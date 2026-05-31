/டிஎன்பிஎஸ்சி ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வு: ஆன்லைன் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு தொடங்கியது.
TNPSC : நேர்காணல் இல்லாத பல்வேறு பதவிகளுக்கான டிஎன்பிஎஸ்சி (TNPSC) ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தத் தேர்வின் மூலம் தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள 46 விதமான தொழில்நுட்ப பதவிகளில் காலியாக இருக்கும் மொத்தம் 461 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள் ஜூன் 25-ம் தேதி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வின் மூலம் உதவி ஜியாலஜிஸ்ட், உதவி பொறியாளர், தோட்டக்கலை அலுவலர், தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார உதவி இயக்குநர், வேளாண் விரிவாக்க அலுவலர், சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞானி, சட்டத்துறை மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் உதவி நூலகர் உள்ளிட்ட 46 வகையான பதவிகள் நிரப்பப்படவுள்ளன.
இதற்கான கல்வித் தகுதியாகப் பதவிகளுக்கு ஏற்றவாறு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப கல்வித் தகுதிகளைப் பெற்ற பட்டதாரிகள் மற்றும் முதுகலை பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம். வயது வரம்பு, தேர்வு கட்டணம், பாடத்திட்டம் மற்றும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் முறை உள்ளிட்ட முழுமையான விவரங்களை விண்ணப்பதாரர்கள் www.tnpsc.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இந்த அறிவிப்பில் மிக முக்கிய அம்சமாக, தமிழக அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறையில் உள்ள 'ஜூனியர் போட்டோகிராபர்' (Junior Photographer) என்ற பதவியில் உள்ள 23 காலிப்பணியிடங்கள், முதன்முறையாக டிஎன்பிஎஸ்சி வாயிலாக நிரப்பப்படவுள்ளன. இப்பதவிக்கு பிஎஸ்சி விஷ்வல் கம்யூனிகேஷன் (B.Sc Visual Communication) பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
டிஎன்பிஎஸ்சி (TNPSC) ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வுக்கு (Combined Technical Services Examination) ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகள்:
டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டுக்கு செல்லவும். அங்கு நீங்கள் ஏற்கனவே நிரந்தரப் பதிவு (One Time Registration - OTR) செய்திருந்தால் நேரடியாக லாகின் செய்யலாம். புதிய தேர்வராக இருந்தால், முதலில் ரூ. 150 செலுத்தி உங்களது புகைப்படம், கையொப்பம் மற்றும் அடிப்படை விவரங்களை உள்ளீடு செய்து 5 ஆண்டுகள் செல்லுபடியாகக்கூடிய OTR கணக்கை உருவாக்க வேண்டும். இதற்கு ஆதார் எண் இணைப்பு கட்டாயமாகும். உங்களது OTR பயனர் குறியீடு (User ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) மூலம் லாகின் செய்யவும். அதில் "Apply Now" அல்லது "தற்போதைய அறிவிப்புகள் (Current Notifications)" என்ற பிரிவை தேர்ந்தெடுக்கவும். அறிவிப்புகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள "Combined Technical Services Examination" என்ற தொடருக்கு நேராக இருக்கும் "Apply Now" என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
உங்களது OTR-ல் உள்ள விவரங்கள் தானாகவே விண்ணப்பத்தில் தோன்றும். அதன் பிறகு, இந்த குறிப்பிட்ட தேர்வுக்கு தேவையான உங்களது தொழில்நுட்ப கல்வித் தகுதி (Degree / Diploma / ITI விவரங்கள்), சாதிச் சான்றிதழ் விவரங்கள் மற்றும் முன்னுரிமை விவரங்களை (இருப்பின்) சரியாக உள்ளிட வேண்டும்.
நீங்கள் எந்தெந்த பதவிகளுக்கு தகுதியானவரோ, அந்தப் பதவிகளை (Post Selection) தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
கேட்கப்படும் கல்விச் சான்றிதழ்கள், சாதிச் சான்றிதழ் மற்றும் இதர தேவையான ஆவணங்களை (PDF வடிவில்) சரியாக பதிவேற்ற வேண்டும்.
தேர்வுக் கட்டணம் ரூ. 200 (கட்டண விலக்கு இல்லாத பிரிவினருக்கு மட்டும்). இந்தக் கட்டணத்தை நெட் பேங்கிங், கிரெடிட்/டெபிட் கார்டு அல்லது கூகுள் பே, போன் பே போன்ற UPI வசதிகள் மூலமாகவும் ஆன்லைனிலேயே செலுத்தலாம்.
விண்ணப்பத்தை இறுதி செய்யுமுன் அனைத்து விவரங்களும் சரியாக உள்ளதா என்று 'Preview' செய்து சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அனைத்தும் சரியாக இருந்தால், "Submit" அழுத்தவும். விண்ணப்பம் வெற்றிகரமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், எதிர்கால தேவைக்காக உங்களது விண்ணப்ப படிவத்தை (Application Form) பதிவிறக்கம் செய்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும்.
முக்கிய குறிப்பு: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் போது ஏதேனும் தவறுகள் ஏற்பட்டால், விண்ணப்பத்தை திருத்துவதற்காக (Application Correction Window) குறிப்பிட்ட நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்படும். எனினும், விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் போதே கவனமாக சரிபார்த்து சமர்ப்பிப்பது நல்லது.
டிஎன்பிஎஸ்சி திட்டமிட்டுள்ளபடி, இதற்கான போட்டித் தேர்வுகள் வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கணினிவழித் தேர்வாகவோ (CBT) அல்லது ஓஎம்ஆர் (OMR) ஷீட் முறையிலோ நடத்தப்படும். தேர்வு இரண்டு முக்கிய பகுதிகளாக அமையும்:
தொழில்நுட்பப் பாடம்: குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்ப பாடப்பிரிவில் இருந்து 200 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு 300 மதிப்பெண்களுக்குத் தேர்வு நடைபெறும்.
பொது அறிவு மற்றும் கணிதம்: பொது அறிவு மற்றும் அடிப்படை கணிதப் பகுதியில் இருந்து 100 கேள்விகள் (150 மதிப்பெண்கள்) இடம்பெறும்.
இவற்றுடன் சேர்த்து 100 கேள்விகள் கொண்ட கட்டாய தமிழ்மொழி தகுதித் தாளும் நடத்தப்படும். ஒரு கேள்விக்கு 1.5 மதிப்பெண் வீதம் மொத்தம் 150 மதிப்பெண்களுக்கு இத்தேர்வு நடக்கும். இதில் விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 40 சதவீத மதிப்பெண்கள் (அதாவது 150-க்கு 60 மதிப்பெண்கள்) எடுத்துத் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயமாகும். தமிழ் தகுதித் தாளில் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே, விண்ணப்பதாரரின் இதர தாள்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படும். இருப்பினும், இந்த தமிழ் தகுதித் தேர்வு மதிப்பெண்கள் இறுதி தரவரிசைப் (Rank List) பட்டியலுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட மாட்டாது.