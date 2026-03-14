திருவண்ணாமலை அருணாசல மோட்ச யாத்திரை சுற்றுலா தொகுப்பு: முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

Tiruvannamalai Tour Package: திருவண்ணாமலை புனித யாத்திரைக்கான தொகுப்புகளை (Holiday Packages) முன்பதிவு செய்ய பல வழிகள் உள்ளன. இதன் முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
சுற்றுலா பேக்கேஜ் விவரங்கள்
சுற்றுலா தொகுப்புப் பெயர் - அருணாச்சல மோட்ச யாத்திரை
தொகுப்புக் குறியீடு - SHR107
பயண இடங்கள் - புதுச்சேரி, அருணாச்சலம், காஞ்சிபுரம்
பயண முறை - ரயில்
நிலையம் / புறப்படும் நேரம் - காச்சிகுடா / 17:00 மணி
வகுப்பு - SL / 3AC
ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நிகழும்
உணவுத் திட்டம் - 2 காலை உணவுகள்
புதுச்சேரி - அருணாச்சலம் - காஞ்சிபுரம் (04 இரவுகள் / 05 பகல்கள்)
நாள் 01 - வெள்ளிக்கிழமை
காச்சிகுடா ரயில் நிலையத்திலிருந்து 17:00 மணிக்கு, ரயில் எண் 17653 (காச்சிகுடா - புதுச்சேரி விரைவு ரயில்) மூலம் புறப்படுதல். இரவுப் பயணம்.
நாள் 02 - சனிக்கிழமை
புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் 11:05 மணிக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள். ஹோட்டலில் அறை ஒதுக்கீடு (Check-in). ஆரோவில், அரவிந்தர் ஆசிரமம் மற்றும் பாரடைஸ் கடற்கரை ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லுதல். இரவுத் தங்குதல்: புதுச்சேரி.
நாள் 03 - ஞாயிற்றுக்கிழமை
ஹோட்டலில் காலை உணவு. திருவண்ணாமலைக்கு (120 கி.மீ) புறப்படுதல். ஹோட்டலில் அறை ஒதுக்கீடு. அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்தைத் தரிசிக்கச் சுதந்திர நேரம். இரவுத் தங்குதல்: திருவண்ணாமலை.
நாள் 04 - திங்கட்கிழமை
ஹோட்டலில் காலை உணவு. அறையை காலி செய்துவிட்டு (Check-out), காஞ்சிபுரத்திற்கு (120 கி.மீ) புறப்படுதல். காமாட்சியம்மன் ஆலயம் மற்றும் ஏகாம்பரேஸ்வரர் ஆலயத்தைத் தரிசித்தல். அரக்கோணத்திற்கு (30 கி.மீ) புறப்படுதல். அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் 18:05 மணிக்கு ரயில் எண் 17651-ஐப் பிடிப்பதற்காகச் சென்று விடுதல். இரவுப் பயணம்.
நாள் 05 - செவ்வாய்கிழமை
காச்சிகுடா ரயில் நிலையத்தை 07:50 மணிக்கு வந்தடைதல்.
சுற்றுலா தொகுப்பில் அடங்கியவை:
ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்லீப்பர் வகுப்பிலும், வசதிக்காக 3AC வகுப்பிலும் ரயில் பயணம்.
பயணத் திட்டத்தின்படி போக்குவரத்துக்கு ஏசி வாகனம்.
காலை உணவுடன் 2 இரவுகளுக்கான தங்குமிடம்.
பயணக் காப்பீடு.
பயணத் திட்டத்தின்படி அனைத்து சுற்றுலா இடங்கள்.
டோல், பார்க்கிங் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து ஜிஎஸ்டி.
இடம் - ஹோட்டல்
பாண்டிச்சேரி - பாப்பிஸ் ஆலிவ் டி வில்லா / அதேபோன்றது
திருவண்ணாமலை - லீஃப் ஹோட்டல் / அதேபோன்றது.
சுற்றுலா தொகுப்பின் கட்டண விவரங்கள்
3AC - இரண்டு பேர் - 19130, மூன்று பேர் - 14740
ஸ்லீப்பர் - இரண்டு பேர் - 17060, மூன்று பேர் - 12670
IRCTC -இன் இந்த தொகுப்பில் இல்லாதவை
மதிய உணவு, இரவு உணவு மற்றும் கூடுதல் உணவுகள்.
ரயிலில் வழங்கப்படும் உணவு.
சுற்றுலாத் தலங்களுக்கான நுழைவுச் சீட்டுகள்.
படகு சவாரி, குதிரை சவாரி மற்றும் பிற பொழுதுபோக்குச் செயல்பாடுகள்.
சுற்றுலா வழிகாட்டி.
இதற்கு செல்ல ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலி வாயிலாக டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.
முக்கிய குறிப்புகள்
ஒரு அறைக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு நபர் கூடுதலாக அனுமதிக்கப்படுவார்.
12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைக்கு கூடுதல் படுக்கை தேவைப்பட்டால், கூடுதல் நபர் கட்டணங்கள் பொருந்தும்.
ஆன்லைன் டிக்கெட்டுகள் புறப்படுவதற்கு 4 நாட்களுக்கு முன்பு உருவாக்கப்பட்டு வழங்கப்படும்.
பயணிகள் படுக்கை ஒதுக்கீட்டின்படி பயணிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
ஹோட்டலில் செக்-இன் நேரம் மதியம் 12 மணி. முன்கூட்டியே செக்-இன் செய்வது கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தது.
அனைத்து சுற்றுலா இடங்களும் அவற்றின் திறப்பு மற்றும் மூடும் நேரங்களைப் பொறுத்தது. உங்கள் அன்றாட நிகழ்ச்சி நிரலைப் பற்றி டிரைவருடன் கலந்துரையாடி அதற்கேற்ப தொடங்கவும்.
