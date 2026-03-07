English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • காலி மனை வாங்க ஆசையா? லோன் பெறுவது எப்படி? முழு விவரம் இதோ!

காலி மனை வாங்க ஆசையா? லோன் பெறுவது எப்படி? முழு விவரம் இதோ!

Real Estate: நிலம் வாங்க ஆசையா? கையில் பணம் இல்லையா? குறைந்த வட்டியில் கடன் பெறுவது எப்படி? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 7, 2026, 02:21 PM IST
  • காலி மனை வாங்க ஆசையா?
  • வங்கி கடன் கிடைக்குமா?
  • கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை.

காலி மனை வாங்க ஆசையா? லோன் பெறுவது எப்படி? முழு விவரம் இதோ!

இந்தியாவில் உள்ள பலருக்கும் சொந்தமாக வீடு கட்ட வேண்டும் என்பது தான் ஒரு கனவாக இருந்து வருகிறது. வீடு கட்டுவதற்கான முதல் படியாக காலி மனை இருக்க வேண்டியது அவசியம். இருப்பினும் புது வீட்டை வாங்க அல்லது பழைய வீட்டை புதுப்பிக்க அல்லது ஏற்கனவே இருக்கும் நிலத்தில் வீடு கட்ட வங்கி மற்றும் பெரிய நிறுவனங்கள் கடன்களை வழங்கி வருகின்றன. ஆனால் ஒரு நிலம் வாங்குவதற்கு எந்த ஒரு வங்கியும் கடன் தருவதற்கு முன் வருவதில்லை. இது நடுத்தர வர்க்கத்தினரை பெரிதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. நிலத்தின் மதிப்பும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் எப்போது சொந்தமாக ஒரு நிலம் வாங்க முடியும் என்ற ஏக்கமும் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் வங்கி துறையில் ஏற்பட்டுள்ள சில மாற்றங்கள் காலி மனை வாங்குபவர்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க | திருவண்ணாமலை கிரிவலம் 2026: மாசி மாத பவுர்ணமி நேரமும், முக்கிய குறிப்புகளும்

வங்கிகள் கடன் தராதது ஏன்?

பெரிய நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகள் கட்டி முடிக்கப்பட்ட வீடுகள் அல்லது அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு கடன்களை தானாக முன்வந்து வழங்குகின்றன. இவற்றை வங்கிகள் ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடாக கருதி கடன்களை வழங்குகிறது. ஒருவேளை கடன் வாங்கியவர்கள் கடனை கட்ட முடியவில்லை என்றால் அந்த வீட்டை ஜப்தி செய்து கொள்வார்கள். அதுவே காலி மனைக்கு கடன்களை வழங்கும்போது, பயனர்கள் கடனை கட்டவில்லை என்றால், காலி மனையை வைத்து என்ன செய்வது என்று தான் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் காலி மனைகளுக்கு கடன்களை வழங்குவதில்லை. ஏனெனில் நிலத்தின் மதிப்பு கூடலாம் அல்லது குறையலாம் என்ற நிச்சயமற்ற தன்மையை இருப்பதே இதற்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. இதனாலேயே வீடுகளுக்கு தானாக முன் வந்து கடன் தரும் நிறுவனங்கள், மனைகளுக்கு கடன்களை வழங்க மறுக்கின்றன. 

வங்கி நடைமுறையில் மாற்றங்கள்!

இருப்பினும் இந்த நிலைமைகள் தற்போது மாறி வருகின்றன. உதாரணமாக மத்திய அரசின் கீழ் செயல்படும் ஹெட்கோ போன்ற நிதி நிறுவனங்கள் காலி மனைகள் வாங்குவதற்கு கடன்கள் வழங்குகின்றன. பொதுவாக வீட்டுக் கடன்களுக்கு வழங்கப்படுவது போலவே குறைந்து வட்டியில், அதிக தவணை காலத்துடன் இந்த கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இது சாமானிய மக்களுக்கு பெரிதும் உதவும் விதமாக அமைந்துள்ளது. 

ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களின் புதிய புத்தி 

சென்னை, கோவை போன்ற பெரு நகரங்களில் நிலத்தின் மதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அரசின் சார்பிலும் புதிய புதிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதால், அதற்கு அருகில் உள்ள நிலங்களின் விலைகள் தாறுமாறாக அதிகரித்து வருகிறது. 5 லட்சம் அல்லது அதற்கும் குறைவாக உள்ள நிலங்களை நடுத்தர வர்க்கத்தினர் வாங்க முடியும் என்றாலும், 10 முதல் 20 லட்சம் வரை உள்ள நிலங்களை ஒரே நேரத்தில் பணமாக கொடுத்து வாங்கும் நிலைமை இல்லை. இது போன்ற அதிக மதிப்புள்ள நிலங்களை வாங்குவது நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு பெரும் சவாலாகவே இருந்து வருகிறது. இந்த சிக்கலை போக்கும் வகையில் இதுவரை அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு கடன்களை தந்த ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் தற்போது மனை பிரிவு திட்டங்களிலும் களமிறங்கி உள்ளன. ஒரு சில நிறுவனங்கள் எங்களிடம் வீட்டு மனை வாங்கினால் அதற்கான கடன்களை நாங்களே ஏற்பாடு செய்து தருகிறோம் என்றும் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

எப்படி சாத்தியமாகும்?

காலி மனைகளுக்கு வங்கிகள் கடன்களை தர மறுக்கும் நிலையில், ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் எப்படி கடன்களை தருகின்றன என்ற கேள்விகளும் மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நிலம் வாங்குபவர்களுக்கு 10 முதல் 20 லட்சம் வரை தனிநபர் கடன்கள் அல்லது சொத்து அடமான கடன்களை ஏற்பாடு செய்து தருகின்றன. இந்த கடன்களை தவணை முறையில் மாதம் மாதம் திருப்பி செலுத்திக் கொள்ளலாம். ஒரு சில நிறுவனங்கள் புதிய யுத்திகளையும் கையாண்டு வருகின்றனர். அதன்படி வாடிக்கையாளர்களுக்கு காலி மனைகளை விற்றாலும் அது தொடர்பான ஆவணங்களில் இந்த நிலத்தில் வீடு கட்ட போகிறோம் என்று கட்டுமான ஒப்பந்தம் போடுகின்றனர். இதன் அடிப்படையிலேயே வங்கிகள் வீட்டுக் கடன்களை வழங்குகின்றன. 

இருப்பினும் பொதுமக்கள் இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். காலி மனைகளுக்கு கடன் கிடைக்கிறது என்பதால் கண் மூடி தனமாக எதிலும் கையெழுத்து போடக்கூடாது. இந்த கடன் தொடர்பான முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்வது அவசியம். நிலத்திற்கு கொடுக்கப்படும் கடன் தனிநபர் கடனா அல்லது வீட்டு கடனா? இதற்கான வட்டி விகிதம் எவ்வளவு? எத்தனை காலத்தில் இந்த கடன்களை அடைக்க முடியும்? என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொண்ட பின்பு வாங்குவது நல்லது. முழுமையான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் முதலீடு செய்வது பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட்: ஆன்லைனில் புக் செய்வது எப்படி

