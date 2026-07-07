/வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகை: மயிலாடுதுறை ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பின்றி தவிக்கும் தகுதியுள்ள இளைஞர்களுக்கு அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் நிதியுதவித் திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தங்களது கல்வித் தகுதியைப் பதிவு செய்து, குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக வேலைவாய்ப்பு அலுவலக அடையாள அட்டையை முறையாகப் புதுப்பித்து வரும் வேலையற்ற இளைஞர்கள் இந்த உதவித்தொகை திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
தமிழக அரசின் பொதுவான விதிமுறைகளின்படி, விண்ணப்பதாரர்களின் கல்வித் தகுதிக்கேற்ப பின்வரும் விகிதத்தில் மாதந்தோறும் உதவித்தொகை நேரடியாக அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்:
பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு – மாதம் 200
பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு – மாதம் 300
பன்னிரண்டாம் வகுப்பு (HSC) தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு – மாதம் 400
பட்டதாரிகள் மற்றும் முதுகலை பட்டதாரிகளுக்கு – மாதம் 600
மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு – மாதம் 600 முதல் 1,000 வரை
தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்:
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெற விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள், விண்ணப்பப் படிவத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்களின் நகல்களை இணைத்துச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்: வேலைவாய்ப்பு அலுவலக அடையாள அட்டை, பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளின் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள், பள்ளி/கல்லூரி மாற்றுச்சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, வங்கிக்கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல், சாதிச்சான்றிதழ்,
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் இதற்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை இரண்டு வழிகளில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்:
நேரடி முறை: "மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், மயிலாடுதுறை" என்ற அலுவலக முகவரிக்கு வேலை நாட்களில் நேரடியாகச் சென்று விண்ணப்பங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஆன்லைன் முறை: தமிழக அரசின் வேலைவாய்ப்புத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://tnvelaivaaippu.gov.in/download.html என்ற முகவரியிலிருந்தும் விண்ணப்பப் படிவத்தை எளிதாகப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் 28.08.2026 ஆகும். இத்திட்டம் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள், சந்தேகங்கள் அல்லது தெளிவுரைகளுக்கு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தின் 04364-299790 என்ற தொலைபேசி எண்ணைத் தொடர்புகொள்ளலாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுடைய வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பித்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.