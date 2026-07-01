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TNPSC குரூப் 2ஏ, குரூப் 4 தேர்வு : 150லிருந்து 180 மதிப்பெண்கள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் 180 மதிப்பெண்கள் வரை பெற்று தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவது எப்படி என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 01, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:57 PM IST
TNPSC குரூப் 2ஏ, குரூப் 4 தேர்வு : 150லிருந்து 180 மதிப்பெண்கள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?
Image Credit: TNPSC Exam Strategy,Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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