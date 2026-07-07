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வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகை: மயிலாடுதுறை ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்ற முழு விவரம் இங்கே...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 07, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:16 AM IST
வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகை: மயிலாடுதுறை ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Mayiladuthurai Unemployment Assistance SchemeSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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