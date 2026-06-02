/தருமபுரி : இரு சக்கர வாகனம் வாங்க ரூ.50 ஆயிரம் மானியம் - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Tamil Nadu government : தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்நத உலமாக்கள் இருசக்க வாகனம் வாங்க 50 ஆயிரம் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். தமிழ்நாடு அரசால் உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற உலமாக்களுக்குப் புதிய இருசக்கர வாகனம் வாங்க நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுடைய பயனாளிகளுக்கு தலா ரூ.50,000/- மானியத் தொகை வழங்க அரசாணையிடப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பலன் பெற, விண்ணப்பதாரர்கள் உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற 18 வயது முதல் 60 வயது வரை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டிலுள்ள பள்ளிவாசல்களில் பணியாற்றும் பேஷ் இமாம்கள், ஆலிம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள் / ஆசிரியைகள் உள்ளிட்ட உலமாக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இருசக்கர வாகனத்திற்கான இந்த மானியத்தைப் பெற விரும்புவோர், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இயங்கும் "மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரிடம்" உரிய படிவத்தைப் பெற்று, தேவையான ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு விண்ணப்பித்து முறையான ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே பயனாளிகள் இருசக்கர வாகனத்தை வாங்க வேண்டும்.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிவாசல்களில் பணிபுரியும் தகுதியான பேஷ் இமாம்கள், ஆலிம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள் / ஆசிரியைகள் தங்களின் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த விண்ணப்பங்களை தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் "மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில்" வருகின்ற 30.06.2026-ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பித்து பயனடையுமாறு மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
1. கேள்வி: இத்திட்டத்தின் கீழ் புதிய இருசக்கர வாகனம் வாங்க எவ்வளவு மானியம் வழங்கப்படுகிறது?
பதில்: இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுடைய உலமாக்கள் புதிய இருசக்கர வாகனம் வாங்குவதற்குத் தமிழ்நாடு அரசால் ₹50,000/- மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
2. கேள்வி: இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற உலமாக்களுக்கு என்ன வயது வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது?
பதில்: விண்ணப்பிக்கும் உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் குறைந்தபட்சம் 18 வயது முதல் அதிகபட்சம் 60 வயது வரை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
3. கேள்வி: பள்ளிவாசல்களில் பணியாற்றும் யார் யாரெல்லாம் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்?
பதில்: நலவாரியத்தில் பதிவு பெற்ற பேஷ் இமாம்கள், ஆலிம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியைகள் உள்ளிட்ட உலமாக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
4. கேள்வி: பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் எது?
பதில்: உரிய ஆவணங்களுடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க 30.06.2026 இறுதி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.