/செல்போன் மூலம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பதிவு செய்வது எப்படி? வழிமுறைகள்

How to Register for Census 2027 via Mobile Phone : செல்போன் வாயிலாக இன்று 17.07.2026 முதல் 31.07.2026 வரை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிற்கான சுய விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்யலாம். இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநரகத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு - 2027 பணியானது இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெற உள்ளது. திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டமாக வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீடுகளின் கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.
இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஊராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளுக்கு திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் முதன்மை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலராகவும், திருநெல்வேலி மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆணையாளர் முதன்மை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊராட்சி பகுதிகளுக்கு 8 வருவாய் வட்டாட்சியர்கள் பொறுப்பு அலுவலர்களாகவும், 17 பேரூராட்சி
பகுதிகளுக்கு, அந்தந்த பேரூராட்சி செயல் அலுவலர்கள் பொறுப்பு அலுவலர்களாகவும், மற்றும் 3 நகராட்சி பகுதிகளுக்கு நகராட்சி ஆணையாளர்கள் பொறுப்பு அலுவலர்களாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இக்கணக்கெடுப்பில் முதல் முறையாக டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, பொதுமக்கள் தங்களது குடும்ப விவரங்களை இணைய வழியாக பதிவு செய்யும் சுயக் கணக்கெடுப்பு (Self Enumeration) வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. https://se.census.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை இன்று 17.07.2026 முதல் 31.07.2026 வரை பயன்படுத்தி, தங்களது குடும்ப விவரங்களை முன்கூட்டியே எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் பதிவு செய்து, Self Enumeration ID-யைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பின்னர், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பாளர் வீட்டிற்கு வரும்போது அந்த Self Enumeration ID-யை வழங்கினால் போதுமானது.
மேலும், 01.08.2026 முதல் 30.08.2026 வரை திருநெல்வேலி மாவட்டம் முழுவதும் வீடு தோறும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு (House Listing Operation) பணிகள் நடைபெற உள்ளன. இப்பணிக்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கணக்கெடுப்பாளர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்கள் அரசு வழங்கிய அடையாள அட்டையுடன் வீடுதோறும் வருகை தந்து விவரங்களை சேகரிப்பார்கள். திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இக்கணக்கெடுப்பு 1902 கணக்கெடுப்பாளர்களும், 306 மேற்பார்வையாளர்களும் இந்த பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்.
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும். உங்கள் மொபைல் பிரவுசரைத் திறந்து, மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு போர்ட்டலுக்குச் செல்ல வேண்டும் (தேர்தல் அல்லது கணக்கெடுப்பு அறிவிக்கப்படும் போது இதற்கான பிரத்யேக லிங்க் censusindia.gov.in பக்கத்தில் வெளியாகும்).
இணையதளத்தில் உள்ள 'Self-Enumeration' என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உங்கள் தற்போதைய மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, 'Get OTP' என்பதை அழுத்தவும்.
மொபைலுக்கு வரும் OTP எண்களை உள்ளிட்டு லாகின் செய்யவும்.
குடும்பத் தலைவர் விவரங்கள்:
லாகின் செய்தவுடன், முதலில் குடும்பத் தலைவரின் பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் போன்ற விவரங்களை நிரப்ப வேண்டும்.
இதையடுத்து திரையில் தோன்றும் கேள்விகளுக்குத் துல்லியமாகப் பதிலளிக்க வேண்டும். இதில் பொதுவாக பின்வரும் விவரங்கள் கேட்கப்படும்:
வீட்டின் தரம் (சொந்த வீடா, வாடகை வீடா, குடிநீர் வசதி, கழிவறை வசதி போன்றவை).
குடும்பத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை.
ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினரின் பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி, திருமண நிலை, கல்வித் தகுதி, தொழில் மற்றும் தாய்மொழி போன்ற விவரங்களை தனித்தனியாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளிட்ட பிறகு, தட்டச்சு செய்தவை சரியாக உள்ளதா என்பதை ஒருமுறைக்கு இருமுறை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும்.
எல்லாம் சரியாக இருந்தால் 'Submit' பொத்தானை அழுத்தவும்.
நீங்கள் வெற்றிகரமாகச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு Reference Number (குறிப்பு எண்) அல்லது Acknowledgement Code குறுஞ்செய்தியாக வரும். இதைத் பத்திரமாகச் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளவும்.