English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்: உங்கள் பெயரை சரிபார்ப்பது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி...!

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்: உங்கள் பெயரை சரிபார்ப்பது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி...!

Tamil Nadu Draft Electoral List: எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கைக்கு பின் தமிழ்நாடு வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களது பெயர் இருக்கிறதா என்பதை எளிமையாக சரிபார்க்கலாம். அதற்கான வழிமுறையை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 19, 2025, 07:19 PM IST
  • மொத்தம் 97.37 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம்
  • இறந்த வாக்காளர்கள் - 26,32,672
  • சென்னையில் மட்டும் 14,25,018 பெயர்கள் நீக்கம்

Trending Photos

முடி கொட்டுகிறதா? கவலை வேண்டாம்! குளிர்கால கூந்தல் பராமரிப்புக்கான மேஜிக் டிப்ஸ்
camera icon7
hair fall control tips
முடி கொட்டுகிறதா? கவலை வேண்டாம்! குளிர்கால கூந்தல் பராமரிப்புக்கான மேஜிக் டிப்ஸ்
IPL 2026: 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார்...? முழு விவரம்
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார்...? முழு விவரம்
ரேஷன் கார்டு: வீட்டில் இருந்தபடியே பெயர் நீக்கம் செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon11
Ration Card
ரேஷன் கார்டு: வீட்டில் இருந்தபடியே பெயர் நீக்கம் செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்: உங்கள் பெயரை சரிபார்ப்பது எப்படி? ரொம்ப ஈஸி...!

How To Check Name In Tamil Nadu Draft Electoral List: தமிழ்நாட்டில் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு (SIR) பிறகான வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியிடப்பட்டது. சென்னையில் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் செய்தியாளர்களை சந்தித்து, தமிழ்நாட்டின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கு முன் தமிழ்நாட்டின் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 6.41 கோடியாகும். இதில் 97,37,832 பெயர்கள் SIR நடவடிக்கைக்கு பின்  நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன்மூலம், தமிழக வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 5.43 கோடி பேர் உள்ளனர். இதில், மொத்த வாக்காளர்களில் 15.18 சதவிகிதம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் SIR நடவடிக்கை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இறந்த வாக்காளர்கள் 26,32,672 பேரும், இடம்பெயர்ந்தவர்கள் மற்றும் முகவரி இல்லாதவர்கள் 66,44,881 பேரும், இரட்டைப்பதிவுகள் 3,39,278 பேரும் என மொத்தமாக 97,37,832 வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

TN Draft Electoral List: எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அதிகமானோர் நீக்கம்?

சென்னையில் 14 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 18 வாக்காளர்களும், திருவள்ளூரில் 6 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 777 வாக்காளர்களும், காட்பாடி தொகுதியில் 35 ஆயிரத்து 666 வாக்காளர்களும், கிருஷ்ணகிரியில் 1 லட்சத்து 74 ஆயிரத்து 549 வாக்காளர்களும், தேனியில் 1 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 739 வாக்காளர்களும், சிவகங்கையில் 1 லட்சத்து 50 ஆயிரத்து 828 வாக்காளர்களும், ராமநாதபுரத்தில் 1 லட்சத்து 17 ஆயிரத்து 364 வாக்காளர்களும், ஈரோட்டில் 3 ஆயிரத்து 25 லட்சத்து 429 வாக்காளர்களும் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

TN Draft Electoral List: சென்னை நிலவரம் என்ன?

சென்னை மாவட்டத்தை பொருத்தவரை மட்டும் 14 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 18 வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதாவது முந்தைய வாக்காளர் பட்டியலில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். சென்னை மாவட்டத்தில் 35.8% வாக்காளர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். SIR நடவடிக்கைக்கு முன் சென்னையில் 40 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 649 பேர் இருநத் நிலையில், SIR நடவடிக்கைக்கு பின் 25 லட்சத்து 79 ஆயிரத்து 631 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை சென்னை மாவட்டத்திலேயே அதிக வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

TN Draft Electoral List: பெயர் இருக்கிறதா என்பதை பார்ப்பது எப்படி?

தேர்தல் ஆணையம் வரைவு வாக்களர் பட்டியலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், உங்களது பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதனை உறுதி செய்து கொள்ள இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள். இதன்மூலம், வாக்காளர் பட்டியலை PDF Format- இல் பார்க்கலாம். 

- https://www.erolls.tn.gov.in/rollpdf/FINALROLL_06012025.aspx - தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்.

- அடுத்து, உங்கள் மாவட்டம் மற்றும் தொகுதியை தேர்வு செய்து, Submit என்பதை கிளிக் செய்யவும். 

- அதன்பின் உங்கள் தொகுதியின் வாக்குச்சாவடி மையங்களின் விவரங்கள் இருக்கும். அதில் உங்கள் வாக்குச்சாவடி மையத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்.

- வாக்குச்சாவடி மையத்தின் பெயரை கிளிக் செய்தாலே, அந்த மையத்தின் வாக்காளர்களின் பெயர் பட்டியல் PDF வடிவத்தில் டவுண்லோட் ஆகும்.

- நீங்கள் உங்களின் முகவரியை வைத்து எளிதாக உங்களின் பெயரை கண்டுபிடிக்கலாம். உங்களது பெயர், குடும்பத்தினரின் பெயர் இருக்கிறதா? விவரங்கள் அனைத்தும் சரியாக இருக்கிறதா? என்பதை சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ஆன்லைனில் பார்க்கக்கூடிய தற்போதைய வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களின் புகைப்படம் இருக்காது.

TN Draft Electoral List: பெயர் இல்லை என்றால் என்ன செய்வது?

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களது பெயர் இல்லை என்றால் படிவம் 6-ஐ பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்லைன் மூலமாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம், சிறப்பு முகாம்கள் மூலமும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஜன.18ஆம் தேதி இதற்கு காலக்கெடு உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் BLO-க்களை அணுக வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு: வீட்டில் இருந்தபடியே பெயர் நீக்கம் செய்ய ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேலும் படிக்க | சென்னை புதிய மின்சார பேருந்துகளின் 10 சிறப்பம்சங்கள்

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 : குருப் 2, குரூப் 4 மற்றும் ரயில்வே தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வேண்டுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

SIRTN Draft Electoral ListElection CommissionTamil NewsTamilnadu

Trending News