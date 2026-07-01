/பொறியியல் தரவரிசை பட்டியல் வந்தாச்சு... ரேங்கிங் எண்ணை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? முழு விவரம்

TNEA Ranking List 2026 : பொறியியல் படிப்பிற்கான தரவரிசை பட்டியல் இன்று (ஜூலை 1) வெளியிடப்பட்டது. உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டார்.
தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்ட பின் பேசிய அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பல்வேறு தகவல்களை வெளியிட்டார். தமிழ்நாடு பொறியியல் கலந்தாய்வுக்கு இந்த ஆண்டு விண்ணப்பப் பதிவு செய்ய கட்டணம் செலுத்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2 லட்சத்து 45 ஆயிர்தது 235 என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதில் தரவரிசை எண் எத்தனை பேருக்கு வழங்கப்பட்டது?
- மாணவர்களின் எண்ணிக்கை: 1 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 767
- மாணவிகளின் எண்ணிக்கை: 1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 245
- மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 5 பேர்
- மொத்த எண்ணிக்கை: 2 லட்சத்து 36 ஆயிரத்து 17 பேர்
7.5% இட ஒதுக்கீடு விண்ணப்பம்
- இந்த ஆண்டு 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியில் பயின்று அரசு ஒதுக்கீட்டான 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 50 ஆயிரத்து 494 மாணாக்கர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
- இதில் பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் 46 ஆயிரத்து 604 மாணவர்களுக்கு தரவரிசை எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு பிரிவில் எத்தனை பேர் விண்ணப்பம்?
- இந்த ஆண்டு விளையாட்டு பிரிவின் கீழ் 7,981 மாணாக்கர்கள் விண்ணப்பித்து இருந்தார்கள்.
- அவர்களின் விளையாட்டு சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு 3 ஆயிரத்து 210 மாணாக்கர்களுக்கு தரவரிசை எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- இந்த கல்வியாண்டில் முன்னாள் ராணுவத்தினர் வாரிசுதாரர் பிரிவின் கீழ் 1,176 மாணாக்கர்களுக்கு தரவரிசை எண் வழங்கப்பட்டது.
- மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவின் கீழ் 500 மாணாக்கர்களுக்கும் தரவரிசை எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
200க்கு 200 கட் ஆப் மதிப்பெண் எடுத்த மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை 53. அதில் தமிழ்நாடு அரசு தேர்வு வாரியத்தின் கீழ் படித்த மாணாக்கர்கள் 39 மற்றும் மற்ற தேர்வு வாரியத்தின் கீழ் படித்த மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை 14.
தரவரிசை எண்ணை தெரிந்துகொள்வது எப்படி?
- மாணவ, மாணவியர் தங்களது தரவரிசை எண்ணை www.tneaonline.org என்ற இணையதளம் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.
- இணையதளத்திற்கு சென்றதும் TNEA 2026 Rank List என முகப்பு பக்கத்தில் இருக்கும் இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்.
- அடுத்து தரவரிசையின் PDF திரையில் தெரியும்.
- அதை தரவிறக்கம் செய்து பிரிண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
பெயர் இல்லாத மாணவர்கள் கவனத்திற்கு...
மாணாக்கர்கள் விண்ணப்பித்திருந்து, தரவரிசை பட்டியலில் தங்களது பெயர் விடுபட்டு இருந்தாலோ அல்லது வேறு குறைகள் இருந்தாலோ, இன்று முதல் 6 நாட்களுக்குள் (ஜூலை 6ஆம் தேதிக்குள்) தங்கள் அருகாமையில் உள்ள தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணாக்கர் சேர்க்கை சேவை மையத்தினை (TFC's) அணுகி தங்கள் குறைகளை பதிவு செய்து நிவர்த்தி செய்யலாம்.
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு அவகாசம்
6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளிகளில் பயின்று அரசு ஒதுக்கீடான 7.5 சதவீதத்திற்கு கோராமல் விடுபட்ட மாணாக்கர்களும் தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணாக்கர் சேர்க்கை சேவை மையத்திற்கு சென்று ஜூலை 6ஆம் தேதிக்குள் தங்களது பெயரை இணைத்துக்கொள்ளலாம்.
சந்தேகங்களை தீர்க்க தொடர்பு எண்
- மாணாக்கர்களின் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்ய தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககத்தில் செயல்பட்டு வரும் அழைப்பு மையத்தினை தொலைபேசி (1800-425-0110) வாயிலாக தொடர்பு கொள்ளலாம்.
- இதுவரையில் அழைப்பு மையத்தினை தொடர்பு கொண்டு தங்கள் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்துள்ள மாணாக்கர்களின் எண்ணிக்கை 32 ஆயிரத்து 843 என அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- அதேபோல், tneacare@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலை பயன்படுத்து 10 ஆயிரத்து 125 மாணாக்கர்களும் மற்றும் நேரடியாக 1,497 மாணாக்கர்களுக்கும் தங்களுடைய சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்துள்ளனர்.