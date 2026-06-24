/தாய்மாமன் திட்டம்: 1 கிராம் தங்க மோதிரம் எப்படி பெறுவது? விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

Thaaimaaman Thanga Mothira Thittam: தவெக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்திருந்த தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் செப்டம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி தொடங்கப்படுகிறது. இதற்காக தமிழக அரசு ரூ.755 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணை வெள்யிட்டது. அரசு மருத்துவமனையில் பிறக்கும் குழந்தைகளையும், அக்குழந்தைகளின் தாய்மார்களை கௌரவிக்கும் முகமாக தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஜூன் 22, 2026 முதல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த கழந்தைகள் பயன்பெறுவார்கள். இந்த திட்டம் செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் தொடங்கப்படும் நிலையில், இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம், தேவையான ஆவணங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்கு தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என கூறப்படுகிறது. குழந்தைகள் பிறக்கும்போதே அரசு மருத்துவமனைகள் வாயிலாக தகவல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு, அதற்கான ஆவணங்கள் பெறப்படும் என கூறப்படுகிறது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் 1 கிராம் தங்கம் பெற சில ஆவணங்களை வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்தின் கீழ் தகுதி பெற, ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஆதார் கார்டு, தொழிலாளர் நல வாரியங்களால் வழங்கப்பட்ட அடையாள அட்டை, அஞ்சல் துறையால் வழங்கப்பட்ட முகவரிச் சான்று அட்டை, பிறப்பிடச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை வைத்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் கொள்முதல் செய்யும் பணி தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் கழகம் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும். தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் செயல்படுத்தவும், மாநில திட்ட மேலாண்மைப் பிரிவு அமைக்கப்படும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சரியாக 1 கிராம் எடை, BIS ஹால்மார்க் முத்திரை மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் இலச்சினை (Logo) பதிக்கப்பட்ட பிரத்யேக தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். முக அங்கீகார அமைப்பு (FRS) மற்றும் கருவிழி ஸ்கேன் மூலம் பாதுகாப்பாகவும் வெளிப்படையாகவும் பயனாளிகளுக்கு நேரடியாக விநியோகிக்கப்படும்
தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 7.8 லட்சம் பரிசவங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதில் அரசு மருத்துவமனைகளில் 99.9 சதவீதம் பிரசவங்கள் உள்ளன. அரசு சுகாதார நிலையங்களில் ஆண்டுக்கு 53 சதவீதம் பிரசவங்கள் மேற்கொள்கின்றன என தமிழக அரசு அரசாணையில் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், தனியார் மருத்துவமனையில் ஒரு பிரசவத்திற்கு ரூ.63,473 செலவாகுகிறது என்றும் அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.1,364 மட்டும் என தேசிய மாதிரி ஆய்வு மூலம் உறுதியானதாகவும் அரசாணையில் தெரிவிதுள்ளது.