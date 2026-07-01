Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /பொறியியல் தரவரிசை பட்டியல் வந்தாச்சு... ரேங்கிங் எண்ணை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? முழு விவரம்

பொறியியல் தரவரிசை பட்டியல் வந்தாச்சு... ரேங்கிங் எண்ணை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? முழு விவரம்

TNEA Ranking List 2026 : பொறியியல் படிப்பிற்கான தரவரிசை பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் தங்களின் பெயரை தரவரிசை பட்டியலில் எப்படி சரிபார்ப்பது?, மேற்கொண்டு சந்தேகங்கள் இருந்தால் என்ன செய்வது உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 01, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:19 PM IST
பொறியியல் தரவரிசை பட்டியல் வந்தாச்சு... ரேங்கிங் எண்ணை தெரிந்துகொள்வது எப்படி? முழு விவரம்
Image Credit: Image Credit : TNEA Ranking List 2026 | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பொறியியல் தரவரிசை பட்டியல் வந்தாச்சு... ரேங்கிங் எண்ணை தெரிந்துகொள்வது எப்படி?
TNEA 202610 min ago
2
india vs england t2041 min ago
3
Anirudh Ravichander1 hr ago
4
DMK1 hr ago
5
8th Pay Commission1 hr ago