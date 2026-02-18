English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பத்திரப் பதிவில் வந்துள்ள முக்கிய மாற்றம்! வீட்டில் இருந்து ஆவணப்பதிவு செய்வது எப்படி?

பத்திரப் பதிவில் வந்துள்ள முக்கிய மாற்றம்! வீட்டில் இருந்து ஆவணப்பதிவு செய்வது எப்படி?

Property Registration, Tamil Nadu : தமிழ்நாட்டில் பத்திரப்பதிவை வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 18, 2026, 11:22 AM IST
  • பத்திரப்பதிவில் முக்கிய மாற்றம்
  • வீட்டில் இருந்து ஆவணப்பதிவு செய்யலாம்
  • எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்துகொள்ளவும்

பத்திரப் பதிவில் வந்துள்ள முக்கிய மாற்றம்! வீட்டில் இருந்து ஆவணப்பதிவு செய்வது எப்படி?

Property Registration, Tamil Nadu : தமிழகத்தில் நிலம் அல்லது வீடு புதிதாக ஆணவப்பதிவு செய்பவர்களுக்கு ஒரு இனிப்பான செய்தி. முன்னெல்லாம் ஒரு சொத்தைப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றால், நாள் கணக்கில் காத்திருந்து, ஆவணங்களைத் தயார் செய்து, சார்பதிவாளர் அலுவலக வாசலில் தவம் கிடக்க வேண்டும். ஆனால், இனி அந்த நிலை இல்லை. தமிழ்நாடு அரசின் "ஸ்டார் 3.0 : ஸ்பிரின்ட்-1" புதிய மென்பொருள் மூலம், உங்கள் வீட்டில் அமர்ந்துகொண்டே சொத்துப்பதிவு செய்யும் புதிய அதிநவீனவசதி அறிமுகமாகியுள்ளது.

அலுவலகம் செல்லத் தேவையில்லை

இந்தத் திட்டத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமே "நேரடி வருகையில்லா பதிவு" (Contactless Registration) முறைதான். அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் (Apartments) அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனைப் பிரிவுகளில் முதல் முறையாக வீடு அல்லது இடம் வாங்குபவர்கள், இனி சார்பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. உங்கள் கணினி அல்லது மடிக்கணினி மூலமாகவே ஆவணங்களைப் பதிவேற்றி, கட்டணம் செலுத்தி, பதிவை முடித்துவிடலாம். குறிப்பாக, விற்பனை ஒப்பந்தம் (Sale Agreement), குத்தகை ஆவணம் (Lease), மற்றும் அடமான ஆவணங்கள் போன்றவற்றை இந்த முறையிலேயே பதிவு செய்ய முடியும்.

ஆதார் வழி அடையாளச் சரிபார்ப்பு

நேரில் செல்லாமல் எப்படி அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துவார்கள் என்ற கேள்வி எழலாம். இதற்காக டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் கைகொடுக்கிறது. சொத்தை விற்பவர் மற்றும் வாங்குபவரின் அடையாளங்கள், அவர்களுடைய ஆதார் (Aadhaar) எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் போனுக்கு வரும் OTP அல்லது பயோமெட்ரிக் விரல் ரேகை மூலம் ஆன்லைனிலேயே உறுதி செய்யப்படும். இதன் மூலம் ஆள்மாறாட்டங்கள் தடுக்கப்படுவதுடன், பாதுகாப்பும் உறுதி செய்யப்படுகிறது.

காகிதமில்லா ஆன்லைன் நடைமுறை

புதிய ஸ்டார் 3.0 மென்பொருள் மூலம் ஆவணங்கள் அனைத்தும் டிஜிட்டல் மயமாகின்றன. ஆவணதாரர்கள் தங்கள் ஆவணங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து, முத்திரைத்தாள் கட்டணம் மற்றும் பதிவு கட்டணத்தை ஆன்லைன் வழியாகவே செலுத்தலாம். ஆவணங்கள் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில், சார்பதிவாளர் தனது டிஜிட்டல் கையொப்பத்தை இட்டு பதிவை நிறைவு செய்வார். பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரம் மின்னணு முறையில் (e-Document) உடனடியாக உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும்.

அரசு வாரிய ஒதுக்கீடுகளுக்குத் தனி வசதி

தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் (TNHB) மற்றும் நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் போன்றவற்றால் ஒதுக்கப்படும் வீடுகளுக்குப் பட்டா அல்லது பத்திரம் பெறுவது இனி மிக எளிது. அந்தந்த வாரிய அலுவலகங்களில் இருந்தே ஆன்லைன் மூலம் ஆவணங்களைத் தாக்கல் செய்து, உடனுக்குடன் பத்திரத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைவது இனி குறையும்.

நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியம் எப்போது?

அனைத்து ஆவணங்களும் ஆன்லைனில் என்றாலும், பழைய சொத்து விற்பனை போன்ற சில குறிப்பிட்ட ஆவணங்களுக்கு மட்டும் ஒருமுறை நேரில் சென்று புகைப்படம் மற்றும் கைரேகை வைக்க வேண்டியிருக்கும். இருப்பினும், பழைய முறையைப் போல நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. டோக்கன் முறையில் மிக விரைவாகப் பணிகள் முடிக்கப்படும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், தமிழக அரசின் இந்த 'ஸ்பிரின்ட்-1' திட்டம் சாமானிய மக்களுக்கு நேரத்தையும் அலைச்சலையும் மிச்சப்படுத்தும் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.

என்னென்ன ஆணவப்பதிவுகளுக்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை?

1. விற்பனை உடன்படிக்கை (Sale Agreement), 
2. குத்தகை ஆவணம் (Lease Deed Or Agreement Of Lease), 
3. உரிமை ஆவணங்கள் ஒப்படைப்பு (Deposit Of Titile Deeds), 
4. ரசீது ஆவணம் (Deed Of Reciept), 
5. சுவாதீனத்துடன் கூடிய அடமான ஆவணம் (Mortgage With Possession Deed), 
6. சுவாதீனமில்லா அடமான ஆவணம் (Mortgage Without Possession Deed), 
7. சுவாதீனத்துடன் கூடிய மேல் ஈடு ஆவணம் ( Further Charge Mortgage With Possession Deed), 
8. சுவாதீனமில்லா மேல் ஈடு ஆவணம் ( Further Charge Mortgage Without Possession Dood), 
9. அறக்கட்டளை ஆவணம் 

Property RegistrationTamil naduOnline property registrationpatta online downloadGovernment Registration

