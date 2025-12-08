English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வருமான சான்றிதழை வீட்டில் இருந்தே பெறுவது எப்படி? இனி அலைய வேண்டியது இல்லை!

வருமான சான்றிதழை வீட்டில் இருந்தே பெறுவது எப்படி? இனி அலைய வேண்டியது இல்லை!

Income Certificate: முன்பு வருமான சான்றிதழ் பெறுவதற்கு அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைய வேண்டி இருக்கும். ஆனால் இனி ஆன்லைன் மூலமே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 8, 2025, 02:02 PM IST
  • சில நிமிடங்களில் வருமான சான்றிதழ்!
  • வீட்டிலிருந்தே பெறும் எளிய வழிமுறை.
  • முழு விவரம் இதோ!

வருமான சான்றிதழை வீட்டில் இருந்தே பெறுவது எப்படி? இனி அலைய வேண்டியது இல்லை!

அரசு திட்டங்களின் பயன்களை பெறுவதற்கும், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகைக்கும் 'வருமான சான்றிதழ்' மிக முக்கிய ஆவணமாக திகழ்கிறது. முன்பு இதற்காக வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. ஆனால், தற்போது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக, பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டிலிருந்தே எளிதாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து பெற முடியும். இதற்கான எளிய வழிமுறைகள் மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள் குறித்த விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

வருமான சான்றிதழ் எதற்கெல்லாம் தேவை?

  • பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகை.
  • வங்கி கடன்கள் மற்றும் கல்வி கடன் பெறுவதற்கு.
  • அரசு மானியங்கள் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள்.
  • நியாய விலைக் கடைகளில் முன்னுரிமை மற்றும் சலுகைகள் பெற.
  • விதவை ஓய்வூதியம், முதியோர் ஓய்வூதியம் போன்ற திட்டங்களுக்கு.

தேவையான ஆவணங்கள் எவை?

விண்ணப்பிக்க தொடங்கும் முன், கீழ்க்கண்ட ஆவணங்களை தயாராக வைத்து கொள்ள வேண்டும். 

  • விண்ணப்பதாரரின் புகைப்படம்.
  • ஆதார் அட்டை.
  • குடும்ப அட்டை.
  • வருமானத்திற்கான ஆதாரம்
  •  தனிநபர் சுய உறுதிமொழிப் படிவம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை

இணையதளம்: முதலில் தமிழ்நாடு அரசின் இ-சேவை இணையதளத்திற்கு செல்ல வேண்டும் (https://www.tnesevai.tn.gov.in/citizen/portallogin.aspx).

பதிவு செய்தல்: புதிய பயனர் என்றால் 'New User' என்பதைத் தேர்வு செய்து, பெயர், மாவட்டம், தாலுகா, மொபைல் எண், ஆதார் எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை கொடுத்து பதிவு செய்ய வேண்டும். ஏற்கனவே கணக்கு இருந்தால், பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல் கொடுத்து உள்ளே நுழையவும்.

CAN பதிவு: உள்ளே நுழைந்ததும் 'Revenue Department' என்பதை கிளிக் செய்து, அதில் 'Income Certificate' என்பதைத் தேர்வு செய்யவும். இதுவரை CAN (Citizen Access Number) பதிவு செய்யவில்லை என்றால், 'Register CAN' என்பதைக் கிளிக் செய்து ஆதார் மற்றும் குடும்ப விவரங்களைப் பதிவு செய்து CAN எண்ணைப் பெற வேண்டும்.

விண்ணப்பம்: பின்னர் CAN எண்ணை பயன்படுத்தி 'Proceed' கொடுக்கவும். வருமான சான்றிதழ் விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை சரியாக பூர்த்தி செய்யவும்.

ஆவணங்கள் பதிவேற்றம்: மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேவையான ஆவணங்களை ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.

கட்டணம்: இறுதியாக, விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.60-ஐ ஆன்லைன் மூலமாகவே செலுத்த வேண்டும்.

சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதும், உங்களுக்கு ஒரு Acknowledgement Receipt வழங்கப்படும். அதில் உள்ள விண்ணப்ப எண்ணை வைத்து, இதே இணையதளத்தில் உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை தெரிந்து கொள்ளலாம். அதிகபட்சம் 4 முதல் 7 வேலை நாட்களுக்குள் உங்கள் விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்பட்டு, வருமான சான்றிதழ் ஆன்லைனிலேயே உருவாக்கப்படும். அதை நீங்கள் வீட்டிலிருந்தே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இனி அலைச்சலின்றி, எளிய முறையில் உங்கள் வருமான சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்!

