/டாஸ்மாக்: ஆன்லைனில் மதுபான விற்பனை.. எப்படி ஆர்டர் செய்யலாம்? வெளியான வீடியோ!

Tasmac Online Sale: தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. முதலமைச்சராக விஜய் இருக்கிறார். தவெக அமைந்த சில நாட்களிலேயே முதல்வர் விஜய் அதிரடியாக 700க்கு மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளை மூடினார். அதாவது, தமிழகம் முழுவதும் பள்ளி, கல்லூரிகள், வழிபாட்டு தளங்களுக்கு அருகில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை தவெக அரசு மூடியது. மதுபான விற்பனையை முற்றிலும் ஒழிக்கும் நடவடிக்கைகளில் தவெக தீவிரமாகி உள்ளது.
மேலும், அதனை தனியாரிடமும் ஒப்படைக்க தவெக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. தமிழகத்தில் மொத்தம் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்படுகிறது. இந்த கடைகள் மூலம் சுமார் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வருவாய் கிடைத்து வருகிறது. டாஸ்மாக் கடைகளில் அதிரடி மாற்றங்களை தவெக அரசு செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமனா நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
அதாவது, மதுபானங்களை ஆன்லைன் மூலமாக முன்பதிவு செய்து பெறும் வசதி இன்று முதல் அறிமுகமாகி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகளில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால், இந்த நடவடிக்கைகளை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் கொண்டு வந்துள்ளது. எனவே, மதுப்பிரியர்கள் தங்கள் தேவையான மதுபானங்களை ஆன்லைனில் புக்கிங் செய்து நேரில் சென்று வாங்கிக் கொள்ளும் நடைமுறையை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் இன்று முதல் அறிமுகமாக உள்ளது.
மதுபானங்களை tasmace2e.in என்ற இணையதளம் மூலம் இன்று முதல் ஆர்டர் செய்து கொள்ளலாம். இந்த இணையதளம் மூலமாக தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளில் உள்ள மதுபானங்களை ஆர்டர் செய்யலாம். எந்தெந்த மதுபானங்கள் இருக்கிறது, அதன் விலை என்ன என்பது குறித்து அறிந்து முன்பதிவு செய்யும் வகையில் இணையதளத்தை டாஸ்டாக் வடிவமைத்துள்ளது.
ஆன்லைனில் மதுபானம் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு கியூஆர் கோடுடன் கூடிய ரசீது வழங்கப்படும். கட்டணத்தை செலுத்திய பிறகு, ரசீது வழங்கப்படும். அதனை எடுத்துக் கொண்டு, எந்த கடையில் மதுபானம் ஆர்டர் செய்தீர்களோ, அந்த கடைக்கு சென்று கியூஆர் கோடுடன் கூடிய ரசீதைக் காட்டி மதுபாட்டிலை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணம் செலுத்துதல் வெற்றிகரமாக முடிந்த பிறகு, QR குறியீட்டைக் கொண்ட ரசீது இருக்கும். இந்த க்யூஆர் குறியீட்டை எடுத்துக் கொண்டு, ஆர்டர் செய்யப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைக்கு சென்று, இதனை காண்பித்து மதுபானத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
TASMAC released a video explaining how to place online liquor orders pic.twitter.com/rYRiWHn6us— Kannan Jeevanantham (JK) (@Im_kannanj) August 5, 2026
டாஸ்மாக் வெளியிட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களின்படி, அதே நாளில் பெறப்படாத ஆர்டர்கள் ரத்து செய்யப்படும். மேலும் கட்டணமாக ரூ.10 கழிக்கப்பட்டு மீதமுள்ள தொகை திருப்பி அளிக்கப்படும். 21 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டுமே மதுபானம் ஆர்டர் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இந்த இணையதளம் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் கிடைக்கிறது. மேலும், பொருள் வாங்கிய பிறகு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டாஸ்மாக் விற்பனை நிலையத்திற்குச் செல்லும் வழியைக் காட்டுகிறது. ஆன்லைன் இருப்புப் பட்டியல் ஒவ்வொரு 30 நிமிடங்களுக்கும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.