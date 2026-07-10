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வாட்ஸ்ஆப்பில் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனை சேவைகள்! பயன்படுத்துவது எப்படி?

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனை சேவைகளை இனி வாட்ஸ்அப் மூலம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 10, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:52 PM IST
வாட்ஸ்ஆப்பில் தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவமனை சேவைகள்! பயன்படுத்துவது எப்படி?
Image Credit: tamil nadu newsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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