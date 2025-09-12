தீபாவளி பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

Diwali Firecracker Shop License in Tamil Nadu : தீபாவளி பண்டிகை அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்காக தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைப்பவர்கள் முறைப்படி ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து, கடை அமைப்பதற்கான உரிமம் (License) பெற வேண்டும். தீபாவளி பட்டாசு கடை அமைக்க விரும்புபவர்கள், லைசென்ஸ் பெற எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும், அதற்கு தேவையான ஆவணங்கள் என்ன என்பது உள்ளிட்டதகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
2025, தீபாவளி பண்டிகையினை முன்னிட்டு நாமக்கல் மாவட்டத்தில், வெடிபொருட்கள் சட்டம் - 1884 மற்றும் வெடிபொருட்கள் விதிகள் - 2008-ன்கீழ் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் வைக்க விரும்புவோர் விதி எண் 84 மற்றும் இதர விதிகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை பின்பற்றி இணையதளம் வழியாக மட்டும் 10.10.2025-க்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.
நாமக்கல்
நாமக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து பொது இ-சேவை மையங்களிலும் விண்ணப்பங்களை இணையதளம் வாயிலாக பதிவேற்றம் செய்யலாம். மேற்படி விண்ணப்பத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும்,
விண்ணப்பதாரரின் கடவுச் சீட்டு அளவு புகைப்படம்
2. விண்ணப்பதாரரின் முகவரி குறித்த ஆவணம் (ஆதார் அட்டை),
3. அடையாள அட்டை (வருமான வரி நிரந்தர கணக்கு எண்
அட்டை/வாக்காளர் அடையாள அட்டை/ஓட்டுநர் உரிமம், கடவுச் சீட்டு) 4. உரிமக் கட்டணம் ரூ.600/- ஐ அரசு கணக்கில் IFHRMS என்ற இணையதளம் வாயிலாக செலுத்தியதற்கான அசல் செலுத்துச்சீட்டு
5. பதிவு செய்யப்பட்ட குத்தகை ஆவணம்,
6. சொந்தக் கட்டடம் எனில் மனுதாரர் பெயரில் உள்ள பட்டா (அல்லது) வாடகை கட்டடம் எனில் வாடகை ஒப்பந்தப்பத்திரம்,
7. உள்ளாட்சி அமைப்பினரிடமிருந்து பெற்ற பல்வகை வரி இரசீது,
8. சுய உறுதிமொழி பத்திரம்,
9. கட்டட அமைவிட வரைபடம் (அல்லது) கட்டட திட்ட அனுமதி (A4 அளவில்),
மேற்படி விண்ணப்பங்களை 10.10.2025 வரை மட்டுமே இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க முடியும். அதன் பிறகு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது. உரிமக் கட்டணம் ரூ.600/-ஐ கீழ்காணும் அரசு கணக்குத் தலைப்பில் IFHRMS என்ற இணையதளம் வாயிலாக செலுத்தி அதற்கான அசல் செலுத்துச்சீட்டு இணைக்கப்பட வேண்டும்.
Department Code : 02301
District : Namakkal.
DDO Code : 27010101.
Account Code : 0070 60 103AA 22799
மேற்படி விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட்டதெனில் தற்காலிக உரிமத்தையும், நிராகரிக்கப்பட்டதெனில் அதற்கான ஆணையையும் இணையதளம் மூலமாகவே மனுதாரர்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம். தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க உரிமம் கேட்டு விண்ணப்பம் அளிப்போர், பொதுமக்களுக்கு சிரமமில்லாத, ஆட்சேபணையற்ற மற்றும் பாதுகாப்பான இடத்தை தேர்வு செய்து விண்ணப்பிக்கவும், விபத்து இல்லாத மகிழ்ச்சியான தீபாவளி பண்டிகையினை கொண்டாடிட ஒத்துழைக்குமாறும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
கன்னியாகுமரி
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகைக்காக பட்டாசு கடைகள் நடத்த கட்டாயம் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு இருந்து வருகிறது. இந்த வகையில் இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் நடத்த 2008 வெடிபொருள் விதிகள் மற்றும் 1884 வெடிபொருள் சட்டத்தின் கீழ் தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் கோரி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பங்கள் வருகிற 10.10.2025-ந்தேதிக்கு முன்னதாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள இ-சேவை மையங்களில் குறிப்பிட்ட ஆவணங்களுடன் இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அனுமதி வேண்டி விண்ணப்பிப்பவர்கள், மனை வரைபடம், கடை அமையவிருக்கும் இடத்தின் வரைபடம், கடை அமையவிருக்கும் இடத்தின் பட்டா மற்றும் ஆவணங்களுடன், உரிய கணக்கு தலைப்பின் கீழ் (Head of Account: 0070-other Administrative services 60-other services 103 Receipts under Explosive Act 01 Collector of Distric Authorities E- challan code no. 0070-60-109-AA-22738) அரசு கணக்கில் தற்காலிக பட்டாசு உரிமக்கட்டணம் ரூ.500/-ஐ பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் செலுத்தியதற்கான அசல் ரசீதினை (செலான்) இணைக்க வேண்டும்.
மேலும் மனுதாரர் தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் கோரும் இடத்தின் உரிமையாளர் என்றால் அதற்கான ஆவணங்கள் மற்றும் நடப்பு நிதி ஆண்டின் சொத்து வரி செலுத்திய ரசீது நகல், வாடகை கட்டிடம் என்றால் வரி செலுத்திய ரசீது நகலுடன் இடத்தின் உரிமையாளரிடம் ரூ.20/-க்கான முத்திரைத்தாளில் பெறப்பட்ட அசல் சம்மத கடிதமும் விண்ணத்தாரரின் புகைப்படம், முகவரி சான்று உள்ளிட்டவற்றையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் நிர்வாக காரணங்கள் முன்னிட்டு வருகிற 10.10.2025-ம் தேதிக்குள் தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் கோரி வரப்பெறும் விண்ணப்பங்கள் மட்டும பரிசீலனை செய்யப்படும். அக்டோபர் 10-ம் தேதிக்கு பின்னர் இ-சேவை மையங்கள் மூலம் விண்ணப்பிப்பவர்களின் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
