English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஹோட்டல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் பரிசு - தமிழ்நடு அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu : ஹோட்டல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ரூ.1 லட்சம் பரிசு அறிவித்திருக்கும் நிலையில், யாரெல்லாம் இந்த பரிசை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 30, 2025, 04:02 PM IST
  • ஹோட்டல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • ரூ.1 லட்சம் பரிசு பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
  • எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
camera icon10
Highest collection movie
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
ரஜினி படம் இல்லை.. 2025ல் ஓடிடியில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட படம் இதுதான்!
camera icon6
Highest Selling Tamil Movies
ரஜினி படம் இல்லை.. 2025ல் ஓடிடியில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட படம் இதுதான்!
8வது ஊதியக்குழு: வரலாறு காணாத ஊதிய உயர்வு, 186% ஓய்வூதிய உயர்வு, ஆனால்.... அமலாக்கம் எப்போது?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: வரலாறு காணாத ஊதிய உயர்வு, 186% ஓய்வூதிய உயர்வு, ஆனால்.... அமலாக்கம் எப்போது?
இசை ஞானி இளையாராஜாவை கொண்டாடும் விதமாக &#039;Celebrating இசை&#039;!
camera icon6
Super Singer
இசை ஞானி இளையாராஜாவை கொண்டாடும் விதமாக 'Celebrating இசை'!
ஹோட்டல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் பரிசு - தமிழ்நடு அரசின் குட் நியூஸ்

Tamil Nadu : தமிழ்நாடு அரசு ஹோட்டல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தாமலும், உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டத்தின் நெறிமுறைகளை பின்பற்றி உணவு விநியோகம் செய்பவர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் பரிசு அறிவித்துள்ளது. இந்த பரிசு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும், எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்ற தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாட்டில் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாட்டை குறைக்க தமிழ்நாடு அரசு பல முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒருபகுதியாக சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மாநிலம் முழுவதும் தடை விதித்துள்ளது. இவற்றுக்கு மாற்றாக எளிதில் மட்ககூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக ஹோட்டல்களில் இவ்வகை பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாடு அதிகம் இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு, அந்த கடைகளில் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்றுபவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பரிசும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நெறிமுறைகளை சரியாக பின்பற்றும் ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் ரூ.1 லட்சம் பரிசு பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டத்தின் நெறிமுறைகளை பின்பற்றி உணவு வணிகர்கள்நுகர்வோர்களுக்கு பாதுகாப்பான உணவை வழங்கிட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தாமல்மட்கும் தன்மையுள்ள பொருட்களை கொண்டு, பரிமாறுதல், பேக்கீங் செய்யப்பட கூடிய உரிமம் (பெரிய வகை) உணவகங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் உணவு பாதுகாப்புத் துறையால் ரூ.1 லட்சம் தொகையுடன் கூடியவிருதும், பதிவு சான்று பெற்ற சிறிய அளவிலான தெருவோர உணவு வணிகர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வணிகர்களுக்கும் ரூ.50 ஆயிரத்துடன் கூடிய விருதும் வழங்கப்படவுள்ளது.

சிறந்த உணவகங்களுக்கான விருதுபெற விருப்பமுள்ளவர்கள்,நேரில் விண்ணப்பம் பெற்று 15.10.2025 -க்குள் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் B- பிளாக் இரண்டாவது தளத்தில் உள்ள உணவு பாதுகாப்புத் துறை நியமன அலுவலர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பம் செய்யலாம். மற்ற மாவட்டத்தினர் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பின் அடிப்படையில் விண்ணப்பிக்கவும்.

அவ்விண்ணப்பங்களை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமையிலான குழுவினர் பரிசீலனை செய்து, சம்பந்தப்பட்ட உணவகத்தினை கள ஆய்வுசெய்து தமது பரிந்துரைகளை உணவு பாதுகாப்புத் துறை ஆணையருக்கு சமர்ப்பித்த பின்னர் மாநில அளவிலான பரிசீலனைக்குழு பரிசீலித்து மாவட்டத்திற்கு தலா ஒரு பெரிய உணவகத்தையும, சிறு உணவகத்தையும் சிறந்த உணவகங்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கும். சிறந்த உணவகங்களுக்கான விருதில் பங்கேற்கவிண்ணப்பிக்க  கீழ்க்காணும் வரம்பை எட்டும் நிறுவனங்கள் மட்டுமே விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

* விண்ணப்பதாரர்கள் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்திக் கீழ் உரிமம் அல்லது பதிவுச்சான்று பெற்று அது தற்போது செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.

* விண்ணப்பதாரரின் உணவகத்தில் மேலாளர் உணவு பாதுகாப்பு பயிற்சி (fostac) பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். பயிற்சி பெற்றுள்ளதற்கான சான்றுபெற்று அது தற்போது செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்துடன் சான்று இணைக்கப்பட வேண்டும்.

* விண்ணப்பதாரரின் உணவகத்தில் அனைத்து பணியாளர்களும் தொற்று நோய் தாக்கமற்றவர்கள் என்பதற்கான மருத்துவச் தகுதிச்சான்று அவசியம் இருக்க
வேண்டும்.

* விண்ணப்பதாரரின் உணவகத்தில் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் ஆணையரகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் சுகாதார தணிக்கை மேற்கொண்டு சுகாதார மதிப்பீட்டுச் சான்று பெற்றிருக்க வேண்டும். சான்று செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.

* விண்ணப்பதாரர்கள் ஏற்கனவே உள்ள மூன்றாம் தரப்பு தணிக்கை திட்டத்தில் பங்கேற்று 110-இல் குறைந்தபட்சம் 90 மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

* விண்ணப்பதாரர்கள் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நடைமுறைகளின்படி கழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதை உறுதிப்படுத்தும் சுய அறிவிப்பு சரிபார்ப்பு பட்டியலை நிறுவனம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

மற்ற அனைத்து உணவு வணிகர்களும் தமிழ்நாடு அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தபடும் பிளாஸ்டிக் மற்றும் உணவு பாதுகாப்புத் துறையால் அனுமதிக்கப்படாத பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டினை தவிர்த்து மட்கும் தன்மையுள்ள பார்சல்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி, சுற்றுப்புறச்சூழலை மேம்படுத்த உதவிடவும் தமிழ்நாடு அரசின் உணவு பாதுகாப்புத் துறையின் விருதையும் வெல்ல முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | தேம்பி தேம்பி அழுத அமைச்சருக்கு ஆஸ்கர் தரலாம் - கரூர் சம்பவம் குறித்து அன்புமணி!

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அக்டோபர் மாதத்துக்கான முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil naduHotel awardFood safety awardTamil Nadu governmentFood Safety Department

Trending News