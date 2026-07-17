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செல்போன் மூலம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பதிவு செய்வது எப்படி? வழிமுறைகள்

How to Register for Census 2027 via Mobile Phone : செல்போன் மூலம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பதிவு செய்வது எப்படி? என்ற வழிமுறைகளை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 17, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:19 PM IST
செல்போன் மூலம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பதிவு செய்வது எப்படி? வழிமுறைகள்
Image Credit: How to Register for Census 2027 via Mobile PhoneSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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