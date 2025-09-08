உங்கள் ரேஷன் கார்டின் வகையை மாற்றுவது எப்படி? தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் அட்டைகள் மூலம், மானிய விலையில் உணவு பொருட்கள் மட்டுமல்லாமல், அரசின் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை பெறுவதற்கும் ஒரு முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது. குறிப்பாக, கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை போன்ற திட்டங்கள் ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், ரேஷன் அட்டையின் வகை பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. இந்நிலையில், ரேஷன் கார்டின் வகையை மாற்றி கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை தமிழக அரசு தற்போது எளிமையாக்கியுள்ளது. இது தகுதியுள்ள பல குடும்பங்கள் அரசின் முழுமையான பலன்களை பெற வழிவகுத்துள்ளது.
ஏன் இந்த மாற்றம் முக்கியம்?
தமிழ்நாட்டில் பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு வகையான ரேஷன் அட்டைகள் புழக்கத்தில் உள்ளன. இவற்றில் PHH மற்றும் AAY ஆகிய அட்டைகளை கொண்ட குடும்பங்களுக்கு அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு, பாமாயில் உள்ளிட்ட அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களும் மானிய விலையில் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், அரசின் பெரும்பாலான நலத்திட்ட உதவிகள் இந்த அட்டைதாரர்களுக்கே முன்னுரிமை அடிப்படையில் சென்றடைகின்றன.
ஆனால், முன்னுரிமையற்ற NPHH அட்டைதாரர்களுக்கு, குறிப்பாக சர்க்கரை அட்டை மற்றும் எந்த பொருளும் இல்லாத அட்டைதாரர்களுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகள் மிகவும் குறைவு. இதனால், தகுதியிருந்தும் தவறான வகைப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும் பல குடும்பங்கள், அரசின் முழுமையான பலன்களை பெற முடியாமல் இருந்தன. இந்த நிலையை மாற்றவே, அட்டை வகையை மாற்றிக்கொள்ள அரசு தற்போது வாய்ப்பளித்துள்ளது.
PHH அட்டைக்கு யார் தகுதியானவர்கள்?
தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் படி, பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்குள் வரும் குடும்பங்கள் முன்னுரிமை அட்டை பெற தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
- சொந்த வீடில்லாத குடும்பங்கள்.
- பிச்சை எடுத்து வாழும் நிலையில் உள்ள ஆதரவற்ற குடும்பங்கள்.
- பழங்குடியினர் இனத்தை சேர்ந்த குடும்பங்கள்.
- குடும்பத்தில் விதவை ஓய்வூதியம் பெறுபவர்.
- குடும்பத்தில் 40% அல்லது அதற்கு மேல் ஊனமுற்ற உறுப்பினர்.
- திருநங்கை ஒருவரை குடும்ப உறுப்பினராக கொண்டிருந்தால் மாற்றி கொள்ளலாம்.
மேற்கண்ட தகுதிகள் இருந்தாலும், ஒரு குடும்பத்தில் பின்வரும் நிபந்தனைகள் ஏதேனும் ஒன்று பொருந்தினால், அவர்கள் முன்னுரிமை அட்டை பெற தகுதியற்றவர்களாக கருதப்படுவார்கள்.
- அரசு பணியில் இருக்கும் குடும்பங்கள்.
- வருமான வரி அல்லது தொழில் வரி செலுத்தும் குடும்பத்தினர்.
- மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அறைகளைக் கொண்ட கான்கிரீட் கூரை மற்றும் சுவர்களுடன் கூடிய வீட்டில் வசிப்பவர்கள்.
- நகர்ப்புறங்களில் மாதம் ரூ.15,000-க்கு மேல் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் மாதம் ரூ.10,000-க்கு மேல் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள்.
- அரசிடம் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழில் நிறுவனங்களை கொண்ட குடும்பங்கள்.
ஆன்லைனில் மாற்றுவது எப்படி?
தகுதியுள்ள நபர்கள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்லாமல் இருந்த இடத்தில் இருந்தே தங்கள் அட்டை வகையை மாற்றிக்கொள்ளலாம். முதலில், தமிழ்நாடு பொது விநியோக திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான tnpds.gov.in என்ற பக்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அதில் "அட்டை வகையை மாற்ற" என்ற சேவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உங்கள் ரேஷன் அட்டையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணைப் பதிவிட்டு, வரும் OTP எண்ணை உள்ளிட்டு உள்நுழையவும். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்கள் திரையில் தோன்றும். அதில், அட்டை வகையை மாற்றுவதற்கான காரணத்தை தேர்ந்தெடுத்து, அதற்கான சரியான ஆவணத்தை ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்ற வேண்டும். விவரங்களை சரிபார்த்து, விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கவும். விண்ணப்பம் வெற்றிகரமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டதும், அதற்கான குறிப்பு எண் வழங்கப்படும். இந்த எண்ணைக் கொண்டு உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனிலேயே அறிந்துகொள்ளலாம்.
