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ரூ.5 கோடி வரை தொழில் கடன் + ரூ.75 லட்சம் மானியம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Namakkal Latest news : நாமக்கல் மாவட்டத்தினர் NEEDS திட்டத்தின் கீழ் 10 லட்சம் ரூபாய் முதல் 5 கோடி ரூபாய் வரை கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் மதுபாலன் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 13, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:47 PM IST
ரூ.5 கோடி வரை தொழில் கடன் + ரூ.75 லட்சம் மானியம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Namakkal Business Loan Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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