளிநாடுவாழ் தனித்தேர்வர்கள், மார்ச்/ஏப்ரல்-2026 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால், இத்துறையின் அறிவிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் புகைப்படத்துடன் தேர்வரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவரேனும் ஒருவர் மூலம் சென்னை - 6, அரசுத் தேர்வுகள் இணை இயக்குநர் (பணியாளர்) அவர்களை மேற்குறிப்பிட்டுள்ள நாட்களுக்குள் நேரில் அணுகி விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

வெளிமாநில / வெளிநாட்டில் பயின்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கும் முறை:

வெளிமாநிலம் மற்றும் வெளிநாட்டில் பயின்று தமிழ்நாட்டில் மார்ச்/ஏப்ரல்-2026 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுத விரும்பும் தனித்தேர்வர்கள் இடம்பெயர்வு சான்றிதழ் (Migration Certificate) மற்றும் இணை சான்றிதழ் (Equivalency Certificate) பெற்று அரசுத் தேர்வுகள் சேவை மையங்களில் (Government Examinations Service Centres) சமர்ப்பித்தப்பின் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பங்களை ஆண்லைனில் பதிவுச் செய்வதற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள அரசுத் தேர்வுகள் சேவை மையங்கள் (Goverment Examinatlone Service Centres);
தனித்தேர்வர்கள் தங்களது விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் பதிவு செய்திட கல்வி மாவட்ட வாரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சேவை மையங்களுக்கு (Service Centres) நேரில் சென்று தங்களது விண்ணப்பங்களைப் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.

கல்வி மாவட்டவாரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அரசுத் தேர்வுகள் சேவை மையங்களின் விவரங்களை www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் SSLC Examination-ல் Service Centre Details என்பதை click செய்து அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும், அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகங்கள், அனைத்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகங்கள் மற்றும் அரசுத் தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களிலும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

தேர்வுக் கட்டணம் மற்றும் ஆன்-லைன் பதிவுக் கட்டணம்:

தேர்வுக் கட்டணம் - ரூ.125/-
ஆன்லைன் பதிவு கட்டணம் - 70/-
மொத்தம் - 195/-

பத்தாம் வகுப்புத் தேர்வினை எழுதும் தனித்தேர்வர்கள் ஒரு பாடத்திற்கு விண்ணப்பித்தாலும், 5 பாடங்களுக்கு விண்ணப்பித்தாலும் மேற்குறிப்பிட்டபடி ரூ.195/-ஐ தேர்வுக்கட்டணமாகச் செலுத்தவேண்டும். தேர்வுக் கட்டணம் மற்றும் ஆன் லைன் பதிவுக் கட்டணத்தினை பணமாக செலுத்த வேண்டும்.

மாற்றுத் திறனாளித் தேர்வர்களுக்கான அறிவுரை:

1. பார்வையற்றோர் / வாய்பேசாத மற்றும் காதுகேளாதோருக்கு மேற்குறிப்பிட்ட தேர்வுக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.

2. மாற்றுத் திறனாளித் தேர்வர்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகள் குறித்த அரசாணைகளை www.dge.tn.gov.in என்ற அரசுத் தேர்வுகள் இயக்கக இணையதளத்தில் காணலாம்.

3. பள்ளிக் கல்வி அரசுத் தேர்வுத்துறை, நாள்:25.03.2022-ல் தெரிவித்துள்ளபடி, மாற்றுத் திறனாளி தேர்வர்கள் சலுகைகளைப் பெற விரும்பினால், தங்களது விண்ணப்பத்துடன் தனியே சலுகை கோரும் கடிதத்தையும், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான தேசிய அளவில் வழங்கப்படும் அடையாள அட்டையின் நகல் அல்லது மாநில மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையம் வழங்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டையின் நகலினை இணைத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

4. மேற்கண்டவாறாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டைகள் இல்லாத தேர்வர்கள் அரசாணை நிலை எண். 62 நாள்: 25.03.2022-இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, மருத்துவக்குழு சான்றிதழினை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

விண்ணப்ப எண்ணின் முக்கியத்துவம்:

ஆன்லைனில் விண்ணப்பத்தினைப் பதிவு செய்த பிறகு, தனித்தேர்வர்களுக்கு ஒப்புகைச்சீட்டு வழங்கப்படும். அதில் குறிப்பிட்டுள்ள விண்ணப்ப எண்ணை (Application Number) பயன்படுத்தியே அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் பின்னர் அறிவிக்கும் நாளில் தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டுகளை (Hall Ticket) பதிவிறக்கம் செய்ய இயலும் என்பதால் ஒப்புகைச் சீட்டினை தனித்தேர்வர்கள் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள்:

