தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் ரூ.25 லட்சம் கடன்! பெறுவது எப்படி?

Tamil Nadu government loan scheme : தமிழ்நாடு அரசு, சமூகத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள மக்களின் பொருளாதாரத் தரத்தை உயர்த்துவதற்காகப் பல்வேறு நலத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் (TABCEDCO) மூலம் வழங்கப்படும் தனிநபர் கடன் திட்டம் ஒரு மிக முக்கியமான முன்னெடுப்பாகும். சுயதொழில் தொடங்க ஆர்வமுள்ள தனிநபர்களுக்கு நிதியுதவி அளிப்பதன் மூலம், அவர்கள் சொந்தக் காலில் நிற்பதற்கும், அதன் மூலம் ஒரு நிலையான வருமானத்தைப் பெறுவதற்கும் இந்தத் திட்டம் வழிவகை செய்கிறது. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 25 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான கடனுதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
எதற்காக இந்த கடனை பெறலாம்?
இத்திட்டத்தின் கீழ் சிறு தொழில் தொடங்கவும், வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்தவும் விரும்பும் தனிநபர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. ஒரு தொழிலைத் தொடங்குவதற்குத் தேவையான ஆரம்பக்கட்ட மூலதனத்தைச் சேமிப்பது பலருக்குப் பெரும் சவாலாக இருக்கும் சூழலில், அரசு வழங்கும் இந்த நிதியுதவி ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.
கடனை திருப்பிச் செலுத்த கொடுக்கும் காலவகாசம்
இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சமாக, கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான காலம் 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை வழங்கப்படுகிறது. மேலும், வட்டி விகிதமானது ஆண்டுக்கு வெறும் 7 முதல் 8 சதவீதம் வரை மட்டுமே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது, இது தனியார் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் குறைவானதாகும். இத்திட்டத்தில் பயனாளியின் பங்களிப்பாக 5 சதவீதம் மட்டுமே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மீதமுள்ள 95 சதவீத நிதி அரசு மூலம் வழங்கப்படுகிறது.
கடனை பெறுவதற்கான தகுதிகள்
இந்தக் கடனுதவியைப் பெறுவதற்கு விண்ணப்பதாரர்கள் சில குறிப்பிட்ட தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, விண்ணப்பதாரர் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் அல்லது சீர்மரபினர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டியது அவசியம். பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கியவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில், விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். வயது வரம்பைப் பொறுத்தவரை, 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும் 60 வயதிற்கு உட்பட்டவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே இக்கடன் வழங்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் மூலம் நிதிப்பலன் பல குடும்பங்களுக்கும் பரவலாகச் சென்றடைவதை அரசு உறுதி செய்கிறது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
விண்ணப்பிக்கும் முறையைப் பொறுத்தவரை, அரசு அதனை எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. ஆர்வமுள்ளவர்கள் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் அலுவலகங்கள் அல்லது டாப்செட்கோவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tabcedco.tn.gov.in மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், கூட்டுறவு சங்கங்களின் மண்டல இணைப்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் மற்றும் மாவட்ட அல்லது நகர கூட்டுறவு வங்கிகளிலும் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
தேவையான ஆவணங்கள்
விண்ணப்பிக்கும்போது சாதிச் சான்றிதழ், வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் இருப்பிடச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கடனுதவி 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் தேவைப்படுபவர்கள், தாங்கள் தொடங்கப்போகும் தொழில் குறித்த திட்ட அறிக்கை மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளி ஆகியவற்றை இணைக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.
வாழ்க்கையில் முன்னேற வாய்ப்பு
இறுதியாக, அடையாள மற்றும் முகவரிச் சான்றிற்காகக் குடும்ப அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது ஆதார் அட்டை ஆகியவற்றுடன் வங்கி கோரும் அடமானப் பத்திரங்களையும் விண்ணப்பதாரர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இத்திட்டமானது வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்தைக் குறைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பல புதிய தொழில்முனைவோரை உருவாக்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. தகுதியுள்ள நபர்கள் அரசின் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தித் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வதுடன், மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் தங்களது பங்களிப்பை வழங்க முடியும். முறையான திட்டமிடலுடன் இந்த நிதியுதவியைப் பெற்றுச் செயல்படுத்தினால், பின்தங்கிய வகுப்பைச் சேர்ந்த மக்கள் சமூகத்தில் ஒரு கௌரவமான நிலையை எட்ட முடியும் என்பதில் ஐயமில்லை.
பொதுமக்கள் கவனிக்க வேண்டியவை ;
நிதியுதவி மற்றும் வட்டி: இத்திட்டத்தின் கீழ் தனிநபர் தொழில் தொடங்க 25 லட்சம் ரூபாய் வரை கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது. இதற்கான ஆண்டு வட்டி விகிதம் மிகக் குறைவாக 7% முதல் 8% வரை மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகிறது.
தகுதியுடைய சமூகத்தினர்: பிற்படுத்தப்பட்டோர் (BC), மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் (MBC) மற்றும் சீர்மரபினர் (DNC) வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முடியும்.
வருமான மற்றும் வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 3 லட்சம் ரூபாய்க்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்பதாரர் 18 முதல் 60 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டியது அவசியம்.
திருப்பிச் செலுத்தும் காலம்: கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது. திட்ட மதிப்பீட்டில் பயனாளியின் பங்களிப்பு வெறும் 5% மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: தகுதியுள்ளவர்கள் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகங்கள் அல்லது www.tabcedco.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் கடன் பெறுபவர்கள் திட்ட அறிக்கை (Project Report) சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
