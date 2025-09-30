English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Diwali Gift 2025 | இலவச தீபாவளி சிறப்பு தொகுப்பு பரிசு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? என்னென்ன கிடைக்கும்?

Puducherry Government Diwali Special Gift: புதுச்சேரி அரசு தீபாவளி பரிசாக யூனியன் பிரதேசத்தில் (UT) உள்ள அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கும் ஐந்து மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய ஒரு பரிசுத்தொகுப்பை இலவசமாக விநியோகிக்க முடிவு செய்துள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Sep 30, 2025, 06:08 PM IST

Trending Photos

முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
camera icon10
Highest collection movie
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
ரஜினி படம் இல்லை.. 2025ல் ஓடிடியில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட படம் இதுதான்!
camera icon6
Highest Selling Tamil Movies
ரஜினி படம் இல்லை.. 2025ல் ஓடிடியில் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட படம் இதுதான்!
8வது ஊதியக்குழு: வரலாறு காணாத ஊதிய உயர்வு, 186% ஓய்வூதிய உயர்வு, ஆனால்.... அமலாக்கம் எப்போது?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: வரலாறு காணாத ஊதிய உயர்வு, 186% ஓய்வூதிய உயர்வு, ஆனால்.... அமலாக்கம் எப்போது?
இசை ஞானி இளையாராஜாவை கொண்டாடும் விதமாக &#039;Celebrating இசை&#039;!
camera icon6
Super Singer
இசை ஞானி இளையாராஜாவை கொண்டாடும் விதமாக 'Celebrating இசை'!
Diwali Gift 2025 | இலவச தீபாவளி சிறப்பு தொகுப்பு பரிசு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? என்னென்ன கிடைக்கும்?

Government Free Diwali Gift & Bonus: நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை இந்த ஆண்டு வரும் அக்டோபர் 20, 21 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட இருக்குது. பட்டாசு, புத்தாடை, பரிசு பொருட்கள் என இதற்காக மக்கள் தயாராகி வருகிறார்கள். ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பால் புது துணிமணி மற்றும் பொருட்களை  வாங்க மக்கள் மத்தியில்  ஆர்வமும் அதிகமாக இருக்கிறது. இதற்கிடையில் புதுவை மக்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக சிறப்புத் தொகுப்பை அரசு அறிவித்துள்ளது. அதாவது தீபாவளிக்கு அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் ஐந்து பொருட்கள் கொண்ட சிறப்பு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என சூப்பரான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த அறிவிப்பு சம்பந்தமான விவரங்களை பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

தீபாவளி பரிசு சிறப்பு தொகுப்பில் என்னென்ன பொருட்கள் உள்ளன?

புதுச்சேரி அரசு தீபாவளி விழாவை முன்னிட்டு, யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள சுமார் 3.45 லட்சம் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு ஐந்து முக்கிய மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய இலவசக் கிட்டை வழங்க முடிவு செய்துள்ளது. இந்தக் கிட்டில் 2 கிலோ சர்க்கரை, 2 கிலோ சூரியகாந்தி எண்ணெய், 1 கிலோ சென்னா பருப்பு, 500 கிராம் மைதா மற்றும் 500 கிராம் ரவை உள்ளன. புதுச்சேரி மாநில நுகர்வோர் கூட்டுறவு கூட்டமைப்பு (CONFED) திறந்த சந்தை மூலம் மின் டெண்டர் வழியாக பொருட்களை கொள்முதல் செய்து, விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் வழங்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. அனுமதி செப்டம்பர் 24 அன்று வழங்கப்பட்டு, பண்டிகைக்கு முன்பே விநியோகம் நிறைவேற்றப்படும்.

தீபாவளி பரிசு சிறப்பு தொகுப்பு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே மற்றும் யானம் ஆகிய இடங்களில் சுமார் 3.45 லட்சம் ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் இதன் மூலம் பயனடைவார்கள் எனக் கூறப்பட்டு உள்ளது.

தமிழகத்தில் தீபாவளி பரிசு எப்பொழுது அறிவிக்கப்படும்? 

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு வருடமும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்குவதை போல, தீபாவளி பரிசும் அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வரிசையில், இந்த வருடம் இன்னும் எந்த அறிவிப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை. அதேநேரம்  கூடிய விரைவில், அதாவது இன்னும் சில நாட்களில் தமிழக மக்களுக்கான சிறப்பு தீபாவளி பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.

புதுச்சேரி அரசு அறிவித்த தீபாவளி பரிசின் முக்கிய அம்சங்கள்:

தீபாவளி பரிசு: புதுச்சேரி அரசு யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கும் இலவச மளிகைப் பொருட்கள் கிட்டை வழங்கும்.

மளிகைப் பொருட்கள் விவரம்: தலா 2 கிலோ சர்க்கரை, 2 கிலோ சூரியகாந்தி எண்ணெய், 1 கிலோ சென்னா பருப்பு, 500 கிராம் மைதா மற்றும் 500 கிராம் ரவை.

பயனாளர்கள்: புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே மற்றும் யானம் ஆகிய இடங்களில் சுமார் 3.45 லட்சம் ரேஷன் கார்டுதாரர்கள்.

விநியோக முறைகள்: CONFED திறந்த சந்தை மூலம் மின் டெண்டர் மூலம் பொருட்களை கொள்முதல் செய்து, விற்பனை நிலையங்கள் வழியாக விநியோகிக்கும்.

சுருக்கமாக..

தீபாவளி தேதி மற்றும் மக்கள் உற்சாகம்: அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி தீபாவளி; மக்கள் பட்டாசு மற்றும் புத்தாடை வாங்க திட்டமிடல்.
துணிக்கடை மற்றும் பட்டாசு கடை: ஜவுளி கடைகள் புதுசு துணிகளை அறிமுகம் செய்யும்; பட்டாசு நிறுவனங்கள் புதிய வகைகளை சந்தைக்கு கொண்டு வர திட்டம்.
ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு தாக்கம்: வரி குறைப்பால் பொருட்கள் வாங்க மக்களிடையே ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.
புதுச்சேரி அரசு தீபாவளி தொகுப்பு: 3.45 லட்சம் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சர்க்கரை, எண்ணெய், பருப்பு, ரவை, மைதா கொண்ட சிறப்பு தொகுப்பு வழங்கப்படும்.

மேலும் படிக்க - தீபாவளி பரிசு OPS? தமிழ்நாடு அரசின் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த இறுதி முடிவு எப்போது?

மேலும் படிக்க - ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.2000? யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

மேலும் படிக்க - தீபாவளிக்கு முன்பு பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் ரூ.1500! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Diwali Gift 2025PuducherryRation Card HoldersUnion TerritoryDiwali Gift

Trending News