1. முதன் முறையாக விண்ணப்பிக்கும் நேரடித் தனித்தேர்வர்கள் (Direct Private Candidate)

எட்டாம் வகுப்பு, ஒன்பதாம் வகுப்பு அல்லது பத்தாம் வகுப்பு படித்தமைக்கான அசல் மாற்றுச் சான்றிதழ்

எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு (தனித்தேர்வர்கள்) அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்

அறிவியல் செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்டு. ஏற்கனவே செய்முறைத் தேர்விற்கு பயிற்சி பெற்றத் தேர்வர், அப்பள்ளித் தலைமையாசிரியரிடமிருந்து பெற்ற அசல் அத்தாட்சி சான்றிதழ் அல்லது செய்முறை பயிற்சி வகுப்பிற்கு பெயர் பதிவு செய்ததற்கான ஒப்புகைச் சீட்டு

2. மெட்ரிக்/ஆங்கிலோ இந்திய பாடத்திட்டத்தில் பயின்று தோல்வியுற்ற தேர்வர்கள்

மெட்ரிக்/ஆங்கிலோ இந்திய அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்

அறிவியல் செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்டு. ஏற்கனவே செய்முறைத் தேர்விற்கு பயிற்சி பெற்றத் தேர்வர், அப்பள்ளித் தலைமை ஆசிரியரிடமிருந்து பெற்ற அசல் அத்தாட்சி சான்றிதழ் அல்லது செய்முறை பயிற்சி வகுப்பிற்கு பெயர் பதிவு செய்ததற்கான ஒப்புகைச் சீட்டு

3. வெளிமாநிலங்களில் / CBSE-ல் பயின்ற தேர்வர்கள்

உரிய கல்வி அலுவலரின் மேலொப்பத்துடன் கூடிய (endorsed certificate) மாற்றுச் சான்றிதழ் அல்லது மதிப்பெண் சான்றிதழ் அசல்.

அறிவியல் செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்டு, ஏற்கனவே செய்முறைத் தேர்விற்கு பயிற்சி பெற்றத் தேர்வர், அப்பள்ளித் தலைமையாசிரியரிடமிருந்து பெற்ற அசல் அத்தாட்சி சான்றிதழ் அல்லது செய்முறை பயிற்சி வகுப்பிற்கு பெயர் பதிவு செய்ததற்கான ஒப்புகைச் சீட்டு

4. ஏற்கனவே தேர்வெழுதி தோல்வியுற்ற தனித்தேர்வர்கள்

ஏற்கனவே தேர்வெழுதி தோல்வியுற்ற அனைத்துப் பருவங்களின் சுய சான்றொப்பமிட்ட மதிப்பெண் சான்றிதழ் நகல்

அறிவியல் செய்முறைப் பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்டு. ஏற்கனவே செய்முறைத் தேர்விற்கு பயிற்சி பெற்றத் தேர்வர், அப்பள்ளித் தலைமையாசிரியரிடமிருந்து பெற்ற அசல் அத்தாட்சி சான்றிதழ் அல்லது செய்முறை பயிற்சி வகுப்பிற்கு பெயர் பதிவு செய்ததற்கான ஒப்புகைச் சீட்டு

தொழிற்பயிற்சி (IIT) பயின்ற மாணவர்கள்:

தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடு (எஸ் 1) துறை, நாள்:30.03.2022-ன் படி, எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று தொழிற்கல்வி பயின்ற மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலப் பாடத்தேர்வுகளுக்கும், அரசுத் தேர்வுகள் இயக்கக சேவை மையங்களின் வாயிலாக மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும்வரை தனித்தேர்வர்களுக்கு தேர்வெழுத வழங்கப்படும் அனுமதி முற்றிலும் தற்காலிகமானது எனவும், தனித்தேர்வர்களின் விண்ணப்பம் மற்றும் தகுதி குறித்து முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்ட பின்னரே தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் எனவும், தகுதியற்றவர்களுக்கு தேர்வு அனுமதி இரத்து செய்யப்பட்டு தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படமாட்டாது எனவும் அறிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், தேர்வு கால அட்டவணை மற்றும் இத்தேர்வுகள் சார்ந்த விரிவான தகவல்களை www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் காணலாம்.

மேலும் படிக்க | 10, 11, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கவும் - முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

SSLC Exam10th public ExamHow To ApplySchool Education DepartmentDirectorate of Government Examinations

Trending News