  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு திட்டம் - அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு திட்டம் - அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

Chief Minister Health Insurance Scheme : முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீடு திட்டத்தை இலவசமாகவும், விரைவாகவும் எப்படி பெறலாம்? என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:53 PM IST
  • முதலமைச்சர் மருத்துவ காப்பீடு
  • அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அப்டேட்
  • ஈஸியாக காப்பீடு அட்டை பெறலாம்

முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு திட்டம் - அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

Chief Minister Health Insurance Scheme : சென்னை கண்ணகி நகரில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முகாமை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அரசு பொறுப்பு ஏற்ற நாள் முதல் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு திட்டங்களை மேம்படுத்த வருகிறார்கள். அந்த வகையில் மக்கள் நல்வாழ்வு துறையில் ஏற்கனவே மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48, இதயம் காப்போம், பாதம் பாதுகாப்போம், நடப்போம் நலம் பெறுவோம், மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்டம், தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம், செயற்கை கருத்தரித்தல் மையம் என்று ஏராளமான திட்டங்களை சிறப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். 

நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்

அந்த வகையில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இத்தகைய சிறப்பு திட்டங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த ஆகஸ்ட் திங்கள் இரண்டாம் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட இன்னுமொரு சீரிய சிறப்புமிக்க திட்டம்தான் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் என்கின்ற திட்டம். இந்த திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திற்கும் மூன்று என்கின்ற வகையிலும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் 15 என்ற வகையிலும் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட ஐந்து மாநகராட்சிகளில் தல 4 என்கின்ற வகையிலூம், 10 லட்சத்திற்கும் குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட 19 மாநகராட்சிகளில் தல 3 என்கின்ற வகைகளிலும் 1256 முகாம்கள் நடத்தப்படும் நடத்தப்படும் என்று முதல்வர் அவர்கள் அறிவித்து முதல் முகாமை சென்னையில் துவங்கி வைத்தார்கள். 

முழு உடல் பரிசோதனை

அது முதல் இதுவரை 21 வாரங்களாக இந்த நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை மட்டுமே நடைபெற்று வந்த இந்த முகம் தற்போது வாரத்திற்கு இரண்டு என்கின்ற வகையில் சனி மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் நடைபெறுகிறது. அந்த வகையில் 21 வாரங்களில் 26 முறையாக இந்த முகாம்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பொதுவாக மருத்துவ முகாம் என்றால் காய்ச்சலுக்கு மருந்து, இருமலுக்கு மருந்து என்று சிரிய அளவில் தான் முகாம்கள் நடைபெறும். ஆனால் இந்த முகாமை பொருத்தவரை தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட முகாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு முழு உடல் பரிசோதனை என்ற வகையில் ஒரு மிகச்சிறந்த மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்று முழு உடல் பரிசோதனை ஆய்வுகளை மேற்கொண்டால் 15 முதல் 20 ஆயிரம் வரை செலவாகும். அரசு மருத்துவமனையில் கூட 4000 வரை செலவாகும்.

17 வகையான மருத்துவ சிகிச்சை

இந்த முகாமில் இலவசமாக முழு உடல் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. கட்டணம் இல்லாத மருத்துவ பரிசோதனை கட்டணம் இல்லாத முழு உடல் பரிசோதனை என்ற வகையில் இந்த முகாம்கள் மக்களிடையே மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த முகாமில் பொது மருத்துவம், குழந்தைகள் நல மருத்துவம், இருதயம் மருத்துவம், எலும்பியல் மருத்துவம், நரம்பியல் மருத்துவம், தோல் மருத்துவ மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் மருத்துவம், கண் மருத்துவம், காது, மூக்கு, தொண்டை மருத்துவம், பல் மருத்துவம், மனநல மருத்துவம், நுரையீரல் மருத்துவம், நீரிழிவு மருத்துவம், கதிரிக்கியவியல் மருத்துவம், பொது அறுவை சிகிச்சை, சித்தா மற்றும் இந்திய மருத்துவம் என 17 வகையான மருத்துவ முறைகள் இதில் செய்யப்பட்டு வருகிறது. 

அந்த வகையில் மிகப்பெரிய அளவில் இன்றைக்கு பொதுமக்கள் இடையே வரவேற்பு பெற்று மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களிலும் இது நடத்தப்பட தொடங்கி தற்போது ஏழு மாவட்டங்களில் முழுமையாக இந்த முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. அரியலூர், நீலகிரி, மயிலாடுதுறை, பெரம்பலூர், காஞ்சிபுரம், திருப்பத்தூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இந்த முகாம்கள் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது.

