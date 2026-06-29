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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4, குரூப் 2ஏ தேர்வுகளில் இம்முறை வெற்றி பெறுவது எப்படி?

TNPSC : இன்று டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ முடிவுகள் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில், இந்த ஆண்டில் நடக்கும் குரூப் 4, குரூப் 2ஏ, குரூப் 2 தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 29, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:55 PM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4, குரூப் 2ஏ தேர்வுகளில் இம்முறை வெற்றி பெறுவது எப்படி?
Image Credit: TNPSC Exam TipsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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