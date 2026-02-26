திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்: ஆன்லைனில் புக் செய்வது எப்படி

Tiruvannamalai Arunachalam Temple Darshan Tickets: திருவண்ணாமலையார் கோயில் என்று அழைப்படும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலையில் உள்ள பழமையான மற்றும் மிகவும் பிரபலமான இந்து கோயில்களில் ஒன்றாகும். இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சிவபெருமானின் கோவில்களில் ஒன்றாகும். இயற்கையின் ஐந்து கூறுகளைக் குறிக்கும் ஐந்து பஞ்ச பூத தலங்களில் இந்தக் கோயில் ஒன்றாகும். அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் நெருப்பை (அக்னி) குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த கோவிலுக்கு வருகை தருகின்றனர்.
இந்தக் கோயில் அண்ணாமலை மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது, இத்தலத்தில் உள்ள மலை எல்லா யுகங்களிலும் அழியாமல் இருப்பதாகவும், இம்மலையானது சிவபெருமானே என்றும் நம்பப்படுகிறது. இதனால் இம்மலையை வலம் வருதலைக் கடைபிடிக்கின்றனர். இவ்வாறு மலையை வலம் வருதல் கிரிவலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் பக்தர்களின் வசதிக்காக இந்த கோயிலில் தற்போது சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகள் ஆன்லைனில் வழங்கப்படுகிறது. பக்தர்கள் நீண்ட வரிசைகளைத் தவிர்க்கவும், தங்கள் வருகையை வசதியாகத் திட்டமிடவும் VIP பாஸ்கள் அல்லது சிறப்பு நுழைவு டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.
தரிசன டிக்கெட் வகைகள் மற்றும் கட்டண விவரங்கள்
அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் என்றும் அழைக்கப்படும் அருணாச்சலம் கோயில், உங்கள் வருகையை வசதியாக பல தரிசன டிக்கெட் விருப்பங்களை வழங்குகிறது. சரியான டிக்கெட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது நீண்ட வரிசையில் பக்தர்கள் நிற்பதை தவிர்க்கலாம், மேலும் அமைதியான மற்றும் சீரான தரிசன அனுபவத்தை பெற உதவும்.
General Darshan - Free
Special Entry Darshan - ரூ.50
Fast Track Darshan - ரூ.100
VIP Darshan - ரூ.200
Silver Darshan - ரூ.500
Gold Darshan - ரூ.1000
Platinum Darshan - ரூ.2000
Diamond Darshan - ரூ.5000
நீண்ட வரிசைகளைத் தவிர்க்க, விஐபி, தங்கம், பிளாட்டினம் மற்றும் வைர தரிசனத்திற்கு ஆன்லைன் முன்பதிவு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு விஐபி மற்றும் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் பதிவு செய்வது எப்படி
படி 1: அதிகாரப்பூர்வ கோயில் போர்ட்டலைப் பார்வையிடவும்: annamalaiyar.hrce.tn.gov.in.
படி 2: முகப்புப் பக்கத்தில், கோயில் முன்பதிவு சேவை என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
படி 3: கோயில் சேவைக்குச் சென்று சிறப்பு தரிசனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
படி 4: காலெண்டரிலிருந்து உங்களுக்கு விருப்பமான தரிசன தேதி மற்றும் நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து முன்பதிவு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
படி 5: உங்கள் பெயர், வயது, முகவரி, பாலினம் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை துல்லியமாக உள்ளிடவும்.
படி 6: டெபிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங் அல்லது UPI (சிறப்பு நுழைவு தரிசனத்திற்கு ₹50) மூலம் கட்டணத்தை முடிக்கவும்.
படி 7: உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் உங்கள் மின் டிக்கெட்டைப் பெறுங்கள்.
அருணாசலம் கோவில் தரிசன நேரம்
காலை 5:00 மணி கோயில் திறப்பு மற்றும் அதிகாலை தரிசனம்
காலை 5:00 - மதியம் 12:00 மணி காலை தரிசனம்
மதியம் 12:00 - 5:00 மணி கோயில் இடைவேளை / பராமரிப்பு
மாலை 5:00 - 9:30 மணி மாலை தரிசனம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள்
மேலும் படிக்க | திருவண்ணாமலை தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட இலவச சிறப்பு திட்டம்
மேலும் படிக்க | இன்றைய வானிலை நிலவரம்: திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, விருதுநகர், அரியலூர், ராணிப்பேட்டையில் மழை பெய்யுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