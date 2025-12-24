டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவது எப்படி? டாப் 5 சிக்ரெட்ஸ்

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்வு அட்டவணைகளை வெளியிட்டுவிட்டது. இதனால் தேர்வர்கள் மிகுந்த ஈடுபாட்டுடன் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எப்படியும் தாங்கள் இம்முறை வெற்றி பெற்றுவிட வேண்டும் என்ற முயற்சியில் இரவு பகலாக படித்துக் கொண்டிருக்கும் அவர்கள், என்னென்ன விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தினால் வெற்றி பெறலாம் என இங்கே பார்க்கலாம்.
நேர்மறை எண்ணம்
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கு மிக முக்கிய தேவை நேர்மறை எண்ணம். எவ்வளவு கடினமான சூழல்கள் வந்தாலும், அவற்றை நேர்மறை எண்ணத்தோடு அணுகும் பழக்கத்தை வலிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு தேவை ஒரே ஒரு வேலை மட்டுமே, அதனால், டிஎன்பிஎஸ்சி எத்தனை காலிப் பணியிடங்களை அறிவிக்கிறது என பார்க்காதீர்கள், எத்தனை காலிப் பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டாலும், அதில் ஒரு இடம் உங்களுக்கானது என்பதை தீர்மானமாக நினைத்து படிக்கவும்.
தொடர் பயிற்சி
எல்லோரும் செய்யக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான தவறு இதுதான். தொடர் பயிற்சியில்லாமல் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற முடியாது. ஒரு சிலருக்கு ஒரே ஆண்டில் கிடைத்த வெற்றி சிலருக்கு 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கூட கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால், உங்களின் தேவை, குடும்ப சூழல் எல்லாவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு இத்தேர்வுக்கான நேரத்தை ஒதுக்க முடியும் என நீங்கள் கருதினால், அதனை முழுமனதாக செய்யுங்கள். தொடர்ந்து செய்யுங்கள். பின்வாங்க வேண்டாம். வெற்றி பெறும் வரை படிக்கும் மன தைரியமே உங்களின் கனவை சாத்தியப்படுத்தும்.
தேர்வு பாடத்திட்டம்
மேலே சொல்லப்பட்ட இரண்டும் இரண்டு அஸ்திவாரங்கள் என்றால், இது மூன்றாவது அஸ்திவாரம். தேர்வுக்கான பாடத்திட்டத்தை முழுமையாக தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையிலேயே உங்களின் பயிற்சியும் இருக்க வேண்டும். எப்படி பயிற்சி செய்கிறீர்கள் என்பதே உங்களி்ன் வெற்றியை தீர்மானிக்கும். எதை படிக்க வேண்டும், எதை படிக்கக்கூடாது என்பதில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக மற்றவர்கள் படிப்பதை பார்த்து நீங்கள் படிக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு தெரிந்தவை, தெரியாதவை, ஏற்கனவே எந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் பலமாக இருக்கிறீர்கள், அதில் இருக்கும் குறைகள் என்ன என்பதை அறிந்து, அதை நிவர்த்தி செய்யுங்கள்.
அதன்பின், நன்றாக படிக்க வேண்டிய பாடத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும், எல்லா பாடங்களையும் உங்களால் நேரம் எப்படி ஒதுக்க முடியும் என்பதை அறிந்து அதற்கேற்றார்போல், நேரம் ஒதுக்கி படிக்கவும்.
பயிற்சி
வெறுமனே நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது. படித்தவற்றை எல்லாம் தினசரி அடிப்படையில் தேர்வு எழுதி பார்க்கவும். தேர்வுகளே நீங்கள் செய்யும் தவறுகளை, நீங்கள் படிக்க வேண்டிய பலவீனமான பகுதிகளை அடையாளம் காட்டும். அதன் மூலம் உங்களின் பலவீனமான பகுதிகளை பலமாக்கிக் கொள்ள முடியும்.
எளிமை
இவற்றையெல்லாம் தொடர்ச்சியாக செய்யவும். கூடவே, இவையெல்லாம் கடினமான விஷயம் கிடையாது என்பதை திடமாக நம்புங்கள். தேர்வுக்கு தயாராகும்போது எல்லா விஷயங்களையும் எளிமையாக அணுக பழகிக்கொள்ளுங்கள். கூடவே, டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தும் தேர்வுகள் மற்றும் பழைய வினாத்தாள்களை தொகுத்து பயிற்சி எடுக்கும்போது, நீங்கள் எழுத நினைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள் உங்களுக்கு எளிமையாக தோன்றும். இறுதியில் வெற்றி உறுதி. எளிமையான விஷயம் என்பது தொடர் பயிற்சிக்குப் பிறகே அடையக்கூடிய இலக்கு என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். படித்தவர்களுக்கு பயிற்சி எடுத்தவர்களுக்கு மட்டுமே எல்லா விஷயங்களும் எளிமை, படிக்காதவர்களுக்கு அல்ல.
டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 தேர்வு அட்டவணை
டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 தேர்வு அட்டவணை அண்மையில் வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, குரூப் 4 தேர்வு 20.12.2026 ஆம் தேதி நடக்கிறது. குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ முதன்மைத் தேர்வு 25.10.2026 ஆம் தேதி நடக்கிறது.
