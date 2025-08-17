English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பெண்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு! ரூ.25 லட்சம் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu government : பெண்கள், உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பித்து ரூ.25 லட்சம் கடன் பெறலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 17, 2025, 07:50 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • பெண்கள் தொழில் கடன் பெறலாம்
  • உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் விண்ணப்பிக்கலாம்

Tamil Nadu government : பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் தமிழ்நாடு அரசு அவர்கள் சொந்த தொழில் தொடங்குவதற்கும் பல திட்டங்கள் வழியாக கடனுதவி அளிக்கிறது. அந்தவகையில் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த பெண்கள், தனி நபர்கள், மகளிர் சுய உதவிக்குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் ரூ.25 லட்சம் வரையிலான தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

பெண்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள் தங்களது பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக சாத்தியக் கூறுள்ள சிறு தொழில்கள் மற்றும் வியாபாரம் செய்ய தனிநபர் கடன் மற்றும் குழுக்கடன் திட்டங்களுக்கு தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் கடன் உதவி வழங்கி வருகிறது.

25 லட்சம் ரூபாய் கடன்

தனி நபர்கடன் திட்டத்தின் கீழ் சிறு வர்த்தகம், வணிகம், விவசாயம் மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழில்கள், கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் மரபு வழி சார்ந்த தொழில்கள் செய்வதற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.25.00 லட்சம் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வட்டி விகிதம் ரூ.1.25 லட்சம் வரை 7% வட்டி. ரூ.1.25 லட்சம் முதல் ரூ. 15.00 லட்சம் வரை 8% வட்டி. 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை கடனைத் திரும்பசெலுத்தும் காலம் ஆகும்.

சுய உதவிக்குழு கடன் திட்டங்கள்

குழுக் கடன் திட்டத்தின் கீழ் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் சிறு தொழில், வணிகம் செய்வதற்கு ஒருவருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.1.25 லட்சம் வரையும், குழு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.25.00 லட்சம் வரையும் ஆண்டிற்கு 7% வட்டிவிகிதத்தில் கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. கடனைத் திரும்ப செலுத்தும் காலம் 3 ஆண்டுகள். சுய உதவிக் குழு துவங்கி ஆறு மாதங்கள் பூர்த்தியாகியிருக்க வேண்டும். திட்ட அலுவலர் (மகளிர் திட்டம்) அவர்களால் தரம் (Grading) செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு குழுவில் அதிகபட்சம் 20 உறுப்பினர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஆண், பெண் இரு பாலருக்கான சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களுக்கும் இக்கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது.

கடன் பெற தகுதிகள் 

1. விண்ணப்பதாரர் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.
2. குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3,00,000/க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
3. விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் 60 வயதுக்கு மேற்படாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
4. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே கடனுதவி வழங்கப்படும்.

கடன் விண்ணப்பங்களுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் 

சாதி சான்றிதழ், வருமான சான்றிதழ், பிறப்பிட சான்றிதழ், இருப்பிட சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை,  திட்ட அறிக்கை, வங்கிகள் கோரும் தேவையான ஆவணங்கள்,

மாடு வாங்க கடனுதவி

பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உறுப்பினராக உள்ளவர்களுக்கு ஒரு கறவை மாட்டிற்கு ரூ.60,000/- வீதம் 2 கறவை மாடுகள் வாங்க அதிகபட்சம் ரூ.1,20,000/- வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. ஆண்டு வட்டி விகிதம் 7%. திரும்ப செலுத்தும் காலம் 3  ஆண்டுகள்.

இந்த லோன் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் மற்றும் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளிலும் கடன் விண்ணப்பம் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும், இக்கழக இணையதள முகவரியில் (www.tabcedco.tngov.in) பதிவிறக்கம் செய்துவிண்ணப்பிக்கலாம்.

கடன் பெற தேவையான ஆவணங்கள்

விண்ணப்பதாரர்கள் கடன் விண்ணப்பப் படிவங்களை பூர்த்தி செய்து சாதி, வருமானம் மற்றும் பிறப்பிடச் சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், ஆதார் அட்டை மற்றும் வங்கி கோரும் ஆவண நகல்களுடன் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் வகுப்பினைச் சார்ந்த பெண்கள், தனி நபர்கள் மற்றும் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கடன் விண்ணப்பங்களைப் பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்திலும் மற்றும் உங்கள் பகுதியில் நடக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களிலும் சமர்ப்பிக்கலாம்.

About the Author
TN GovernmentSubsidy LoansUngaludan Stalin Camp UpdatesTamil Nadu Women Loan 2025Rs. 25 Lakh Loan for Women TN

