English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சொத்து பத்திரத்தில் பிழையா? கவலையை விடுங்க, இதோ எளிய தீர்வு!

சொத்து பத்திரத்தில் பிழையா? கவலையை விடுங்க, இதோ எளிய தீர்வு!

ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கு முன்பு அதன் முன்னாள் உரிமையாளரின் பெயரில் உள்ள பட்டா மற்றும் பத்திர விவரங்களை சரியாக ஒப்பிட்டு பார்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 28, 2026, 11:06 AM IST
  • பத்திரத்தில் எழுத்துப் பிழையா?
  • அலட்சியம் வேண்டாம்!
  • எதிர்கால சிக்கலை தவிர்க்க - முழு விவரம்!

Trending Photos

மாசி 16 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 16 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்
camera icon7
local holiday
குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்
யூரிக் அமிலம் அதிகமானால் என்ன சாப்பிட வேண்டும்? ஊட்டச்சத்து நிபுணர் சொல்லும் டிப்ஸ்
camera icon9
Uric acid
யூரிக் அமிலம் அதிகமானால் என்ன சாப்பிட வேண்டும்? ஊட்டச்சத்து நிபுணர் சொல்லும் டிப்ஸ்
சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
camera icon6
Lunar Eclipse 2026
சந்திர கிரகணம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! பணப் பிரச்சனை தீரும்
சொத்து பத்திரத்தில் பிழையா? கவலையை விடுங்க, இதோ எளிய தீர்வு!

இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் சொந்தமாக தங்களது பெயரில் சொத்து வாங்க வேண்டும் என்பது பல நாள் கனவாக இருந்து வருகிறது. அப்படி கனவாக இருக்கும் சொத்துக்களை வாங்கிய பிறகும் அதில் சிலவற்றை கவனிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். சொத்து பதிவு செய்யும்போது முக்கியமாக பத்திரத்தில் பெயர் மற்றும் சர்வே எண் போன்ற இதர விவரங்களையும் சரி பார்க்க வேண்டியது அவசியம். பின்னால் அந்த சொத்தை விற்கும் போது அல்லது அடமானம் வைக்கும் போது பெயர்களில் பிழைகள் இருந்தால் தேவையற்ற சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். பொதுவாக சொத்தின் மதிப்பு, முகவரி, சர்வே எண்கள், பட்டா எண்கள், வாங்குபவர்களின் பெயர் மற்றும் விற்பவரின் பெயர்களில் பிழைகள் ஏற்படுவது வழக்கமான ஒன்றுதான். இவற்றை சொத்துக்களை பதியும்போது கவனித்து திருத்திக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | சென்னை மக்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்... அண்ணா சாலை புதிய பாலம் ரெடி - எப்போது திறப்பு?

எப்படி சரி பார்ப்பது?

ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கு முன்பு அதன் முன்னாள் உரிமையாளரின் பெயரில் உள்ள பட்டா மற்றும் பத்திர விவரங்களை சரியாக ஒப்பிட்டு பார்த்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பழைய சர்வே எண் புதிய சர்வே எண் போன்றவற்றில் பிழைகள் உள்ளதா என்பதையும் பார்க்க வேண்டும். அப்படி பத்திரத்தின் சொத்து விவரங்களும் இதர விவரங்களும் பட்டாவுடன் பொருந்தவில்லை என்றால் நீங்கள் பிற்காலத்தில் சொத்தை விற்கும் போது பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படும். பத்திரப்பதிவு முடிந்த பின்பும் அதில் பிழைகள் இருந்தால், சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பிழை திருத்தல் பத்திரம் என்ற ஆவணத்தை பதிவு செய்து பிழைகளை சரி செய்து கொள்ளலாம். அவை எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

பிழை திருத்தல் பாத்திரம்

உங்கள் சொத்துக்கு பிழை திருத்தல் பாத்திரத்தை பதிவு செய்ய, உங்களுக்கு சொத்தை விற்பனை செய்த போது ஆவணம் ஏற்படுத்திக் கொடுத்த அதே நபர் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். பழைய பத்திரங்களில் உள்ள பிழைகளை குறிப்பிட்டு சரியான ஆவணங்களுடன், பிழை திருத்தல் பத்திரத்தை எழுதுபவர் மூலம் மட்டுமே தயார் செய்ய வேண்டும். உங்கள் பெயரில் எழுத்துப் பிழை இருந்தால் சரியான பெயருக்கான ஆதாரத்தை இணைக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக ஆதார், பான் கார்டு அல்லது பிறப்புச் சான்றிதழ் போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்கலாம். சர்வே எண்ணில் பிழை இருந்தால் வருவாய்த்துறை ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

சொத்தின் அளவு மற்றும் மதிப்பு மாறாத சாதாரண எழுத்து பிழைகள் அல்லது முகவரி திருத்தங்களுக்கு குறைந்தபட்ச பதிவு கட்டணமே வசூலிக்கப்படும். இதற்கான முத்திரைத் தாள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணங்களை நிலப்பதிவேடு அலுவலகத்தில் செலுத்த வேண்டும். அனைத்து ஆவணங்களும் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் முறையாகச் சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகு, பிழைகள் திருத்தப்பட்டு உங்கள் பெயர் மற்றும் சொத்து விவரங்கள் புதுப்பிக்கப்படும். ஒருவேளை முழு பெயரையும் மாற்ற வேண்டும் என்றால், முதலில் அரசிதழில் பெயர் மாற்றம் செய்து, அதற்கான சான்றிதழுடன் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தை அணுக வேண்டும். 

இந்த முழு பணிகளும் முடிந்த பிறகு பத்திரத்தில் பிழை திருத்தம் செய்யப்படுவதற்கான புதிய ஆவணம் சொத்தின் உரிமையாளரிடம் ஒப்படைக்கப்படும். இந்த பிழை திருத்தல் பாத்திரத்தை தாய் பத்திரத்துடன் பத்திரமாக வைத்துக் கொள்வது அவசியம். இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் வரும் சட்ட சிக்கல்களை சரி செய்ய உதவியாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | சென்னையில் வருகிறது புதிய பாலம்... சாலையில் நோ வெயிட்டிங் - அரைமணி நேரம் மிச்சமாகும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Property SaleSale DeedTN GovtregistrationProperty Tax

Trending News