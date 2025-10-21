English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பட்டாவில் பெயர் மாற்றம் செய்யணுமா? தமிழக அரசின் புதிய விதிகள்!

பட்டாவில் பெயர் மாற்றம் செய்யணுமா? தமிழக அரசின் புதிய விதிகள்!

இனி பட்டா மாற்றங்கள் அல்லது பழைய பத்திரங்களுக்கான பெயர் மாற்றங்களுக்கு, பொதுமக்கள் ஆன்லைனில் எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 21, 2025, 07:57 AM IST
  • அரசு அலுவலகங்களுக்கு இனி அலைய வேண்டாம்!
  • பட்டா பெயர் மாற்றம் ஆன்லைனில் நொடியில்!
  • தமிழக அரசின் புதிய புரட்சி!

பட்டாவில் பெயர் மாற்றம் செய்யணுமா? தமிழக அரசின் புதிய விதிகள்!

நிலம் மற்றும் வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி வெளியாகி உள்ளது. சொத்து தொடர்பான மிக முக்கியமான ஆவணமான பட்டாவில் பெயர் மாற்றம் செய்வதற்காக இனி வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களுக்கு நடையாய் நடந்து, இடைத்தரகர்களிடம் பணத்தை இழக்க வேண்டியதில்லை. அந்த அலைச்சல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், தமிழக அரசு, பட்டா பெயர் மாற்ற சேவையை முழுவதுமாக ஆன்லைனுக்குக் கொண்டு வந்து, செயல்முறையை மிகவும் எளிமையாகவும், வேகமாகவும் மாற்றியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: தென்காசி, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தினர் மாதம் ரூ.8000 பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

முன்பெல்லாம், ஒரு சொத்தை வாங்கிய பிறகு, அதன் பட்டாவில் பெயரை மாற்றுவது என்பது ஒரு நீண்ட மற்றும் சிக்கலான பணியாக இருந்தது. ஆனால், தற்போது பத்திரப்பதிவு துறையையும், வருவாய் துறையையும் இணைத்து, "எங்கிருந்தும் எந்த நேரத்திலும்" என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் ஒரு புதிய டிஜிட்டல் தளத்தை அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பட்டா பெயர் மாற்றத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த திட்டத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம், உடனடி பட்டா பெயர் மாற்றம் ஆகும். ஒரு சொத்தை வாங்கும் போது, அதில் எந்தவிதமான உட்பிரிவும் செய்ய தேவையில்லை என்றால், பத்திரப்பதிவு முடிந்த சில மணித்துளிகளில், வாங்கியவரின் பெயர் தானாகவே பட்டாவில் மாறிவிடும். இதற்காக தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

உட்பிரிவுடன் கூடிய பட்டா மாற்றங்கள் அல்லது பழைய பத்திரங்களுக்கான பெயர் மாற்றங்களுக்கு, பொதுமக்கள் ஆன்லைனில் எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

  • `eservices.tn.gov.in` அல்லது `tamilnilam.tn.gov.in/citizen/` என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும்.
  • உங்கள் மொபைல் எண்ணை பயன்படுத்தி ஒரு முறை கடவுச்சொல் மூலம் பதிவு செய்து உள்நுழைய வேண்டும்.
  • பயனரின் பெயர், சொத்தின் மாவட்டம், வட்டம், கிராமம், சர்வே எண், பத்திரப்பதிவு எண் போன்ற அனைத்து விவரங்களையும் பிழையின்றி உள்ளீடு செய்ய வேண்டும்.
  • கிரைய பத்திரம், வில்லங்க சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, பழைய பட்டா போன்ற தேவையான ஆவணங்களை ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
  • பட்டா மாற்றத்திற்கான கட்டணத்தை ஆன்லைனிலேயே செலுத்த வேண்டும். உட்பிரிவு இல்லாத பட்டா மாற்றத்திற்கு ரூபாய் 60-ம், உட்பிரிவுடன் கூடிய பட்டா மாற்றத்திற்கு ரூபாய்  600-ம் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பம் வெற்றிகரமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், அதற்கான ஒப்புதல் சீட்டு மற்றும் விண்ணப்ப எண் ஆகியவை உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி மூலம் அனுப்பப்படும். உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனிலேயே நீங்கள் எளிதாக கண்காணிக்க முடியும். பொதுவாக 15 முதல் 30 நாட்களுக்குள் பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, புதிய பட்டாவை ஆன்லைனிலேயே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். தமிழக அரசின் இந்த டிஜிட்டல் முன்னெடுப்பு, பொதுமக்களுக்கு பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. இது நேர விரயத்தை குறைப்பதுடன், அரசு அலுவலகங்களில் இடைத்தரகர்களின் தலையீட்டை முழுமையாக ஒழித்து, ஒரு வெளிப்படையான நிர்வாகத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இனி, எந்தவிதமான அலைச்சலும் இன்றி, பொதுமக்கள் தங்கள் சொத்துக்கான உரிமையை எளிதாகவும், பாதுகாப்பாகவும் நிலைநாட்ட முடியும்.

மேலும் படிக்க: வெளுக்கப்போகும் கனமழை.. அடுத்த 6 நாட்களுக்கு எச்சரிக்கை.. எங்கெல்லாம் பாருங்க!\