இன்றைக்கு மீதம் உள்ள 31 மாவட்டங்களில் ஒரே நாளில் 44 இடங்களில் இந்த நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த 44 முகங்களிலும் காலை 10:30 மணிக்குள் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து இதுவரை 9956 பேர் பயனாளிகள் பதிவு செய்துள்ளனர். ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான மகிழ்ச்சி என்கின்ற வகையில் ஒரு நிகழ்ச்சி தொடங்கி ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே தமிழ்நாடு முழுவதும் பத்தாயிரம் ஆண்டு இதன் மூலம் பயன்பெற்று இருக்கிறார்கள். கடந்த வாரம் வரை இதில் நடத்தப்பட்ட ஒட்டுமொத்த முகங்களில் 800 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டது. 800 முகங்களில் பயன் பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கை 12 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 908 பேர்.  

ஒரு பிரம்மாண்டமான மிகப்பெரிய அளவிலான சாதனை என்கின்ற வகையில் 12 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 98 பேர் இதன் மூலம் பயன்பெற்றுள்ளனர். இவர்களுடைய ரத்த மாதிரிகள் பரிசோதனை, இசிஜி பரிசோதனை, டென்டல் பரிசோதனை, கண் பரிசோதனை போன்ற பல்வேறு அதிநவீன மருத்துவ உபகரணங்களுடன் இந்த முகாம்கள் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

இலவச மருத்துவ காப்பீடு திட்டம்

இதில் இன்னும் ஒரு கூடுதல் சிறப்பு முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீட்டு திட்டத்திற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட அட்டைகள் யாருக்காவது கிடைக்காமல் இருந்தால் ஏற்கனவே ஒரு கோடி 47 லட்சம் குடும்பங்கள் இதில் பயன் பெற்றிருக்கிறது என்றாலும், புதிதாக கிடைக்கப் பெறாதவர்கள் ஏற்கனவே வைத்திருக்கிற காடுகள் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கிறதா என்ற சந்தேகத்தை தீர்த்துக் கொள்ள விரும்புவர்கள் இந்த முகாம்களுக்கு வந்து பயன்பெறலாம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த வரை நடைபெற்ற முகங்களில் 37,445 பேருக்கு புதிய காப்பீட்டு திட்டத்திற்கான அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அதோட மட்டுமல்லாமல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சான்றிதழ் பெறுவதில் கொஞ்சம் அலட்சியல் இருக்கும், மாற்று மாற்றுத்திறனாளிகளை பொறுத்தவரை ஒரு மாவட்ட அலுவலகத்தில் சென்று மனு பெற்று பின்னர் மருத்துவர் அவர்களிடம் சென்று எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு உள்ளது என்பதை சான்றிதழை பெற்று பிறகு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து வருமான சான்றிதழ் பெற்று இப்படி பல்வேறு நிலைகளை கடந்ததால் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சான்றிதழை பெற முடியும். 

ஆனால் நம் முகாமைப் பொறுத்தவரையில் இங்கேயே அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு மருத்துவர்கள் ஆலோசனை வருவாய் சான்றிதழ் போன்ற அனைத்துமே இதே இடத்தில் தரப்படுகிறது. கடந்த வாரம் வரை 46 ஆயிரத்து 667 மாற்றுத்திறனாளிகள் இதுவரை சான்றிதழை பெற்றுள்ளார்கள். இந்த நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாமில் இதுவரை கண்டு கொள்ளப்படாமல் இருந்த ஒரு பிரிவு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தின் மூலம் அவர்கள் அனைவருக்குமே இன்றைக்கு முழு உடல் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. 

நம்முடைய சென்னை பொறுத்தவரை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் 15 முகாம்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அந்த வகையில் கடந்த வாரம் 11 முகங்கள் நடித்த முடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது 12 வது முகாமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சென்னையில் மட்டும் இதுவரை நடைபெற்ற 11 முகாம்களில் 26 ஆயிரத்து 893 பேர்கள் பயன்பெற்று இருக்கிறார்கள் என்கின்ற அளவில் இந்த முகாம்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. 12வது முகாமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மீதமுள்ள முகாம்கள் வட சென்னை பகுதியில் நடைபெறும்." என அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

Tamil naduChief Ministers Insurance SchemeHealth Insurance SchemeMinister Ma. SubramanianCM Stalin health schemes

