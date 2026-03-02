English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? முக்கிய தகவல்

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? முக்கிய தகவல்

10th Public Exam Hall Ticket 2026 : 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? என அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 2, 2026, 03:12 PM IST
  • 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஹால்டிக்கெட்
  • அரசுத் தேர்வுகள் இயக்கம் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
  • தனித்தேர்வர்கள் ஆன்லைனில் டவுன்லோடு செய்யலாம்

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோடு செய்வது எப்படி? முக்கிய தகவல்

10th Public Exam Hall Ticket 2026 : 10 ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கு அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தனித்தேர்வர்கள் எப்படி ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோடு செய்து என்ற அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை தனித்தேர்வர்களாக எழுதுபவர்கள் ஆன்லைனில் ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோடு செய்து கொள்ளலாம். 

து தொடர்பாக அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், " நடைபெறவுள்ள மார்ச், ஏப்ரல்-2026 பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வெழுத ஆன்-லைன் மூலம் விண்ணப்பித்த தனித்தேர்வர்கள் (தட்கல் மற்றும் சிறப்பு தட்கல் உட்பட) 25.02.2026 முதல் www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக தேர்வுக்கூட நுழைவுச் சீட்டுகளை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்." என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வுக்கூட நுழைவுச் சீட்டுகளை பதிவிறக்கம் செய்தல்:

1. தனித்தேர்வர்கள் www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.
2. "HALL TICKET" என்ற வாசகத்தினை 'Click' செய்ய வேண்டும்
3. அப்போது, “SSLC PUBLIC EXAMINATION MARCH/APRIL-2026 PRIVATE CANDIDATE HALL TICKET DOWNLOAD" என்ற வாசகத்தினை "Click" செய்யவும்.
4. இப்போது, புதிதாக தோன்றும் பக்கத்தில், தங்களது விண்ணப்ப எண் (Application Number) / நிரந்தரப் பதிவெண் (Permanent Register Number) மற்றும் பிறந்த தேதியினைப் (Date of Birth) பதிவு செய்ய வேண்டும்
5. இப்போது, தேர்வுக்கூட நுழைவுச்சீட்டினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை 2026

11.03.2026 - தமிழ்
16.03.2026 - ஆங்கிலம்
25.03.2026 - கணிதம்
30.03.2026 - அறிவியல்
02.04.2026 - சமூக அறிவியல்
06.04.2026 - விருப்ப மொழி

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் தொடக்கம்

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் இன்று முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடங்கியது. இந்த தேர்வுகளை 7,545 பள்ளிகளில் 7 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 692 மாணவ, மாணவிகள் எழுதுகின்றனர். தனித்தேர்வர்களாக 27 ஆயிரத்து 783 பேர் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுதுகிறார்கள். மொத்தம் 8 லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 475 பேர் எழுத உள்ளனர். சிறை தேர்வர்களாக 281 பேரும் எழுதுகின்றனர். 12 ஆம் வகுப்பு மாணவ, மாணவிகளுக்கான பொதுத்தேர்வு வருகிற 26-ந்தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. 

முதலமைச்சர் வாழ்த்து

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டிருக்கும் வாழ்த்து செய்தியில், " பொதுத்தேர்வை எழுதவுள்ள பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும், எதிர்வரும் 11-ஆம் தேதி முதல் பொதுத்தேர்வு எழுதவுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துகள். பதற்றமின்றித் தேர்வை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுங்கள். உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. உறுதியுடன் படித்திடும் உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து உயர்த்திட நமது #DravidianModel அரசு இருக்கிறது." என கூறியுள்ளார்.

