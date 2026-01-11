English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழை வாட்ஸ்அப் மூலம் பெறுவது எப்படி? முழு விவரம்!

பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழை வாட்ஸ்அப் மூலம் பெறுவது எப்படி? முழு விவரம்!

Tn Govt Namma Arasu Tnega: பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் முதல் ரேஷன் கார்டு வரை... இனி எல்லாம் பெற "வாட்ஸ்அப்" போதும்! தமிழ்நாடு அரசின் அதிரடி "நம்ம அரசு" திட்டம்! முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 11, 2026, 06:53 AM IST
  • பிறப்பு சான்றிதழ், கரண்ட் பில்.
  • இனி வாட்ஸ்அப் மூலம் பெறலாம்.
  • முழு விவரம் இதோ.

பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழை வாட்ஸ்அப் மூலம் பெறுவது எப்படி? முழு விவரம்!

பிறப்பு சான்றிதழ், கரண்ட் பில் முதல் ரேஷன் கார்டில் திருத்தம் போன்ற அனைத்தையும் ஸ்மார்ட்போனில் செய்து கொள்ளும் வசதி தற்போது வந்துள்ளது. ஒரு சான்றிதலுக்காக அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைந்து திரிந்த காலம் இனி வரப்போவது இல்லை. ஒரு Hi மெசேஜ் அனுப்பினால் போதும் அரசு சேவைகள் அனைத்தும் நம் விரல் நுனியில் வந்து சேரும். தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள "நம்ம அரசு" என்கிற வாட்ஸ்அப் சேவை இதனை உறுதிப்படுத்துகிறது. தமிழக அரசு சார்பில் அரசு நிர்வாகத்தை நவீனமயமாக்குவதிலும், அனைத்து சேவைகளையும் எளிதில் அணுகக்கூடியதாக மாற்றும் வகையில் ஏற்பட்டுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு மின்னாளுமை முகமை (TNeGA), "நம்ம அரசு" என்ற பெயரில் புதிய வாட்ஸ்அப் சாட்பாட் சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க பொங்கல் பரிசு: டோக்கன் கிடைக்காதவர்கள் என்ன செய்யலாம்? அரசின் செம்ம அப்டேட்!

உமாஜின் 2026

சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள வர்த்தக மையத்தில் நடைபெற்ற ஆசியாவின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப மாநாடான "உமாஜின் 2026" நிகழ்வில், தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் இந்த சேவையை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைத்தார். இந்த திட்டமானது, மெட்டா நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, ஒரு சான்றிதழ் பெறுவதற்கு தாலுகா அலுவலகங்களையோ அல்லது இ-சேவை மையங்களையோ தேடி சென்று, மணிக்கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது. ஆனால், இந்த "நம்ம அரசு" திட்டத்தின் மூலம் அந்த சிரமங்கள் அனைத்தும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

16 அரசு துறைகளை

தற்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள முதற்கட்ட சேவையில், சுமார் 16 அரசு துறைகளை சேர்ந்த 51 வகையான சேவைகளை பொதுமக்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இது 24 மணி நேரமும் செயல்படும் சேவை என்பதால், விடுமுறை நாட்களிலோ அல்லது இரவு நேரத்திலோ கூட மக்கள் தங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் என இரு மொழிகளிலும் இந்த சேவை வழங்கப்படுவதால், மக்களும் எவ்வித மொழி சிக்கலுமின்றி இதனை பயன்படுத்த முடியும். செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப உதவியுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சாட்பாட், மக்கள் கேட்கும் கேள்விகளின் புரிந்துகொண்டு, அதற்கேற்ற சரியான பதில்களையும் சேவைகளையும் வழங்கும் திறன் கொண்டது என TNeGA தெரிவித்துள்ளது.

எந்தெந்த சேவைகள் கிடைக்கும்?

சான்றிதழ்கள்: பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
வருவாய்த்துறை சேவைகள்: சாதி சான்றிதழ், வருமான சான்றிதழ், இருப்பிட சான்றிதழ் போன்றவற்றின் விண்ணப்ப நிலை.
மின்சார வாரியம்: மின் கட்டணம் செலுத்துதல் மற்றும் அது தொடர்பான விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
உள்ளாட்சி சேவைகள்: சொத்து வரி, குடிநீர் வரி போன்றவற்றை செலுத்துதல்.
நில ஆவணங்கள்: பட்டா, சிட்டா விவரங்களை உடனுக்குடன் பெறுதல்.
ரேஷன் கார்டு சேவைகள்: குடும்ப அட்டையில் திருத்தங்கள், புதிய உறுப்பினர் சேர்த்தல் போன்ற சேவைகள்.
பிற சேவைகள்: இந்து சமய அறநிலைய துறை சார்ந்த சேவைகள், சுற்றுலா துறை முன்பதிவுகள், அரசு துறை சார்ந்த புகார்களை பதிவு செய்தல் போன்றவை இதில் கிடைக்கும்.

அரசு மற்றும் மெட்டா

இந்த திட்டம் குறித்து பேசிய மெட்டா இந்தியா நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர், "தமிழக அரசுடன் இணைந்து 'நம்ம அரசு' திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம். வாட்ஸ்அப் செயலியை ஒரு பொழுதுபோக்கு தளமாக மட்டுமல்லாமல், மக்களின் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் ஒரு முக்கிய கருவியாக மாற்றுவதே எங்கள் நோக்கம். இது டிஜிட்டல் நிர்வாகத்தில் ஒரு புதிய மைல்கல்," என்று பாராட்டியுள்ளார். இந்த நம்ம அரசு சேவையை பயன்படுத்த +91 78452 52525 எண்ணிற்கு வாட்சப் செய்யுங்கள்.

மேலும் படிக்க வேலையில்லாதவர்களுக்கு உதவித்தொகை! அள்ளிக்கொடுக்கும் தமிழக அரசு.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

