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தாய்மாமன் திட்டம்: 1 கிராம் தங்க மோதிரம் எப்படி பெறுவது? விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

Thaaimaaman Thanga Mothira Thittam: தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி  முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறார். தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கு எப்படி விண்ணப்பக்கலாம், தேவையான ஆவணங்கள் என்ன என்பதை இந்த தொகுப்பில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 24, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:06 PM IST
தாய்மாமன் திட்டம்: 1 கிராம் தங்க மோதிரம் எப்படி பெறுவது? விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
Image Credit: Thaaimaaman Thanga Mothira Thittam

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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