  • Tamil News
  • Tamil Nadu
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்: ஆன்லைனில் புக் செய்வது எப்படி

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு விஐபி மற்றும் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் பதிவு செய்வது எப்படி என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 26, 2026, 03:51 PM IST
  • விஐபி தரிசனம் - ₹200
  • வெள்ளி தரிசனம் - ₹500
  • தங்க தரிசனம் - ₹1000

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்: ஆன்லைனில் புக் செய்வது எப்படி

Tiruvannamalai Arunachalam Temple Darshan Tickets: திருவண்ணாமலையார் கோயில் என்று அழைப்படும் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், தமிழ்நாட்டின் திருவண்ணாமலையில் உள்ள பழமையான மற்றும் மிகவும் பிரபலமான இந்து கோயில்களில் ஒன்றாகும். இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சிவபெருமானின் கோவில்களில் ஒன்றாகும். இயற்கையின் ஐந்து கூறுகளைக் குறிக்கும் ஐந்து பஞ்ச பூத தலங்களில் இந்தக் கோயில் ஒன்றாகும். அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் நெருப்பை (அக்னி) குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த கோவிலுக்கு வருகை தருகின்றனர்.

இந்தக் கோயில் அண்ணாமலை மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது, இத்தலத்தில் உள்ள மலை எல்லா யுகங்களிலும் அழியாமல் இருப்பதாகவும், இம்மலையானது சிவபெருமானே என்றும் நம்பப்படுகிறது. இதனால் இம்மலையை வலம் வருதலைக் கடைபிடிக்கின்றனர். இவ்வாறு மலையை வலம் வருதல் கிரிவலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் பக்தர்களின் வசதிக்காக இந்த கோயிலில் தற்போது சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகள் ஆன்லைனில் வழங்கப்படுகிறது. பக்தர்கள் நீண்ட வரிசைகளைத் தவிர்க்கவும், தங்கள் வருகையை வசதியாகத் திட்டமிடவும் VIP பாஸ்கள் அல்லது சிறப்பு நுழைவு டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்.

தரிசன டிக்கெட் வகைகள் மற்றும் கட்டண விவரங்கள்

அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் என்றும் அழைக்கப்படும் அருணாச்சலம் கோயில், உங்கள் வருகையை வசதியாக பல தரிசன டிக்கெட் விருப்பங்களை வழங்குகிறது. சரியான டிக்கெட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பது நீண்ட வரிசையில் பக்தர்கள் நிற்பதை தவிர்க்கலாம், மேலும் அமைதியான மற்றும் சீரான தரிசன அனுபவத்தை பெற உதவும்.

General Darshan - Free

Special Entry Darshan - ரூ.50

Fast Track Darshan - ரூ.100 

VIP Darshan - ரூ.200

Silver Darshan - ரூ.500

Gold Darshan - ரூ.1000

Platinum Darshan - ரூ.2000

Diamond Darshan - ரூ.5000

நீண்ட வரிசைகளைத் தவிர்க்க, விஐபி, தங்கம், பிளாட்டினம் மற்றும் வைர தரிசனத்திற்கு ஆன்லைன் முன்பதிவு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு விஐபி மற்றும் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் பதிவு செய்வது எப்படி

படி 1: அதிகாரப்பூர்வ கோயில் போர்ட்டலைப் பார்வையிடவும்: annamalaiyar.hrce.tn.gov.in.

படி 2: முகப்புப் பக்கத்தில், கோயில் முன்பதிவு சேவை என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 3: கோயில் சேவைக்குச் சென்று சிறப்பு தரிசனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 4: காலெண்டரிலிருந்து உங்களுக்கு விருப்பமான தரிசன தேதி மற்றும் நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து முன்பதிவு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 5: உங்கள் பெயர், வயது, முகவரி, பாலினம் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை துல்லியமாக உள்ளிடவும்.

படி 6: டெபிட் கார்டு, நெட் பேங்கிங் அல்லது UPI (சிறப்பு நுழைவு தரிசனத்திற்கு ₹50) மூலம் கட்டணத்தை முடிக்கவும்.

படி 7: உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் உங்கள் மின் டிக்கெட்டைப் பெறுங்கள்.

அருணாசலம் கோவில் தரிசன நேரம்

காலை 5:00 மணி கோயில் திறப்பு மற்றும் அதிகாலை தரிசனம்
காலை 5:00 - மதியம் 12:00 மணி காலை தரிசனம்
மதியம் 12:00 - 5:00 மணி கோயில் இடைவேளை / பராமரிப்பு
மாலை 5:00 - 9:30 மணி மாலை தரிசனம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள்

மேலும் படிக்க | திருவண்ணாமலை தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட இலவச சிறப்பு திட்டம்

மேலும் படிக்க | இன்றைய வானிலை நிலவரம்: திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, விருதுநகர், அரியலூர், ராணிப்பேட்டையில் மழை பெய்யுமா?

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

