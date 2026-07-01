/TNPSC குரூப் 2ஏ, குரூப் 4 தேர்வு : 150லிருந்து 180 மதிப்பெண்கள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வுகளில் 150 மதிப்பெண்களில் இருந்து 180+ மதிப்பெண்கள் பெற்று, இந்த முயற்சியில் வேலை பெற நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய மிக முக்கிய உத்திகள் இங்கே பார்க்கலாம். 150 மதிப்பெண்கள் என்பது பெரும்பாலான மாணவர்கள் ஓரளவுக்குப் படித்துப் பெறும் சாதாரண மதிப்பெண். ஆனால், அதைக் கடந்து 180+ மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டுமெனில், உங்களது உத்தியில் சில நுணுக்கமான மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும்.
குரூப் 4 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வுகளின் முதுகெலும்பு பொதுத் தமிழ் ஆகும். இதில் 95-க்கும் கீழ் மதிப்பெண் எடுத்தால் 180+ என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்றாக மாறிவிடும்.
6 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை அக்குவேறு ஆணிவேறாகப் படிக்க வேண்டும்: செய்யுள், உரைநடை, இலக்கணம் என அனைத்தையும் வரி விடாமல் படிக்க வேண்டும். குறிப்பாக, 11 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தமிழ் புத்தகங்களில் உள்ள முக்கியப் பகுதிகள் மற்றும் நூல் வெளிபகுதிகளைப் படிக்கத் தவறக் கூடாது.
இலக்கணத்திற்குத் தனி கவனம்: பல மாணவர்கள் செய்யுளை மனப்பாடம் செய்துவிடுவார்கள், ஆனால் இலக்கணத்தில் தப்பு செய்வார்கள். இலக்கண விதிகளையும், அதன் பின்புலத்தையும் புரிந்து படித்தால் 20-க்கு 20 மதிப்பெண்களையும் எளிதாகப் பெறலாம்.
பழைய வினாத்தாள்கள்: டிஎன்பிஎஸ்சி கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நடத்திய அனைத்துத் தேர்வுத் தமிழ் தாள்களையும் (மறுகூட்டல் தேர்வுகள் உட்பட) முழுமையாகப் படித்து முடிக்க வேண்டும்.
கணிதத்தில் 22-க்குக் கீழ் எடுப்பவர்களால் 180+ மதிப்பெண்களைத் தொட முடியாது. இது வெறும் மனப்பாடம் செய்யும் பகுதி அல்ல, உங்களது வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் பகுதி.
பள்ளிப் பாடப்புத்தகங்கள்: 6 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரையிலான கணிதப் புத்தகங்களில் உள்ள "உங்களுக்குத் தெரியுமா?", "உதாரணக் கணக்குகள்" மற்றும் "பயிற்சிக் கணக்குகள் ஆகியவற்றைத் தெளிவான விளக்கங்களுடன் போட்டுப் பார்க்க வேண்டும்.
டிஎன்பிஎஸ்சி கேட்கும் குறிப்பிட்ட தலைப்புகள்: சுருக்குதல், சதவிகிதம், மீபொவ, மீபொம, தனிவட்டி, கூட்டுவட்டி, விகிதம், காலம் மற்றும் வேலை, மற்றும் அளவியல் ஆகிய தலைப்புகளைத் தினசரி 1 மணிநேரம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.
150 மதிப்பெண்களில் தேங்கி நிற்கும் மாணவர்கள் செய்யும் மிகப்பெரிய தவறு, பொது அறிவில் உள்ள அனைத்துத் தலைப்புகளையும் சமமாகப் படிப்பதுதான். ஸ்மார்ட் ஒர்க் மூலம் அதிக மதிப்பெண் தரும் பகுதிகளை முதலில் முடிக்க வேண்டும்.
இந்திய தேசிய இயக்கம், இந்திய வரலாறு மிகக் குறைந்த பாடங்களே உள்ளன, ஆனால் இதிலிருந்து 12 முதல் 15 கேள்விகள் வரை கேட்கப்படும். 6 முதல் 10 மற்றும் 11-ஆம் வகுப்பு உன்னதமான வரலாற்றுப் புத்தகங்களை முழுமையாகப் படியுங்கள்.
அரசியலமைப்பு: விதிகள், திருத்தங்கள், மற்றும் முக்கியக் குழுக்கள் ஆகியவற்றில் இருந்து நேரடியான கேள்விகள் வரும். இதில் 100% மதிப்பெண் பெற முடியும்.
யூனிட் 8 மற்றும் யூனிட் 9 (Unit 8, 9): தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக-அரசியல் இயக்கங்கள் நீதிக்கட்சி, பெரியார், அண்ணா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி நிர்வாகம் ஆகியவற்றுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். குரூப் 2ஏ-விற்கு இது மிக மிக முக்கியம்.
அறிவியல் மற்றும் புவியியல்: அறிவியலில் இயற்பியல், வேதியியலை விட உயிரியல், மனித உடலியல், நோய்கள், வைட்டமின்கள் பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். புவியியலில் இந்தியாவின் இயற்கை அமைவு, ஆறுகள், தாதுக்கள் பற்றிப் படியுங்கள்.
நடப்பு நிகழ்வுகளுக்காகத் தினசரி 2, 3 மணிநேரம் செலவழிப்பது தவறு. மத்திய, மாநில அரசின் புதிய திட்டங்கள், முக்கியப் பொதுத்துறை நியமனங்கள், விருதுகள், விளையாட்டுச் செய்திகள் மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த செய்திகளை மட்டும் ஆழமாகப் படித்தால் போதுமானது.
நெகட்டிவ் ஏரியாவைக் கண்டறிதல்: நீங்கள் எழுதும் மாதிரித் தேர்வுகளில் எந்தப் பாடத்தில் தொடர்ந்து தவறு செய்கிறீர்கள் என்று பாருங்கள். தமிழ் இலக்கணமா? கணித அளவியலா? அல்லது வரலாற்றுத் தேதிகளா? அந்தத் தவறுகளை ஒரு நோட்டில் எழுதி வைத்து, வார இறுதியில் அதை மட்டுமே மறுபடி படியுங்கள்.
ஓஎம்ஆர் பயிற்சி: கணினியில் தேர்வு எழுதுவதை விட, ஓஎம்ஆர் தாளை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதில் நிழலிட்டு பழக வேண்டும். இதனால் தேர்வு அறையில் ஏற்படும் நேர மேலாண்மைத் தட்டுப்பாடு மற்றும் பதற்றம் தவிர்க்கப்படும்.
Revision மட்டுமே உங்களைக் காப்பாற்றும்: 10 புத்தகங்களை ஒருமுறை படிப்பதை விட, ஒரு தரமான புத்தகத்தைப் பத்து முறை படிப்பதே சிறந்தது. வாரத்தில் 5 நாட்கள் புதிய பகுதிகளைப் படித்தால், மீதி 2 நாட்களை முழுமையான திருப்புதலுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.